https://ria.ru/20240206/muftiy-1925774905.html
Муфтий рассказал, как появился один из столпов ислама
Муфтий рассказал, как появился один из столпов ислама - РИА Новости, 06.02.2024
Муфтий рассказал, как появился один из столпов ислама
Зампред Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Рушан Аббясов рассказал РИА Новости об особенностях ночи Аль-Исра валь-Мирадж - вознесения пророка... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:25
2024-02-06T18:25
2024-02-06T18:25
религия
мекка
иерусалим
россия
рушан аббясов
пророк мухаммед
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155731/18/1557311819_0:171:3292:2023_1920x0_80_0_0_7c357e7f643feac3e4f958e19e33a52b.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Рушан Аббясов рассказал РИА Новости об особенностях ночи Аль-Исра валь-Мирадж - вознесения пророка Мухаммеда, а также призвал усердно молиться.Мусульмане всего мира в ночь с 6 на 7 февраля отмечают ночь Мирадж - путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса."Пророк Мухаммед был перенесен Господом из Мекки в Иерусалим в мечеть "Аль-Акса", где возглавил коллективную молитву, в которой участвовали предыдущие Божьи пророки. После этого в сопровождении ангела Джибриля пророк Мухаммед был вознесен к Создателю, через семь небесных уровней, на которых он встречался с величайшими пророками минувших поколений, в том числе с Исой (Иисусом), Мусой (Моисеем) и Ибрагимом (Авраамом)", - сказал Аббясов.По словам религиозного деятеля, во время Мираджа (вознесения) мусульманам была предписана ежедневная пятикратная молитва."Известно, что первоначально было велено поклоняться пятьдесят раз в сутки, но благодаря доброму совету пророка Мусы (Моисея) пророк Мухаммед взмолился: "О Господь, облегчи моей умме (общине)". Он обращался к Аллаху до тех пор, пока не осталось пять. Тогда Господь внушил пророку: "Поистине, эти пять молитв в сутки, за каждую молитву воздаяние десятикратно – и это 50 молитв". Таким образом, за совершение пяти намазов, по милости Всевышнего, человек получит награду, как за совершение 50", - отметил Аббясов.Он призвал единоверцев наполнить эту ночь осмысленным чтением Корана, молитвами-дуа и салаватами (прославлениями) пророку Мухаммеду, восполнением пропущенных молитв и совершением дополнительных."Очень полезным будет в это благодатное время проанализировать свой жизненный путь, попросить у Творца прощения за грехи и ошибки и напомнить себе, что милость Господа безгранична и опережает его гнев", - заключил Аббясов.
https://ria.ru/20240201/valieva-1924788159.html
https://ria.ru/20240124/islam-1923165040.html
https://ria.ru/20240118/islam-1922111398.html
мекка
иерусалим
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155731/18/1557311819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e56c739399ef7454eaac49c630a21476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мекка, иерусалим, россия, рушан аббясов, пророк мухаммед, религия
Религия, Мекка, Иерусалим, Россия, Рушан Аббясов, Пророк Мухаммед, Религия
Муфтий рассказал, как появился один из столпов ислама
Муфтий Аббясов: ежедневная пятикратная молитва была предписана во время Мираджа
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Рушан Аббясов рассказал РИА Новости об особенностях ночи Аль-Исра валь-Мирадж - вознесения пророка Мухаммеда, а также призвал усердно молиться.
Мусульмане всего мира в ночь с 6 на 7 февраля отмечают ночь Мирадж - путешествие пророка Мухаммеда из Мекки
в Иерусалим
и его вознесение на небеса.
Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой
"Пророк Мухаммед
был перенесен Господом из Мекки в Иерусалим в мечеть "Аль-Акса", где возглавил коллективную молитву, в которой участвовали предыдущие Божьи пророки. После этого в сопровождении ангела Джибриля пророк Мухаммед был вознесен к Создателю, через семь небесных уровней, на которых он встречался с величайшими пророками минувших поколений, в том числе с Исой (Иисусом), Мусой (Моисеем) и Ибрагимом (Авраамом)", - сказал Аббясов.
По словам религиозного деятеля, во время Мираджа (вознесения) мусульманам была предписана ежедневная пятикратная молитва.
На международном женском форуме в ОАЭ расскажут об истории ислама в России
"Известно, что первоначально было велено поклоняться пятьдесят раз в сутки, но благодаря доброму совету пророка Мусы (Моисея) пророк Мухаммед взмолился: "О Господь, облегчи моей умме (общине)". Он обращался к Аллаху до тех пор, пока не осталось пять. Тогда Господь внушил пророку: "Поистине, эти пять молитв в сутки, за каждую молитву воздаяние десятикратно – и это 50 молитв". Таким образом, за совершение пяти намазов, по милости Всевышнего, человек получит награду, как за совершение 50", - отметил Аббясов.
Он призвал единоверцев наполнить эту ночь осмысленным чтением Корана, молитвами-дуа и салаватами (прославлениями) пророку Мухаммеду, восполнением пропущенных молитв и совершением дополнительных.
"Очень полезным будет в это благодатное время проанализировать свой жизненный путь, попросить у Творца прощения за грехи и ошибки и напомнить себе, что милость Господа безгранична и опережает его гнев", - заключил Аббясов.
Российские муфтии рассказали, какая вода у мусульман считается святой