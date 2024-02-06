https://ria.ru/20240206/muftiy-1925774905.html

Муфтий рассказал, как появился один из столпов ислама

Муфтий рассказал, как появился один из столпов ислама - РИА Новости, 06.02.2024

Муфтий рассказал, как появился один из столпов ислама

Зампред Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Рушан Аббясов рассказал РИА Новости об особенностях ночи Аль-Исра валь-Мирадж - вознесения пророка... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:25

2024-02-06T18:25

2024-02-06T18:25

религия

мекка

иерусалим

россия

рушан аббясов

пророк мухаммед

религия

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Рушан Аббясов рассказал РИА Новости об особенностях ночи Аль-Исра валь-Мирадж - вознесения пророка Мухаммеда, а также призвал усердно молиться.Мусульмане всего мира в ночь с 6 на 7 февраля отмечают ночь Мирадж - путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса."Пророк Мухаммед был перенесен Господом из Мекки в Иерусалим в мечеть "Аль-Акса", где возглавил коллективную молитву, в которой участвовали предыдущие Божьи пророки. После этого в сопровождении ангела Джибриля пророк Мухаммед был вознесен к Создателю, через семь небесных уровней, на которых он встречался с величайшими пророками минувших поколений, в том числе с Исой (Иисусом), Мусой (Моисеем) и Ибрагимом (Авраамом)", - сказал Аббясов.По словам религиозного деятеля, во время Мираджа (вознесения) мусульманам была предписана ежедневная пятикратная молитва."Известно, что первоначально было велено поклоняться пятьдесят раз в сутки, но благодаря доброму совету пророка Мусы (Моисея) пророк Мухаммед взмолился: "О Господь, облегчи моей умме (общине)". Он обращался к Аллаху до тех пор, пока не осталось пять. Тогда Господь внушил пророку: "Поистине, эти пять молитв в сутки, за каждую молитву воздаяние десятикратно – и это 50 молитв". Таким образом, за совершение пяти намазов, по милости Всевышнего, человек получит награду, как за совершение 50", - отметил Аббясов.Он призвал единоверцев наполнить эту ночь осмысленным чтением Корана, молитвами-дуа и салаватами (прославлениями) пророку Мухаммеду, восполнением пропущенных молитв и совершением дополнительных."Очень полезным будет в это благодатное время проанализировать свой жизненный путь, попросить у Творца прощения за грехи и ошибки и напомнить себе, что милость Господа безгранична и опережает его гнев", - заключил Аббясов.

https://ria.ru/20240201/valieva-1924788159.html

https://ria.ru/20240124/islam-1923165040.html

https://ria.ru/20240118/islam-1922111398.html

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Никита Бизин

мекка, иерусалим, россия, рушан аббясов, пророк мухаммед, религия