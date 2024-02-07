https://ria.ru/20240207/kprf-1925885723.html
КПРФ предложила ограничить торговую наценку на социально значимые товары
КПРФ предложила ограничить торговую наценку на социально значимые товары - РИА Новости, 07.02.2024
КПРФ предложила ограничить торговую наценку на социально значимые товары
Торговая наценка на социально значимые товары должна быть не выше 10%, такой законопроект уже разработала КПРФ, сообщил глава комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:43
2024-02-07T11:43
2024-02-07T11:50
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Торговая наценка на социально значимые товары должна быть не выше 10%, такой законопроект уже разработала КПРФ, сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов. В среду он находится в Красноярске, вместе с ним там работает депутат Госдумы Юрий Афонин, отмечается в пресс-релизе партии. Харитонов посетил Центральный рынок Красноярска, пообщался с продавцами и покупателями, уточнил цены на востребованные продукты: молоко, мясо, яйца, рыбу. "Стоимость десятка яиц - 200 рублей! Куриное мясо - 400 рублей за килограмм!", - констатировал он. "Бизнес не должен наживаться на продуктах первой необходимости! Сегодня как кандидат в президенты от КПРФ, выступаю с инициативой - торговая наценка на социально значимые товары должна быть не выше 10%", - заявил Харитонов, добавив, что такая законодательная инициатива уже разработана КПРФ. "Настаиваю на вдумчивом и предметном рассмотрении этого предложения правительством РФ", - сказал он. Харитонов также посетил "КрасМаш", ведущее предприятие России по изготовлению ракетно-космической техники, и провел встречу с жителями Красноярского края и соседних регионов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240130/doppolnomochiya-1924425696.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, красноярск, дальний восток, юрий афонин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), кпрф, госдума рф, совет федерации рф, общество
Россия, Красноярск, Дальний Восток, Юрий Афонин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), КПРФ, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
КПРФ предложила ограничить торговую наценку на социально значимые товары
КПРФ призвала ограничить наценку на социальные товары до десяти процентов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Торговая наценка на социально значимые товары должна быть не выше 10%, такой законопроект уже разработала КПРФ, сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов.
В среду он находится в Красноярске
, вместе с ним там работает депутат Госдумы Юрий Афонин
, отмечается в пресс-релизе партии.
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Харитонов посетил Центральный рынок Красноярска, пообщался с продавцами и покупателями, уточнил цены на востребованные продукты: молоко, мясо, яйца, рыбу. "Стоимость десятка яиц - 200 рублей! Куриное мясо - 400 рублей за килограмм!", - констатировал он.
"Бизнес не должен наживаться на продуктах первой необходимости! Сегодня как кандидат в президенты от КПРФ, выступаю с инициативой - торговая наценка на социально значимые товары должна быть не выше 10%", - заявил Харитонов, добавив, что такая законодательная инициатива уже разработана КПРФ.
"Настаиваю на вдумчивом и предметном рассмотрении этого предложения правительством РФ", - сказал он.
Харитонов также посетил "КрасМаш", ведущее предприятие России по изготовлению ракетно-космической техники, и провел встречу с жителями Красноярского края
и соседних регионов.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова, Владислава Даванкова
и Владимира Путина
. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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