В Петербурге запустили электричку, посвященную снятию блокады Ленинграда
В Петербурге запустили тематическую электричку в честь снятия блокады Ленинграда
© Фото : Кирилл Поляков/TelegramТематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.
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"В честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады запустили в первый рейс тематический электропоезд "Ласточка". Каждый из пяти вагонов посвящен одной из тем жизни города в эти страшные 872 дня: жизнь и быт ленинградцев, медицина в годы блокады, культура и искусство, промышленность, дети-участники Ленинграда, Дорога Жизни и Дорога Победы", - написал он.
© Фото : Кирилл Поляков/TelegramТематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
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© Фото : Кирилл Поляков/TelegramТематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
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Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
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Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
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Как сообщает Октябрьская железная дорога, презентация тематического состава состоялась в среду на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга. В оформлении подвижного состава приняли участие музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центральный государственный архив и Санкт-Петербургская филармония. Тематическая пригородная электричка будет курсировать на маршрутах в направлении Мельничного ручья, Великого Новгорода и Зеленогорска.
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