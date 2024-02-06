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Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы - РИА Новости, 06.02.2024
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Туризм
 
12:56 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/inturist-1925653292.html
Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы
Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы - РИА Новости, 06.02.2024
Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы
Электронная виза дала мощный импульс росту количества визитов иностранцев в Россию, по итогам прошлого года турпоток из-за границы вырос в три с лишним раза,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:56
2024-02-06T12:56
туризм
новости - туризм
россия
китай
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мир без границ
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Электронная виза дала мощный импульс росту количества визитов иностранцев в Россию, по итогам прошлого года турпоток из-за границы вырос в три с лишним раза, правда, большинство путешественников по-прежнему приезжало с деловыми целями, сообщают в АТОР.Погранслужба ФСБ РФ опубликовала данные по въезду иностранцев в Россию с различными целями. Так, по итогам 2023 года, это 15,5 миллиона человек, что на 2,4 миллиона больше, чем в 2022 году. Что касается именно туристических целей, то в 2023 году это 670,7 тысячи визитов, что более чем в три раза больше, чем в 2022 году.Главным “поставщиком” туристов в Россию в 2023 году, по официальной статистике, стал Китай. По итогам года граждане этой страны совершили 199,8 тысячи визитов в Россию, указав своей целью туризм. Напомним, в прошлом году было возобновлено действие соглашения с КНР о взаимном безвизовом режиме для тургрупп. По данным ассоциации "Мир без границ", в 2023 году этой возможностью воспользовались 48 253 туриста.На втором месте по турпотоку в Россию – Германия (55,9 тысячи). Однако абсолютное большинство путешественников по факту приезжали в Россию с личными (например, посещение родственников) или бизнес-целями.На третьем месте – Турция (47,5 тысячи). Туроператоры считают, что у этого рынка есть потенциал. Так, например, раньше граждане Турции любили приезжать в Москву и Санкт-Петербург для коротких сити-туров.На четвертом месте – ОАЭ (42,5 тысячи визитов). У жителей этой страны есть интерес к туристическим поездкам в Россию, отмечают эксперты. Однако невозможность расплачиваться в России картами иностранных банков тормозит турпоток.Замыкает топ-5 Туркмения (34,7 тысячи визитов). “Но все это – поездки с частными целями, под которые граждане этой страны просто получали турвизу, потому что так проще и дешевле”, – отмечают в АТОР.В десятку самых массовых направлений по объему турпотока в РФ также вошли Иран, Казахстан, Индия, Эстония и Латвия.Традиционно, период с октября по декабрь – низкий сезон для туризма в России. Но в прошлом году ситуация была нетипичная: с августа заработала электронная виза и, как отметил вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор компании "Интурист" Александр Мусихин, осенью количество иностранных туристов в России было на уровне летнего сезона. По данным консульского департамента МИД РФ, всего за пять месяцев 2023 года было выдано 170 тысяч единых электронных виз.В 2024 году, по прогнозам АТОР, рост объемов организованного въездного туризма может быть трех-четырехкратным, а “драйвером” станет Азия.
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новости - туризм, россия, китай, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мир без границ, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мир без границ, отдых в России
Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы

АТОР: Китай, Германия и Турция стали главными поставщиками туристов для России

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на Красной площади в Москве
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Электронная виза дала мощный импульс росту количества визитов иностранцев в Россию, по итогам прошлого года турпоток из-за границы вырос в три с лишним раза, правда, большинство путешественников по-прежнему приезжало с деловыми целями, сообщают в АТОР.
Погранслужба ФСБ РФ опубликовала данные по въезду иностранцев в Россию с различными целями. Так, по итогам 2023 года, это 15,5 миллиона человек, что на 2,4 миллиона больше, чем в 2022 году. Что касается именно туристических целей, то в 2023 году это 670,7 тысячи визитов, что более чем в три раза больше, чем в 2022 году.
Главным “поставщиком” туристов в Россию в 2023 году, по официальной статистике, стал Китай. По итогам года граждане этой страны совершили 199,8 тысячи визитов в Россию, указав своей целью туризм. Напомним, в прошлом году было возобновлено действие соглашения с КНР о взаимном безвизовом режиме для тургрупп. По данным ассоциации "Мир без границ", в 2023 году этой возможностью воспользовались 48 253 туриста.
На втором месте по турпотоку в Россию – Германия (55,9 тысячи). Однако абсолютное большинство путешественников по факту приезжали в Россию с личными (например, посещение родственников) или бизнес-целями.
На третьем месте – Турция (47,5 тысячи). Туроператоры считают, что у этого рынка есть потенциал. Так, например, раньше граждане Турции любили приезжать в Москву и Санкт-Петербург для коротких сити-туров.
На четвертом месте – ОАЭ (42,5 тысячи визитов). У жителей этой страны есть интерес к туристическим поездкам в Россию, отмечают эксперты. Однако невозможность расплачиваться в России картами иностранных банков тормозит турпоток.
Замыкает топ-5 Туркмения (34,7 тысячи визитов). “Но все это – поездки с частными целями, под которые граждане этой страны просто получали турвизу, потому что так проще и дешевле”, – отмечают в АТОР.
В десятку самых массовых направлений по объему турпотока в РФ также вошли Иран, Казахстан, Индия, Эстония и Латвия.
Традиционно, период с октября по декабрь – низкий сезон для туризма в России. Но в прошлом году ситуация была нетипичная: с августа заработала электронная виза и, как отметил вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор компании "Интурист" Александр Мусихин, осенью количество иностранных туристов в России было на уровне летнего сезона. По данным консульского департамента МИД РФ, всего за пять месяцев 2023 года было выдано 170 тысяч единых электронных виз.
В 2024 году, по прогнозам АТОР, рост объемов организованного въездного туризма может быть трех-четырехкратным, а “драйвером” станет Азия.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияКитайТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Мир без границотдых в России
 
 
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