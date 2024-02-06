В Госдуме предложили обменивать нефть на цветы из Кении, Эквадора, Колумбии
Депутат Гаврилов призвал обменивать нефть на цветы из Кении, Эквадора, Колумбии
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предлагает обменивать российскую нефть на тюльпаны и другие цветы из Кении, Эквадора и Колумбии, а от поставок из Нидерландов - отказаться.
"Мы вполне можем приобретать в Кении, Эквадоре, Колумбии тюльпаны и другие цветы по бартеру в обмен на нефть. Для этого нам необходимо долгосрочное партнерство для развития цветочного бизнеса в нашей стране, а именно организация крупнооптовых поставок, грамотная упаковка, сортировка, хранение", - заявил Гаврилов журналистам.
Это позволит "защитить наших граждан от безумных переплат за цветы", считает он. "Сейчас для наших покупателей голландских цветов цена состоит из нескольких частей: обработка цветов холодным воздухом, транспортировка до перевалочной базы в Нидерландах, комиссия аукциона и вебшопа, цена за транспорт из Голландии, в случае если товар покупается на оптовой базе, то доплачивается еще и наценка оптовика, которая зависит от жадности. Зачем такие переплаты?" - недоумевает парламентарий.
Также это "не позволит спекулянтам продолжать отправлять в больших объемах евро за цветы в деревню Нидерландам, у которых вся цветочная экономика построена на том, что они хранят, упаковывают и перепродают задорого", считает он. "Мы вполне также можем у себя сделать крупномасштабный цветочный хаб, ведь Россия - благодатная страна: почва, климат, масштабы наших земель, наличие газа и удобрений позволяют выращивать и продавать не только тюльпаны, но и другие цветы в дружественные страны", - полагает депутат.
По его мнению, "роль маленьких Нидерландов в выращивании цветов сильно преувеличена, ведь они всегда продавали в основном срезанные цветы", более 80% цветов, продаваемых и покупаемых во всем мире, проходят через аукцион в нидерландской деревне Алсмеер. Гаврилов обратил внимание, что лучшие розы, например, выращивают в Эквадоре, Колумбии и Эфиопии, а также тюльпаны, нарциссы, гиацинты, экзотические растения - в Кении; ирисы и гвоздики "приходят" из Испании, Турции и Израиля.
Израиль поставляет почти всю зелень для украшения букетов, Китай - хризантемы, Турция — герберы, а "экзотика" — антуриумы, орхидеи — выращиваются в Южной Африке, заметил он. "Родина тюльпанов, - это вообще Казахстан, а вовсе не Нидерланды, которые почему-то считает цветочной столицей тюльпанов весь мир. Тюльпаны, которые из-за высоких цен на газ теперь уже в небольших количествах по-прежнему Нидерланды пытаются выращивать, мало кому интересны из-за высокой стоимости, даже местные жители не покупают эти тепличные несезонные цветы", - сказал Гаврилов.