Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы
АТОР: Китай, Германия и Турция стали главными поставщиками туристов для России
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на Красной площади в Москве
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Электронная виза дала мощный импульс росту количества визитов иностранцев в Россию, по итогам прошлого года турпоток из-за границы вырос в три с лишним раза, правда, большинство путешественников по-прежнему приезжало с деловыми целями, сообщают в АТОР.
Погранслужба ФСБ РФ опубликовала данные по въезду иностранцев в Россию с различными целями. Так, по итогам 2023 года, это 15,5 миллиона человек, что на 2,4 миллиона больше, чем в 2022 году. Что касается именно туристических целей, то в 2023 году это 670,7 тысячи визитов, что более чем в три раза больше, чем в 2022 году.
Главным “поставщиком” туристов в Россию в 2023 году, по официальной статистике, стал Китай. По итогам года граждане этой страны совершили 199,8 тысячи визитов в Россию, указав своей целью туризм. Напомним, в прошлом году было возобновлено действие соглашения с КНР о взаимном безвизовом режиме для тургрупп. По данным ассоциации "Мир без границ", в 2023 году этой возможностью воспользовались 48 253 туриста.
На втором месте по турпотоку в Россию – Германия (55,9 тысячи). Однако абсолютное большинство путешественников по факту приезжали в Россию с личными (например, посещение родственников) или бизнес-целями.
На третьем месте – Турция (47,5 тысячи). Туроператоры считают, что у этого рынка есть потенциал. Так, например, раньше граждане Турции любили приезжать в Москву и Санкт-Петербург для коротких сити-туров.
На четвертом месте – ОАЭ (42,5 тысячи визитов). У жителей этой страны есть интерес к туристическим поездкам в Россию, отмечают эксперты. Однако невозможность расплачиваться в России картами иностранных банков тормозит турпоток.
Замыкает топ-5 Туркмения (34,7 тысячи визитов). “Но все это – поездки с частными целями, под которые граждане этой страны просто получали турвизу, потому что так проще и дешевле”, – отмечают в АТОР.
Традиционно, период с октября по декабрь – низкий сезон для туризма в России. Но в прошлом году ситуация была нетипичная: с августа заработала электронная виза и, как отметил вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор компании "Интурист" Александр Мусихин, осенью количество иностранных туристов в России было на уровне летнего сезона. По данным консульского департамента МИД РФ, всего за пять месяцев 2023 года было выдано 170 тысяч единых электронных виз.
В 2024 году, по прогнозам АТОР, рост объемов организованного въездного туризма может быть трех-четырехкратным, а “драйвером” станет Азия.