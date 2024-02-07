https://ria.ru/20240207/elektrichka-1925997069.html

В Петербурге запустили электричку, посвященную снятию блокады Ленинграда

В Петербурге запустили электричку, посвященную снятию блокады Ленинграда - РИА Новости, 07.02.2024

В Петербурге запустили электричку, посвященную снятию блокады Ленинграда

Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:00

2024-02-07T18:00

2024-02-07T18:00

общество

ленинград

санкт-петербург

ленинградская область

кирилл поляков

октябрьская железная дорога

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. "В честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады запустили в первый рейс тематический электропоезд "Ласточка". Каждый из пяти вагонов посвящен одной из тем жизни города в эти страшные 872 дня: жизнь и быт ленинградцев, медицина в годы блокады, культура и искусство, промышленность, дети-участники Ленинграда, Дорога Жизни и Дорога Победы", - написал он.Как сообщает Октябрьская железная дорога, презентация тематического состава состоялась в среду на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга. В оформлении подвижного состава приняли участие музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центральный государственный архив и Санкт-Петербургская филармония. Тематическая пригородная электричка будет курсировать на маршрутах в направлении Мельничного ручья, Великого Новгорода и Зеленогорска. Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240130/leningrad-1924160711.html

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общество, ленинград, санкт-петербург, ленинградская область, кирилл поляков, октябрьская железная дорога, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)