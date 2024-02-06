https://ria.ru/20240206/neft-1925630295.html

В Госдуме предложили обменивать нефть на цветы из Кении, Эквадора, Колумбии

В Госдуме предложили обменивать нефть на цветы из Кении, Эквадора, Колумбии - РИА Новости, 06.02.2024

В Госдуме предложили обменивать нефть на цветы из Кении, Эквадора, Колумбии

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предлагает обменивать российскую нефть на... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:25

2024-02-06T11:25

2024-02-06T11:25

нидерланды

кения

эквадор

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_2f07a68d61113d9ea1c5e09e262a9724.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предлагает обменивать российскую нефть на тюльпаны и другие цветы из Кении, Эквадора и Колумбии, а от поставок из Нидерландов - отказаться. "Мы вполне можем приобретать в Кении, Эквадоре, Колумбии тюльпаны и другие цветы по бартеру в обмен на нефть. Для этого нам необходимо долгосрочное партнерство для развития цветочного бизнеса в нашей стране, а именно организация крупнооптовых поставок, грамотная упаковка, сортировка, хранение", - заявил Гаврилов журналистам. Это позволит "защитить наших граждан от безумных переплат за цветы", считает он. "Сейчас для наших покупателей голландских цветов цена состоит из нескольких частей: обработка цветов холодным воздухом, транспортировка до перевалочной базы в Нидерландах, комиссия аукциона и вебшопа, цена за транспорт из Голландии, в случае если товар покупается на оптовой базе, то доплачивается еще и наценка оптовика, которая зависит от жадности. Зачем такие переплаты?" - недоумевает парламентарий. Также это "не позволит спекулянтам продолжать отправлять в больших объемах евро за цветы в деревню Нидерландам, у которых вся цветочная экономика построена на том, что они хранят, упаковывают и перепродают задорого", считает он. "Мы вполне также можем у себя сделать крупномасштабный цветочный хаб, ведь Россия - благодатная страна: почва, климат, масштабы наших земель, наличие газа и удобрений позволяют выращивать и продавать не только тюльпаны, но и другие цветы в дружественные страны", - полагает депутат. По его мнению, "роль маленьких Нидерландов в выращивании цветов сильно преувеличена, ведь они всегда продавали в основном срезанные цветы", более 80% цветов, продаваемых и покупаемых во всем мире, проходят через аукцион в нидерландской деревне Алсмеер. Гаврилов обратил внимание, что лучшие розы, например, выращивают в Эквадоре, Колумбии и Эфиопии, а также тюльпаны, нарциссы, гиацинты, экзотические растения - в Кении; ирисы и гвоздики "приходят" из Испании, Турции и Израиля. Израиль поставляет почти всю зелень для украшения букетов, Китай - хризантемы, Турция — герберы, а "экзотика" — антуриумы, орхидеи — выращиваются в Южной Африке, заметил он. "Родина тюльпанов, - это вообще Казахстан, а вовсе не Нидерланды, которые почему-то считает цветочной столицей тюльпанов весь мир. Тюльпаны, которые из-за высоких цен на газ теперь уже в небольших количествах по-прежнему Нидерланды пытаются выращивать, мало кому интересны из-за высокой стоимости, даже местные жители не покупают эти тепличные несезонные цветы", - сказал Гаврилов.

https://ria.ru/20240206/neft-1925581971.html

https://ria.ru/20240127/neft-1923868737.html

нидерланды

кения

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нидерланды, кения, эквадор, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, в мире