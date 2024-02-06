https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте

"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте - РИА Новости, 06.02.2024

"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте

В ВСУ жалуются на дефицит артиллерийских боеприпасов. Частично компенсируют это массированным применением дронов. Однако обороняться против российских войск,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

белгород

александр сырский

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В ВСУ жалуются на дефицит артиллерийских боеприпасов. Частично компенсируют это массированным применением дронов. Однако обороняться против российских войск, которые постепенно продвигаются, все сложнее. О ситуации на фронтах СВО — в материале РИА Новости.Подальше от БелгородаКак сообщил министр обороны Сергей Шойгу, за январь Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего. Особенно интенсивно били по объектам ВСУ в Харьковской области — в ответ на обстрелы Белгорода. О необходимости создания здесь санитарного кордона, чтобы предотвратить подобные атаки, говорил Владимир Путин.Некоторые западные СМИ считают, что именно тут российская армия скоро перейдет в крупное наступление. Американское издание Forbes со ссылкой на источники в Киеве утверждает, что Москва перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков и сотни гаубиц. По оценкам издания, им противостоят десять бригад общей численностью 20 тысяч человек. Группировкой командует лично главком Сухопутных войск Украины генерал Александр Сырский — автор наступления в Харьковской области осенью 2022-го.В Сумской и Харьковской областях возводят новые укрепрайоны. Российская армия продолжает медленно продвигаться вперед. В январе заняли Крахмальное и Табаевку на важной трассе Н-26, соединяющей Купянск со Сватово и Кременной. Успех развивают в сторону Песчаного и Берестового. После них до реки Оскол больше нет населенных пунктов, за которые украинцы могли бы держаться.Тяжелая для ВСУ обстановка складывается и в районе самого Купянска — российские войска пытаются охватить его с севера. Ожесточенные бои разгорелись в районе Синьковки. Если вэсэушники отойдут из восточных районов города, за реку, то лишатся крупного железнодорожного хаба. А это для них важный логистический узел.Южнее, на Торском выступе, российская армия совершила рывок в сторону реки Жеребец и ведет тяжелые бои у населенных пунктов Терны и Ямполовка. Успешные действия здесь позволят выйти на Красный Лиман с северо-востока. А это один из возможных плацдармов для наступления на Славянск.На запад от ДонецкаПродолжаются бои за высоты южнее Артемовска. Западнее российские подразделения продвигаются в сторону Часова Яра. В этом небольшом городе и его окрестностях стоят украинские орудия, обстреливающие подконтрольные России населенные пункты. Однако он находится на возвышенности, что затрудняет маневрирование.На Донецком направлении после освобождения Марьинки в декабре боевые действия постепенно смещаются на запад, в сторону Курахова. Там недавно заметили строительную технику. Видимо, роют окопы.Под Новомихайловкой есть успехи в районе населенного пункта Победа. Основную часть боевой работы тут сейчас выполняют артиллерия и дроны.На Угледарском участке за последние дни заняли новые позиции севернее Приютного, отвоевав более километра. В целом же фронт здесь статичен, так как открытая местность, отсутствие зеленки в лесополосах и большое количество дронов с обеих сторон практически исключают фактор внезапности.Медийный плацдармНа Запорожском участке — все те же позиционные бои у Вербового и Работина, а также под Пятихатками, неподалеку от Каховского водохранилища. ВСУ уже не пытаются наступать в сторону Токмака, оборонительная "линия Суровикина" осталась неприступной.Сейчас украинцы в обороне. Воюют в основном FPV-дронами, которые используют совместно с БПЛА-ретрансляторами, что серьезно повышает их дальность.Аналогичная ситуация и на Херсонском направлении, хотя именно на этот участок фронта Киев возлагал большие надежды после провалившегося контрнаступления в Запорожской области. Теперь же в медиаполе раскручивают другую тему.Так, в Главном разведывательном управлении Украины предрекают "полное исчерпание" возможностей России к весне. А после якобы будет второй "контрнаступ". Впрочем, год назад те же генералы обещали "осенью зайти в Крым". Результат известен.

https://radiosputnik.ru/20240205/s-300-1925511527.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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