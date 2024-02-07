Белый дом прокомментировал готовящееся интервью Такера Карлсона с Путиным
Белый дом об интервью Путина Карлсону: аргументы за поддержку Киева превалируют
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Администрация США считает, что аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины превалируют над доводами критиков такого подхода, заявил в среду советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя готовящееся к выходу в свет интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Что касается данного интервью, мы слышали голоса, звучащие в США, Европе и других уголках мир, ставящие под сомнение или бросающие тень на нашу коллективную поддержку в отношении Украины", - сказал Салливан, выступая на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По словам представителя Белого дома, США "последовательно доказывали, почему оказание помощи Украине отвечает фундаментальным интересам как Вашингтона, так и НАТО в сфере национальной безопасности". "Я считаю, что наши документы в этом вопросе продолжают превалировать", - указал Салливан.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.