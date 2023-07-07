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Стало известно, где пройдет Евровидение-2024 - РИА Новости, 07.07.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:04 07.07.2023 (обновлено: 16:23 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/evrovidenie-1882830490.html
Стало известно, где пройдет Евровидение-2024
Стало известно, где пройдет Евровидение-2024 - РИА Новости, 07.07.2023
Стало известно, где пройдет Евровидение-2024
Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024", сообщил в пятницу Европейский вещательный союз (EBU). РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:04
2023-07-07T16:23
новости культуры
мальме
швеция
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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ЦЮРИХ,7 июл – РИА Новости. Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024", сообщил в пятницу Европейский вещательный союз (EBU). "Мальмё был выбран после тщательного отбора городов, в ходе которого были изучены технические возможности для проведения соревнований; возможность размещения тысяч делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов; инфраструктура и другие критерии", – говорится в заявлении. Победителем "Евровидения-2023", проходившего в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин. Уточняется, что финал конкурса будет проводиться в спортивном комплексе "Мальмё-Арена" 11 мая, полуфиналы пройдут там же 7 и 9 мая. Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" – в 1992 и 2013 годах.
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новости культуры, мальме , швеция, новости шоу-бизнеса
Новости культуры, Мальме , Швеция, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Стало известно, где пройдет Евровидение-2024

Европейский вещательный союз: Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
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ЦЮРИХ,7 июл – РИА Новости. Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024", сообщил в пятницу Европейский вещательный союз (EBU).
«
"Мальмё был выбран после тщательного отбора городов, в ходе которого были изучены технические возможности для проведения соревнований; возможность размещения тысяч делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов; инфраструктура и другие критерии", – говорится в заявлении.
Победителем "Евровидения-2023", проходившего в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин.
Уточняется, что финал конкурса будет проводиться в спортивном комплексе "Мальмё-Арена" 11 мая, полуфиналы пройдут там же 7 и 9 мая.
Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" – в 1992 и 2013 годах.
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