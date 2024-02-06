https://ria.ru/20240206/evrovidenie-1925751102.html

В ЕС призвали отстранить Израиль от участия в Евровидении вслед за Россией

В ЕС призвали отстранить Израиль от участия в Евровидении вслед за Россией - РИА Новости, 06.02.2024

В ЕС призвали отстранить Израиль от участия в Евровидении вслед за Россией

Почти 30 евродепутатов призвали Европейский вещательный союз (ЕВС) применять к Израилю те же стандарты, что и к России в рамках проведения музыкального конкурса РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:58

2024-02-06T16:58

2024-02-06T16:58

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МАДРИД, 6 фев - РИА Новости. Почти 30 евродепутатов призвали Европейский вещательный союз (ЕВС) применять к Израилю те же стандарты, что и к России в рамках проведения музыкального конкурса "Евровидение-2024", говорится в опубликованном во вторник испанской левой партией "Подемос" ("Мы можем") письме в адрес ЕВС. "Европейский вещательный союз выступил с заявлением, в котором выразил пожелание, чтобы Евровидение "оставалось аполитичным событием, где соревнуются артисты и вещательные компании, а не правительства", — говорится в документе. Авторы письма напоминают, что Евровидение наложило вето на участие России в конкурсе с 2022 года после начала Российский специальной военной операции на Украине. "Просим вас быть последовательными и применять те же стандарты при принятии решений, и поэтому просим вас пересмотреть ваше решение о разрешении ее (Израиля — ред.) участия в Европейском песенном фестивале", - заключили евродепутаты. Ранее в январе более 1,4 тысячи представителей финской музыкальной индустрии подписали петицию к национальному вещателю Yle с требованием повлиять на Европейский вещательный союз (EBU) и запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе. В декабре минувшего года исландское издание Iceland Review сообщало, что исландская ассоциация композиторов и поэтов-песенников обратилась к национальному вещателю не принимать участие в "Евровидении-2024", если Израиль окажется среди участников. В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, в мире, израиль, испания