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Теракт в московском метро 6 февраля 2004 года

Теракт в московском метро 6 февраля 2004 года - РИА Новости, 06.02.2024

Теракт в московском метро 6 февраля 2004 года

6 февраля 2004 года утром в час пик в московском метрополитене был совершен террористический акт. На перегоне между станциями "Павелецкая" и "Автозаводская"... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T00:40

2024-02-06T00:40

2024-02-06T00:40

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6 февраля 2004 года утром в час пик в московском метрополитене был совершен террористический акт. На перегоне между станциями "Павелецкая" и "Автозаводская" Замоскворецкой линии был взорван вагон электропоезда.Взрыв прогремел в 8.32 мск около первой двери второго вагона поезда, когда он отъехал на 300 метров от станции "Автозаводская" в сторону "Павелецкой".Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате взрыва погиб 41 человек, не считая исполнителя теракта, пострадали более 250 человек. Масса взорванного заряда взрывчатого вещества составляла от 2,9 до 6,6 килограммов. В конструкцию взрывного устройства входили готовые поражающие элементы – болты, шурупы.Взрыв был такой силы, что взрывная волна достигла головы первого вагона, помяла дверь в кабину машиниста и выбила одно из лобовых стекол в кабине. Машинист Владимир Горелов, управлявший этим поездом, применил экстренное торможение. После взрыва поезд сохранил управляемость, машинист смог его остановить. Свет в вагонах горел, сохранилась связь "пассажир-машинист" и громкая связь с остальными вагонами. После остановки поезда машинист сообщил диспетчеру о нештатной ситуации и попросил обесточить контактный рельс. Когда напряжение было снято, Горелов открыл все двери состава и сообщил по громкой связи пассажирам, чтобы они выбирались из тоннеля в сторону станций "Автозаводская" и "Павелецкая". После этого он принял участие в спасении пассажиров.В третьем вагоне ехал офицер МЧС Сергей Кавунов, который организовал эвакуацию пассажиров в сторону "Автозаводской" и пресек малейшие проявления паники. А пассажирам головного вагона пришлось пройти по тоннелю более двух километров до станции "Павелецкая".Очевидцы сообщили, что, несмотря на сильное задымление в тоннеле, эвакуация проходила достаточно организованно и без паники.Первую помощь пострадавшим от взрыва оказывали пассажиры поезда, которые не потеряли самообладания и четко среагировали на создавшуюся ситуацию и на ту рекомендацию, которую машинист поезда передал по системе пассажир-машинист.Первые спасательные подразделения начали прибывать на станцию уже в 8.50-8.55 мск. В 9.07 мск в тоннеле, где произошел взрыв, работали первые подразделения спасателей. В ликвидации последствий взрыва и начавшегося затем пожара было задействовано 50 пожарных расчетов, 10 спасательных отрядов, около 130 машин неотложной "скорой помощи" и автобусов для эвакуации пострадавших, три отряда Центроспаса с вертолетом, отряды военных горноспасателей, сотрудники правоохранительных органов Москвы и столичного метрополитена. Пострадавших доставляли в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, городские больницы. Сразу после взрыва было остановлено движение поездов в обоих направлениях на всей Замоскворецкой линии. Некоторым пассажирам пришлось провести в остановленных в тоннелях поездах до трех часов. К 10.25 было восстановлено движение на северном участке линии, от "Речного вокзала" до "Новокузнецкой". После 11.00, когда закончилась эвакуация пассажиров и тушение пожара, большая часть поездов с южного участка линии была временно выведена в электродепо "Замоскворецкое". Взорванный состав удалось отогнать в тупик. Около 19.00 движение по Замоскворецкой линии было восстановлено в полном объеме.9 февраля 2004 года был объявлен в Москве днем траура в память о погибших в результате теракта в метро.Указом президента России управлявший поездом машинист Владимир Горелов был награжден орденом Мужества. Награды также получили участники спасательной операции в метро. Полковнику Главного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Москвы Сергею Кавунову был вручен орден Мужества. Медалями и нагрудными знаками МЧС были награждены другие спасатели, а также москвичи, оказавшиеся на месте теракта в метро, которые оказывали помощь пострадавшим и помогали эвакуировать их наверх.Год спустя после совершения теракта на платформе станции "Автозаводская" московского метро установили памятную доску с именами погибших. По факту взрыва прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 205 ("терроризм") и 105 ("убийство") Уголовного кодекса РФ. В связи с тем, что основной версией являлся теракт, расследование уголовного дела было передано Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. С помощью ДНК-экспертизы следственная бригада Мосгорпрокуратуры установила личность подрывника-смертника. Им оказался это 21-летний уроженец села Учкекен (Карачаево-Черкесия) Анзор Ижаев. По данным правоохранительных органов, он учился минно-взрывному делу в Ингушетии в одном из организованных Шамилем Басаевым лагерей боевиков. Осенью 2003 года Ижаев закончил подготовку в лагере и в конце января 2004 года прилетел в Москву.На родине, в КЧР, Анзора Ижаева объявили в розыск через месяц после теракта, в котором он погиб. Личность смертника в метро тогда еще не была установлена. В марте 2004 года в прокуратуру Карачаево-Черкесии из Северо-Кавказского управления Генпрокуратуры РФ поступили данные о готовящихся взрывах зданий УФСБ в Ставрополе и Ростове-на-Дону, а также ориентировка на нескольких жителей КЧР – предполагаемых организаторов и исполнителей терактов. Среди них был и Анзор Ижаев. Тогда дома у Ижаева провели обыск и изъяли пистолет и ваххабитскую литературу. В отношении Ижаева возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и стали его искать. В октябре 2006 года Генеральная прокуратура Российской Федерации завершила расследование и направила в суд уголовное дело по факту взрывов на перегоне метро "Автозаводская – Павелецкая".В рамках данного дела к уголовной ответственности были привлечены Мурат Шаваев, Максим Понарьин и Тамбий Хубиев. Им были предъявлены обвинения по статьям 105 ("убийство"), 205 ("терроризм"), 209 ("бандитизм"), 210 ("участие в преступном сообществе"), 222 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") и 223 ("незаконное изготовление самодельного взрывного устройства") Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, Мурат Шаваев, Максим Понарьин и Тамбий Хубиев являлись боевиками так называемого карачаевского джамаата. В 2004 году, пройдя обучение в лагере "Кавказ", они по приказу Шамиля Басаева подготовили и совершили теракты с использованием смертников в вагоне электропоезда между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая", а также у станции метро "Рижская". Кроме того, в 2004-2005 годах они взорвали бомбы на остановках общественного транспорта в Воронеже и Краснодаре. В результате этих терактов погибли более 60 человек, около 300 человек получили ранения. Панарьин и Хубиев готовили эти теракты, собирая взрывные устройства для смертников, а Шаваев, будучи сотрудником федеральной службы судебных приставов, беспрепятственно провозил террористам элементы взрывных устройств, используя свое удостоверение. В отдельное производство были выделены обвинения в организации серии терактов на остановках общественного транспорта в Краснодаре и Воронеже.Процесс по делу террористов проходил в закрытом режиме. В последнем слове Хубиев полностью признал свою вину и раскаялся. Панарьин заявил, что только частично признает себя виновным, но также раскаялся в причастности к совершенным преступлениям. Третий фигурант дела, Шаваев, заявил о своей невиновности и просил суд полностью его оправдать. 2 февраля 2007 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о терактах в московском метро, совершенных в 2004 году. Тамбий Хубиев, Мурад Шаваев и Максим Понарьин были признаны виновными в терроризме, убийствах, подделке документов, незаконном ношении и хранении взрывчатых веществ и оружия, их изготовлении, в организации преступного сообщества.Суд также удовлетворил иски к осужденным о компенсации материального вреда, постановив взыскать с них больше семи миллионов рублей. 30 августа 2007 года Верховный суд России признал законным обвинительный приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году, по которому трое обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению.После теракта на станции "Автозаводская" московский метрополитен значительно усилил меры безопасности – на всех станциях установили видеокамеры, системы видеонаблюдения также начали устанавливать в вагонах поездов, на многих станциях были размещены кабины для сотрудников милиции. Кроме того, на станциях метро установили специальные колонны информации и экстренных сообщений с кнопкой SOS.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, московский метрополитен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шамиль басаев