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Верховная Рада поддержала проект о продлении мобилизации до 13 мая
Верховная Рада поддержала проект о продлении мобилизации до 13 мая - РИА Новости, 06.02.2024
Верховная Рада поддержала проект о продлении мобилизации до 13 мая
Верховная рада Украины поддержала законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 13 мая, сообщил депутат парламента Алексей РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:24
2024-02-06T14:24
2024-02-06T16:26
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 13 мая, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине были зарегистрированы в Верховной раде 5 февраля."Рада проголосовала за продление военного положения на Украине и поддержала продолжение общей мобилизации на 90 дней", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что действие военного положения и мобилизации продлены до 13 мая.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Верховная Рада поддержала проект о продлении мобилизации до 13 мая
Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 13 мая, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.
Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине были зарегистрированы в Верховной раде 5 февраля.
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"Рада проголосовала за продление военного положения на Украине и поддержала продолжение общей мобилизации на 90 дней", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что действие военного положения и мобилизации продлены до 13 мая.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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