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На Евровидение от Израиля поедет финалистка шоу "Голос.Дети"

На Евровидение от Израиля поедет финалистка шоу "Голос.Дети" - РИА Новости, 07.02.2024

На Евровидение от Израиля поедет финалистка шоу "Голос.Дети"

Певица Эден Голан из Тель-Авива победила в национальном шоу талантов Hakochav Haba ("Следующая звезда"), получив право представлять Израиль на Евровидении-2024, РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:52

2024-02-07T23:52

2024-02-07T23:52

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Певица Эден Голан из Тель-Авива победила в национальном шоу талантов Hakochav Haba ("Следующая звезда"), получив право представлять Израиль на Евровидении-2024, сообщает The Times of Israel. "Нет большей радости, чем представлять нашу страну в этом году на Евровидении", — поделилась эмоциями артистка. В финале 20-летняя исполнительница обошла трех конкурентов: Ор Коэн, Мику Моше и Дора Шимона.Песню, с которой Эден Голан отправится в Швецию, где пройдет Евровидение-2024, объявят в ближайшее время. После успеха певицы многие сразу обратили внимание на ее биографию. Голан родилась в Тель-Авиве. Примерно в шестилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Москву, так как ее отцу предложили работу. В России будущая певица прожила 13 лет. В 2018 году Эден приняла участие в пятом сезоне шоу "Голос.Дети", где попала в команду Пелагеи и дошла до финала. Певица на этом не остановилась и продолжила строить музыкальную карьеру.В 2017 году Голан присоединилась к группе Cosmos Girls лейбла Григория Лепса. В коллективе певица выступала вместе с Евой Лепс (дочь Лепса. — Прим. ред.) и Сашей Гинер (внучка Евгения Гинера, президента футбольного клуба ЦСКА. — Прим. ред.). Эден также выпустила несколько сольных треков, в том числе на русском языке. После начала спецоперации девушка вместе с семье вернулась в Израиль. По информации ряда СМИ, Голан публично не высказалась по поводу действий российских властей. Ранее несколько стран, а также евродепутаты предложили отстранить Израиль от Евровидения из-за военных преступлений в Секторе Газа. Несмотря на это, организаторы конкурса допустили страну к участию. Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила право провести конкурс после победы певицы Лорин в прошлом году.

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, евровидение, израиль, тель-авив, швеция, пелагея, григорий лепс, евгений гинер