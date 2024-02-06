https://ria.ru/20240206/covid-19-1925625199.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2 процента - РИА Новости, 06.02.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 7,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:04
2024-02-06T11:04
2024-02-06T11:04
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 7,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 051 человек с коронавирусом, что на 4,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 субъектах России, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 24 254 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 8% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 29 января по 4 февраля 107 человек, уточнили в оперштабе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2 процента
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2 процента
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 7,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 051 человек с коронавирусом, что на 4,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 субъектах России, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 24 254 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 8% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 29 января по 4 февраля 107 человек, уточнили в оперштабе.
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