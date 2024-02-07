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В Петербурге запустили электричку, посвященную снятию блокады Ленинграда - РИА Новости, 07.02.2024
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18:00 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/elektrichka-1925997069.html
В Петербурге запустили электричку, посвященную снятию блокады Ленинграда
В Петербурге запустили электричку, посвященную снятию блокады Ленинграда - РИА Новости, 07.02.2024
В Петербурге запустили электричку, посвященную снятию блокады Ленинграда
Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:00
2024-02-07T18:00
общество
ленинград
санкт-петербург
ленинградская область
кирилл поляков
октябрьская железная дорога
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. &quot;В честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады запустили в первый рейс тематический электропоезд &quot;Ласточка&quot;. Каждый из пяти вагонов посвящен одной из тем жизни города в эти страшные 872 дня: жизнь и быт ленинградцев, медицина в годы блокады, культура и искусство, промышленность, дети-участники Ленинграда, Дорога Жизни и Дорога Победы&quot;, - написал он.Как сообщает Октябрьская железная дорога, презентация тематического состава состоялась в среду на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга. В оформлении подвижного состава приняли участие музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центральный государственный архив и Санкт-Петербургская филармония. Тематическая пригородная электричка будет курсировать на маршрутах в направлении Мельничного ручья, Великого Новгорода и Зеленогорска. Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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общество, ленинград, санкт-петербург, ленинградская область, кирилл поляков, октябрьская железная дорога, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Кирилл Поляков, Октябрьская железная дорога, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Петербурге запустили электричку, посвященную снятию блокады Ленинграда

В Петербурге запустили тематическую электричку в честь снятия блокады Ленинграда

© Фото : Кирилл Поляков/TelegramТематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
Тематический пригородный электропоезд Ласточка, посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Кирилл Поляков/Telegram
Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, запустили в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.
«

"В честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады запустили в первый рейс тематический электропоезд "Ласточка". Каждый из пяти вагонов посвящен одной из тем жизни города в эти страшные 872 дня: жизнь и быт ленинградцев, медицина в годы блокады, культура и искусство, промышленность, дети-участники Ленинграда, Дорога Жизни и Дорога Победы", - написал он.

© Фото : Кирилл Поляков/TelegramТематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
Тематический пригородный электропоезд Ласточка, посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
© Фото : Кирилл Поляков/Telegram
1 из 2
© Фото : Кирилл Поляков/TelegramТематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
Тематический пригородный электропоезд Ласточка, посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
© Фото : Кирилл Поляков/Telegram
2 из 2
Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
© Фото : Кирилл Поляков/Telegram
1 из 2
Тематический пригородный электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге
© Фото : Кирилл Поляков/Telegram
2 из 2
Как сообщает Октябрьская железная дорога, презентация тематического состава состоялась в среду на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга. В оформлении подвижного состава приняли участие музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центральный государственный архив и Санкт-Петербургская филармония. Тематическая пригородная электричка будет курсировать на маршрутах в направлении Мельничного ручья, Великого Новгорода и Зеленогорска.
Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Ленинград. Часть 2. Театральные аншлаги, футбол в осаде и прорыв блокады - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Ленинград. Часть 2. Театральные аншлаги, футбол в осаде и прорыв блокады
30 января, 14:00
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургЛенинградская областьКирилл ПоляковОктябрьская железная дорогаСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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