https://ria.ru/20240207/kprf-1925885723.html

КПРФ предложила ограничить торговую наценку на социально значимые товары

КПРФ предложила ограничить торговую наценку на социально значимые товары - РИА Новости, 07.02.2024

КПРФ предложила ограничить торговую наценку на социально значимые товары

Торговая наценка на социально значимые товары должна быть не выше 10%, такой законопроект уже разработала КПРФ, сообщил глава комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:43

2024-02-07T11:43

2024-02-07T11:50

россия

красноярск

дальний восток

юрий афонин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

кпрф

госдума рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Торговая наценка на социально значимые товары должна быть не выше 10%, такой законопроект уже разработала КПРФ, сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов. В среду он находится в Красноярске, вместе с ним там работает депутат Госдумы Юрий Афонин, отмечается в пресс-релизе партии. Харитонов посетил Центральный рынок Красноярска, пообщался с продавцами и покупателями, уточнил цены на востребованные продукты: молоко, мясо, яйца, рыбу. "Стоимость десятка яиц - 200 рублей! Куриное мясо - 400 рублей за килограмм!", - констатировал он. "Бизнес не должен наживаться на продуктах первой необходимости! Сегодня как кандидат в президенты от КПРФ, выступаю с инициативой - торговая наценка на социально значимые товары должна быть не выше 10%", - заявил Харитонов, добавив, что такая законодательная инициатива уже разработана КПРФ. "Настаиваю на вдумчивом и предметном рассмотрении этого предложения правительством РФ", - сказал он. Харитонов также посетил "КрасМаш", ведущее предприятие России по изготовлению ракетно-космической техники, и провел встречу с жителями Красноярского края и соседних регионов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240130/doppolnomochiya-1924425696.html

https://ria.ru/20230803/sudy-1887900190.html

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дальний восток

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Дарья Буймова

россия, красноярск, дальний восток, юрий афонин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), кпрф, госдума рф, совет федерации рф, общество