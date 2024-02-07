https://ria.ru/20240207/monakhi-1925843823.html
В Россию могут приехать на практику новые монахи из Африки, сообщил епископ
В Россию могут приехать на практику новые монахи из Африки, сообщил епископ - РИА Новости, 07.02.2024
В Россию могут приехать на практику новые монахи из Африки, сообщил епископ
Новые монашествующие из Африки могут приехать в Россию на монастырскую практику, сказал РИА Новости в первом интервью после своего назначения исполняющий... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:54
2024-02-07T07:54
2024-02-07T07:54
религия
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
московская духовная академия
россия
африка
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новые монашествующие из Африки могут приехать в Россию на монастырскую практику, сказал РИА Новости в первом интервью после своего назначения исполняющий обязанности патриаршего экзарха Африки епископ Зарайский Константин (Островский). "Монашествующие из Африки приезжали и приезжают в Россию, буквально сейчас приезжали несколько сестер, проходили практику в русских монастырях. Это будет продолжаться, и сейчас идет разговор о посылке ещё нескольких монашествующих на практику", – сказал епископ в интервью РИА Новости. Учащиеся же в семинариях африканцы, подчеркнул он, живут по тому уставу и порядку, который принят у русских студентов. "У нас больше сорока семинаристов учится в четырех духовных школах. Это Московская духовная академия, Санкт-Петербургская духовная академия, Николо-Угрешская духовная семинария в Московской области и Томская духовная семинария. Это направление будет дальше развиваться. Мы сейчас имеем заявки еще от нескольких семинарий на абитуриентов из Африки", – рассказал епископ Константин.
https://ria.ru/20230811/monakhi-1889614027.html
россия
африка
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зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), московская духовная академия, россия, африка, московская область (подмосковье)
Религия, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Московская духовная академия, Россия, Африка, Московская область (Подмосковье)
В Россию могут приехать на практику новые монахи из Африки, сообщил епископ
Епископ Константин: в Россию могут приехать на практику новые монахи из Африки