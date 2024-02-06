https://ria.ru/20240206/bektenov-1925647504.html
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Олжаса Бектенова, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:19
2024-02-06T12:19
2024-02-06T15:33
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АСТАНА, 6 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Олжаса Бектенова, сообщила пресс-служба главы государства.Правительство Казахстана, которое возглавлял с января 2022 года Алихан Смаилов, сложило свои полномочия после указа президента республики о его отставке 5 февраля. Токаев поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Ранее во вторник кандидатуру Бектенова на пост премьера предложила правящая партия "Аманат", а Мажилис (нижняя палата парламента) дал согласие на это назначение."Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в тексте указа.Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в Министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).
https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919546315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова премьером Казахстана
АСТАНА, 6 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Олжаса Бектенова, сообщила пресс-служба главы государства.
Правительство Казахстана, которое возглавлял с января 2022 года Алихан Смаилов
, сложило свои полномочия после указа президента республики о его отставке 5 февраля. Токаев поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Ранее во вторник кандидатуру Бектенова на пост премьера предложила правящая партия "Аманат", а Мажилис (нижняя палата парламента) дал согласие на это назначение.
"Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в тексте указа.
Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в Министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).
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