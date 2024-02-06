https://ria.ru/20240206/bektenov-1925647504.html

Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана

Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024

Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Олжаса Бектенова, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:19

2024-02-06T12:19

2024-02-06T15:33

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касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 6 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Олжаса Бектенова, сообщила пресс-служба главы государства.Правительство Казахстана, которое возглавлял с января 2022 года Алихан Смаилов, сложило свои полномочия после указа президента республики о его отставке 5 февраля. Токаев поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Ранее во вторник кандидатуру Бектенова на пост премьера предложила правящая партия "Аманат", а Мажилис (нижняя палата парламента) дал согласие на это назначение."Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в тексте указа.Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в Министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).

https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919546315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев