https://ria.ru/20240207/moskva-1925975080.html

Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17

Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17 - РИА Новости, 07.02.2024

Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17

Информация о закрытии городской клинической больницы №17 не соответствует действительности, жилая застройка на территории ГКБ не планируется, сообщается на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:49

2024-02-07T16:49

2024-02-07T16:49

москва

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Информация о закрытии городской клинической больницы №17 не соответствует действительности, жилая застройка на территории ГКБ не планируется, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы. "В связи с распространением недостоверной информации в социальных сетях о якобы предстоящем закрытии ГКБ №17 сообщаем: информация о закрытии больницы категорически не соответствует действительности и является недостоверной", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время ГКБ №17 продолжает работу, в ней оказывается помощь пациентам с гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией. В больнице проходят лечение порядка 200 пациентов с респираторными инфекциями. "В целях прекращения распространения слухов о планируемой застройке на территории больницы сообщаем: на территории больницы не планируется жилая застройка, она сохранит свою медицинскую направленность", - сообщается в материале. Уточняется, что, когда потребности в инфекционном госпитале не будет, ГКБ №17 продолжит осуществлять медицинскую деятельность с учетом возможностей, которые появились у больницы после объединения с ММКЦ "Коммунарка".

https://radiosputnik.ru/20231218/skoraya-pomosch-1916487321.html

https://realty.ria.ru/20231208/bolnitsy-1914548314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество, здоровье - общество