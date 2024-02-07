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На Евровидение от Израиля поедет финалистка шоу "Голос.Дети" - РИА Новости, 07.02.2024
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Шоубиз
 
23:52 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/evrovidenie-1926042278.html
На Евровидение от Израиля поедет финалистка шоу "Голос.Дети"
На Евровидение от Израиля поедет финалистка шоу "Голос.Дети" - РИА Новости, 07.02.2024
На Евровидение от Израиля поедет финалистка шоу "Голос.Дети"
Певица Эден Голан из Тель-Авива победила в национальном шоу талантов Hakochav Haba ("Следующая звезда"), получив право представлять Израиль на Евровидении-2024, РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:52
2024-02-07T23:52
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Певица Эден Голан из Тель-Авива победила в национальном шоу талантов Hakochav Haba ("Следующая звезда"), получив право представлять Израиль на Евровидении-2024, сообщает The Times of Israel. "Нет большей радости, чем представлять нашу страну в этом году на Евровидении", — поделилась эмоциями артистка. В финале 20-летняя исполнительница обошла трех конкурентов: Ор Коэн, Мику Моше и Дора Шимона.Песню, с которой Эден Голан отправится в Швецию, где пройдет Евровидение-2024, объявят в ближайшее время. После успеха певицы многие сразу обратили внимание на ее биографию. Голан родилась в Тель-Авиве. Примерно в шестилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Москву, так как ее отцу предложили работу. В России будущая певица прожила 13 лет. В 2018 году Эден приняла участие в пятом сезоне шоу "Голос.Дети", где попала в команду Пелагеи и дошла до финала. Певица на этом не остановилась и продолжила строить музыкальную карьеру.В 2017 году Голан присоединилась к группе Cosmos Girls лейбла Григория Лепса. В коллективе певица выступала вместе с Евой Лепс (дочь Лепса. — Прим. ред.) и Сашей Гинер (внучка Евгения Гинера, президента футбольного клуба ЦСКА. — Прим. ред.). Эден также выпустила несколько сольных треков, в том числе на русском языке. После начала спецоперации девушка вместе с семье вернулась в Израиль. По информации ряда СМИ, Голан публично не высказалась по поводу действий российских властей. Ранее несколько стран, а также евродепутаты предложили отстранить Израиль от Евровидения из-за военных преступлений в Секторе Газа. Несмотря на это, организаторы конкурса допустили страну к участию. Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила право провести конкурс после победы певицы Лорин в прошлом году.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, евровидение, израиль, тель-авив, швеция, пелагея, григорий лепс, евгений гинер
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Евровидение, Израиль, Тель-Авив, Швеция, Пелагея, Григорий Лепс, Евгений Гинер
На Евровидение от Израиля поедет финалистка шоу "Голос.Дети"

Финалистку "Голос.Дети" Эден Голан выбрали для участия в Евровидении от Израиля

© Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в медиабанкСолистки группы Cosmos Girls Саша Гинер, Эден Голан и Ева Лепс (слева направо) во время съемок программы "Новогодний голубой огонек" на телеканале "Россия 1"
Солистки группы Cosmos Girls Саша Гинер, Эден Голан и Ева Лепс (слева направо) во время съемок программы Новогодний голубой огонек на телеканале Россия 1
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Певица Эден Голан из Тель-Авива победила в национальном шоу талантов Hakochav Haba ("Следующая звезда"), получив право представлять Израиль на Евровидении-2024, сообщает The Times of Israel.
«
"Нет большей радости, чем представлять нашу страну в этом году на Евровидении", — поделилась эмоциями артистка.
В финале 20-летняя исполнительница обошла трех конкурентов: Ор Коэн, Мику Моше и Дора Шимона.
Песню, с которой Эден Голан отправится в Швецию, где пройдет Евровидение-2024, объявят в ближайшее время.

После успеха певицы многие сразу обратили внимание на ее биографию.

Голан родилась в Тель-Авиве. Примерно в шестилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Москву, так как ее отцу предложили работу. В России будущая певица прожила 13 лет.
В 2018 году Эден приняла участие в пятом сезоне шоу "Голос.Дети", где попала в команду Пелагеи и дошла до финала.
Певица на этом не остановилась и продолжила строить музыкальную карьеру.
В 2017 году Голан присоединилась к группе Cosmos Girls лейбла Григория Лепса. В коллективе певица выступала вместе с Евой Лепс (дочь Лепса. — Прим. ред.) и Сашей Гинер (внучка Евгения Гинера, президента футбольного клуба ЦСКА. — Прим. ред.).
Эден также выпустила несколько сольных треков, в том числе на русском языке.

После начала спецоперации девушка вместе с семье вернулась в Израиль. По информации ряда СМИ, Голан публично не высказалась по поводу действий российских властей.

Ранее несколько стран, а также евродепутаты предложили отстранить Израиль от Евровидения из-за военных преступлений в Секторе Газа. Несмотря на это, организаторы конкурса допустили страну к участию.

Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила право провести конкурс после победы певицы Лорин в прошлом году.
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