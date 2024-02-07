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Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17
Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17 - РИА Новости, 07.02.2024
Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17
Информация о закрытии городской клинической больницы №17 не соответствует действительности, жилая застройка на территории ГКБ не планируется, сообщается на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:49
2024-02-07T16:49
2024-02-07T16:49
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Информация о закрытии городской клинической больницы №17 не соответствует действительности, жилая застройка на территории ГКБ не планируется, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы. "В связи с распространением недостоверной информации в социальных сетях о якобы предстоящем закрытии ГКБ №17 сообщаем: информация о закрытии больницы категорически не соответствует действительности и является недостоверной", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время ГКБ №17 продолжает работу, в ней оказывается помощь пациентам с гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией. В больнице проходят лечение порядка 200 пациентов с респираторными инфекциями. "В целях прекращения распространения слухов о планируемой застройке на территории больницы сообщаем: на территории больницы не планируется жилая застройка, она сохранит свою медицинскую направленность", - сообщается в материале. Уточняется, что, когда потребности в инфекционном госпитале не будет, ГКБ №17 продолжит осуществлять медицинскую деятельность с учетом возможностей, которые появились у больницы после объединения с ММКЦ "Коммунарка".
https://radiosputnik.ru/20231218/skoraya-pomosch-1916487321.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, здоровье - общество
Москва, Общество, Здоровье - Общество
Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17
Депздрав Москвы: информация о закрытии ГКБ №17 не соответствует действительности
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Информация о закрытии городской клинической больницы №17 не соответствует действительности, жилая застройка на территории ГКБ не планируется, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
"В связи с распространением недостоверной информации в социальных сетях о якобы предстоящем закрытии ГКБ №17 сообщаем: информация о закрытии больницы категорически не соответствует действительности и является недостоверной", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время ГКБ №17 продолжает работу, в ней оказывается помощь пациентам с гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией. В больнице проходят лечение порядка 200 пациентов с респираторными инфекциями.
"В целях прекращения распространения слухов о планируемой застройке на территории больницы сообщаем: на территории больницы не планируется жилая застройка, она сохранит свою медицинскую направленность", - сообщается в материале.
Уточняется, что, когда потребности в инфекционном госпитале не будет, ГКБ №17 продолжит осуществлять медицинскую деятельность с учетом возможностей, которые появились у больницы после объединения с ММКЦ "Коммунарка".
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