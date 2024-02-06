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Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
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12:18 06.02.2024 (обновлено: 13:31 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/tokaev-1925647358.html
Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства Казахстана
Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявил, что правительству республики необходимо придать новый импульс деятельности. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:18
2024-02-06T13:31
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
алихан смаилов
олжас бектенов
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявил, что правительству республики необходимо придать новый импульс деятельности."Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента.По словам президента, правительство должно перейти к кардинальным и конкретным действиям. Эту задачу надо выполнять не на словах, а на деле, подчеркнул казахстанский лидер. "Правительству необходимо принимать смелые новые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики на благо нашего народа. Эта задача исключительной важности и носит стратегический характер", - отметил он.Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым 5 февраля ушло в отставку, указ об этом подписал глава государства. На следующий день правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова, который с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. До этого он возглавлял Агентство по противодействию коррупции.
https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925660866.html
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, алихан смаилов, олжас бектенов
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Алихан Смаилов, Олжас Бектенов
Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства Казахстана

Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства Казахстана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявил, что правительству республики необходимо придать новый импульс деятельности.
«
"Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента.
По словам президента, правительство должно перейти к кардинальным и конкретным действиям. Эту задачу надо выполнять не на словах, а на деле, подчеркнул казахстанский лидер. "Правительству необходимо принимать смелые новые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики на благо нашего народа. Эта задача исключительной важности и носит стратегический характер", - отметил он.
Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым 5 февраля ушло в отставку, указ об этом подписал глава государства. На следующий день правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова, который с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. До этого он возглавлял Агентство по противодействию коррупции.
Олжас Бектенов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства
13:04
 
КазахстанВ миреКасым-Жомарт ТокаевАлихан СмаиловОлжас Бектенов
 
 
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