https://ria.ru/20240207/evrovidenie-1926025248.html

Израиль допустят до участия в "Евровидении-2024"

Израиль допустят до участия в "Евровидении-2024" - РИА Новости, 07.02.2024

Израиль допустят до участия в "Евровидении-2024"

Израиль сможет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в этом году в шведском городе Мальмё, сообщил телеканал NBC News со... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:07

2024-02-07T20:07

2024-02-07T20:07

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Израиль сможет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в этом году в шведском городе Мальмё, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на организатора конкурса. Ранее испанская левая партия "Подемос" ("Мы можем") опубликовала письмо в адрес Европейского вещательного союза (EBU), в котором почти 30 евродепутатов призвали применять к Израилю те же стандарты, что и к России в рамках проведения музыкального конкурса "Евровидение-2024" . Авторы письма напомнили, что на участие России в конкурсе наложили вето после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. "Стране (Израилю - ред.) будет разрешено принять участие, поскольку государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние 50 лет", - цитирует телеканал заявление генерального директора EBU Ноэля Куррана. По данным телеканала, Курран также заявил, что сравнивать различные конфликты очень сложно, это "не задача" его организации. Ранее в январе более 1,4 тысячи представителей финской музыкальной индустрии подписали петицию к национальному вещателю Yle с требованием повлиять на Европейский вещательный союз (EBU) и запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе. В декабре 2023 года исландское издание Iceland Review сообщало, что местная ассоциация композиторов и поэтов-песенников обратилась к национальному вещателю с просьбой не принимать участие в "Евровидении-2024", если Израиль окажется среди участников. В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925275926.html

https://ria.ru/20240126/rumyniya-1923619444.html

https://ria.ru/20230508/evrovidenie-1869417938.html

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в мире, израиль, россия, мальме , владимир путин, хамас, ebu, оон