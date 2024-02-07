https://ria.ru/20240207/intervyu-1926021837.html

Белый дом прокомментировал готовящееся интервью Такера Карлсона с Путиным

Белый дом прокомментировал готовящееся интервью Такера Карлсона с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024

Белый дом прокомментировал готовящееся интервью Такера Карлсона с Путиным

Администрация США считает, что аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины превалируют над доводами критиков такого подхода, заявил в среду советник... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:42

2024-02-07T19:42

2024-02-07T19:42

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Администрация США считает, что аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины превалируют над доводами критиков такого подхода, заявил в среду советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя готовящееся к выходу в свет интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. "Что касается данного интервью, мы слышали голоса, звучащие в США, Европе и других уголках мир, ставящие под сомнение или бросающие тень на нашу коллективную поддержку в отношении Украины", - сказал Салливан, выступая на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.По словам представителя Белого дома, США "последовательно доказывали, почему оказание помощи Украине отвечает фундаментальным интересам как Вашингтона, так и НАТО в сфере национальной безопасности". "Я считаю, что наши документы в этом вопросе продолжают превалировать", - указал Салливан. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, такер карлсон, владимир путин, джейк салливан, нато