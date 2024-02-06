https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте
"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте - РИА Новости, 06.02.2024
"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте
В ВСУ жалуются на дефицит артиллерийских боеприпасов. Частично компенсируют это массированным применением дронов. Однако обороняться против российских войск,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:00
2024-02-06T08:00
2024-02-06T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
белгород
александр сырский
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В ВСУ жалуются на дефицит артиллерийских боеприпасов. Частично компенсируют это массированным применением дронов. Однако обороняться против российских войск, которые постепенно продвигаются, все сложнее. О ситуации на фронтах СВО — в материале РИА Новости.Подальше от БелгородаКак сообщил министр обороны Сергей Шойгу, за январь Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего. Особенно интенсивно били по объектам ВСУ в Харьковской области — в ответ на обстрелы Белгорода. О необходимости создания здесь санитарного кордона, чтобы предотвратить подобные атаки, говорил Владимир Путин.Некоторые западные СМИ считают, что именно тут российская армия скоро перейдет в крупное наступление. Американское издание Forbes со ссылкой на источники в Киеве утверждает, что Москва перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков и сотни гаубиц. По оценкам издания, им противостоят десять бригад общей численностью 20 тысяч человек. Группировкой командует лично главком Сухопутных войск Украины генерал Александр Сырский — автор наступления в Харьковской области осенью 2022-го.В Сумской и Харьковской областях возводят новые укрепрайоны. Российская армия продолжает медленно продвигаться вперед. В январе заняли Крахмальное и Табаевку на важной трассе Н-26, соединяющей Купянск со Сватово и Кременной. Успех развивают в сторону Песчаного и Берестового. После них до реки Оскол больше нет населенных пунктов, за которые украинцы могли бы держаться.Тяжелая для ВСУ обстановка складывается и в районе самого Купянска — российские войска пытаются охватить его с севера. Ожесточенные бои разгорелись в районе Синьковки. Если вэсэушники отойдут из восточных районов города, за реку, то лишатся крупного железнодорожного хаба. А это для них важный логистический узел.Южнее, на Торском выступе, российская армия совершила рывок в сторону реки Жеребец и ведет тяжелые бои у населенных пунктов Терны и Ямполовка. Успешные действия здесь позволят выйти на Красный Лиман с северо-востока. А это один из возможных плацдармов для наступления на Славянск.На запад от ДонецкаПродолжаются бои за высоты южнее Артемовска. Западнее российские подразделения продвигаются в сторону Часова Яра. В этом небольшом городе и его окрестностях стоят украинские орудия, обстреливающие подконтрольные России населенные пункты. Однако он находится на возвышенности, что затрудняет маневрирование.На Донецком направлении после освобождения Марьинки в декабре боевые действия постепенно смещаются на запад, в сторону Курахова. Там недавно заметили строительную технику. Видимо, роют окопы.Под Новомихайловкой есть успехи в районе населенного пункта Победа. Основную часть боевой работы тут сейчас выполняют артиллерия и дроны.На Угледарском участке за последние дни заняли новые позиции севернее Приютного, отвоевав более километра. В целом же фронт здесь статичен, так как открытая местность, отсутствие зеленки в лесополосах и большое количество дронов с обеих сторон практически исключают фактор внезапности.Медийный плацдармНа Запорожском участке — все те же позиционные бои у Вербового и Работина, а также под Пятихатками, неподалеку от Каховского водохранилища. ВСУ уже не пытаются наступать в сторону Токмака, оборонительная "линия Суровикина" осталась неприступной.Сейчас украинцы в обороне. Воюют в основном FPV-дронами, которые используют совместно с БПЛА-ретрансляторами, что серьезно повышает их дальность.Аналогичная ситуация и на Херсонском направлении, хотя именно на этот участок фронта Киев возлагал большие надежды после провалившегося контрнаступления в Запорожской области. Теперь же в медиаполе раскручивают другую тему.Так, в Главном разведывательном управлении Украины предрекают "полное исчерпание" возможностей России к весне. А после якобы будет второй "контрнаступ". Впрочем, год назад те же генералы обещали "осенью зайти в Крым". Результат известен.
https://radiosputnik.ru/20240205/s-300-1925511527.html
https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925472116.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, россия, харьковская область, белгород, александр сырский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Белгород, Александр Сырский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Forbes
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В ВСУ жалуются на дефицит артиллерийских боеприпасов. Частично компенсируют это массированным применением дронов. Однако обороняться против российских войск, которые постепенно продвигаются, все сложнее. О ситуации на фронтах СВО — в материале РИА Новости.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, за январь Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего. Особенно интенсивно били по объектам ВСУ в Харьковской области — в ответ на обстрелы Белгорода. О необходимости создания здесь санитарного кордона, чтобы предотвратить подобные атаки, говорил Владимир Путин.
Некоторые западные СМИ считают, что именно тут российская армия скоро перейдет в крупное наступление. Американское издание Forbes
со ссылкой на источники в Киеве утверждает, что Москва перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков и сотни гаубиц. По оценкам издания, им противостоят десять бригад общей численностью 20 тысяч человек. Группировкой командует лично главком Сухопутных войск Украины генерал Александр Сырский — автор наступления в Харьковской области осенью 2022-го.
В Сумской и Харьковской областях возводят новые укрепрайоны. Российская армия продолжает медленно продвигаться вперед. В январе заняли Крахмальное и Табаевку на важной трассе Н-26, соединяющей Купянск со Сватово и Кременной. Успех развивают в сторону Песчаного и Берестового. После них до реки Оскол больше нет населенных пунктов, за которые украинцы могли бы держаться.
Тяжелая для ВСУ обстановка складывается и в районе самого Купянска — российские войска пытаются охватить его с севера. Ожесточенные бои разгорелись в районе Синьковки. Если вэсэушники отойдут из восточных районов города, за реку, то лишатся крупного железнодорожного хаба. А это для них важный логистический узел.
Южнее, на Торском выступе, российская армия совершила рывок в сторону реки Жеребец и ведет тяжелые бои у населенных пунктов Терны и Ямполовка. Успешные действия здесь позволят выйти на Красный Лиман с северо-востока. А это один из возможных плацдармов для наступления на Славянск.
Продолжаются бои за высоты южнее Артемовска. Западнее российские подразделения продвигаются в сторону Часова Яра. В этом небольшом городе и его окрестностях стоят украинские орудия, обстреливающие подконтрольные России населенные пункты. Однако он находится на возвышенности, что затрудняет маневрирование.
"Ни в коем случае". В Греции высказались о передаче ВСУ российских С-300
На Донецком направлении после освобождения Марьинки в декабре боевые действия постепенно смещаются на запад, в сторону Курахова. Там недавно заметили строительную технику. Видимо, роют окопы.
Под Новомихайловкой есть успехи в районе населенного пункта Победа. Основную часть боевой работы тут сейчас выполняют артиллерия и дроны.
Пентагон требует от Киева уволить Залужного, пишут СМИ
На Угледарском участке за последние дни заняли новые позиции севернее Приютного, отвоевав более километра. В целом же фронт здесь статичен, так как открытая местность, отсутствие зеленки в лесополосах и большое количество дронов с обеих сторон практически исключают фактор внезапности.
На Запорожском участке — все те же позиционные бои у Вербового и Работина, а также под Пятихатками, неподалеку от Каховского водохранилища. ВСУ уже не пытаются наступать в сторону Токмака, оборонительная "линия Суровикина" осталась неприступной.
Сейчас украинцы в обороне. Воюют в основном FPV-дронами, которые используют совместно с БПЛА-ретрансляторами, что серьезно повышает их дальность.
Аналогичная ситуация и на Херсонском направлении, хотя именно на этот участок фронта Киев возлагал большие надежды после провалившегося контрнаступления в Запорожской области. Теперь же в медиаполе раскручивают другую тему.
Так, в Главном разведывательном управлении Украины предрекают "полное исчерпание" возможностей России к весне. А после якобы будет второй "контрнаступ". Впрочем, год назад те же генералы обещали "осенью зайти в Крым". Результат известен.