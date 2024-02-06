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В Совфеде предложили снизить стоимость дистанционных услуг нотариусов - РИА Новости, 06.02.2024
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12:31 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/notarius-1925652104.html
В Совфеде предложили снизить стоимость дистанционных услуг нотариусов
В Совфеде предложили снизить стоимость дистанционных услуг нотариусов - РИА Новости, 06.02.2024
В Совфеде предложили снизить стоимость дистанционных услуг нотариусов
Сенаторы рекомендовали Минюсту РФ и Федеральной нотариальной палате рассмотреть возможность снижения нотариальных тарифов в случае совершения нотариальных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:31
2024-02-06T12:31
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Сенаторы рекомендовали Минюсту РФ и Федеральной нотариальной палате рассмотреть возможность снижения нотариальных тарифов в случае совершения нотариальных действий в электронной форме, говорится в рекомендациях по итогам семинара, прошедшего в Совете Федерации (документ есть в распоряжении РИА Новости). "Отмечу, что с 1 октября 2023 года в стране действует единая формула расчета регионального нотариального тарифа, которая учитывает, в том числе, сложность и длительность совершения нотариальных действий. При этом в настоящее время допускается совершение ряда нотариальных действий в электронной форме, что способствует значительному сокращению издержек по ним – и, следовательно, снижению их стоимости. В связи с этим необходимо пересмотреть формулу расчета регионального нотариального тарифа с учетом совершения нотариальных действий в электронной форме", - пояснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. В рекомендациях также содержится предложение для Минцифры, согласно которому предлагается обеспечить доработку сервиса "Запись на прием к нотариусу" в части расширения перечня нотариальных действий, доступных при записи на портале Госуслуг, предусмотрения возможности информирования нотариуса о необходимости обеспечения дополнительных условий для граждан с ОВЗ, получения нотариальных услуг вне рабочего места нотариуса, с участием переводчика. "Эти изменения будут способствовать обеспечению доступности и удобства в получении нотариальных услуг гражданами и юридическими лицами. Кроме того, они позволят повысить качество нотариальных услуг и существенно сократить сроки их предоставления", - добавила Рукавишникова.
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россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, федеральная нотариальная палата
Россия, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Федеральная нотариальная палата
В Совфеде предложили снизить стоимость дистанционных услуг нотариусов

В СФ предложили рассмотреть снижение стоимости дистанционных услуг нотариусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Сенаторы рекомендовали Минюсту РФ и Федеральной нотариальной палате рассмотреть возможность снижения нотариальных тарифов в случае совершения нотариальных действий в электронной форме, говорится в рекомендациях по итогам семинара, прошедшего в Совете Федерации (документ есть в распоряжении РИА Новости).
"Отмечу, что с 1 октября 2023 года в стране действует единая формула расчета регионального нотариального тарифа, которая учитывает, в том числе, сложность и длительность совершения нотариальных действий. При этом в настоящее время допускается совершение ряда нотариальных действий в электронной форме, что способствует значительному сокращению издержек по ним – и, следовательно, снижению их стоимости. В связи с этим необходимо пересмотреть формулу расчета регионального нотариального тарифа с учетом совершения нотариальных действий в электронной форме", - пояснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
В рекомендациях также содержится предложение для Минцифры, согласно которому предлагается обеспечить доработку сервиса "Запись на прием к нотариусу" в части расширения перечня нотариальных действий, доступных при записи на портале Госуслуг, предусмотрения возможности информирования нотариуса о необходимости обеспечения дополнительных условий для граждан с ОВЗ, получения нотариальных услуг вне рабочего места нотариуса, с участием переводчика.
"Эти изменения будут способствовать обеспечению доступности и удобства в получении нотариальных услуг гражданами и юридическими лицами. Кроме того, они позволят повысить качество нотариальных услуг и существенно сократить сроки их предоставления", - добавила Рукавишникова.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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РоссияИрина РукавишниковаСовет Федерации РФФедеральная нотариальная палата
 
 
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