https://ria.ru/20240206/covid-19-1925625199.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2 процента

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2 процента - РИА Новости, 06.02.2024

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 7,2 процента

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 7,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:04

2024-02-06T11:04

2024-02-06T11:04

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коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 7,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3 051 человек с коронавирусом, что на 4,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 субъектах России, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 24 254 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 8% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 29 января по 4 февраля 107 человек, уточнили в оперштабе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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