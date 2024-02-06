https://ria.ru/20240206/arktika-1925638669.html

Сенатор назвал условие для выхода России из Арктического совета

Сенатор назвал условие для выхода России из Арктического совета - РИА Новости, 06.02.2024

Сенатор назвал условие для выхода России из Арктического совета

Россия может выйти из состава Арктического совета, если политическое руководство страны примет соответствующее решение, прекратив платить взносы в организацию,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:52

2024-02-06T11:52

2024-02-06T11:52

россия

москва

арктика

константин долгов

николай корчунов

арктический совет

политика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия может выйти из состава Арктического совета, если политическое руководство страны примет соответствующее решение, прекратив платить взносы в организацию, заявил РИА Новости сенатор от Мурманской области, экс-уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Константин Долгов, отметив, что по его мнению, в РФ близки к такому решению. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил РИА Новости, что Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы. "Конечно, близки (к такому решению - ред.). А что нам Арктический совет дал в последнее время? Хоть одно достижение, которое удалось обеспечить с помощью Арктического совета можете назвать? Я – нет. Западные страны сорвали нам председательство в Арктическом совете. Теперь норвежцы пытаются там что-то (сделать). Понятно, что им никто не позволит ничего сделать, в первую очередь американцы", - сказал Долгов. Политик задался вопросом, зачем нужна организация, деятельность которой практически парализована западными странами, по крайней мере в отношении российских интересов точно. "Нам что-то дал Баренцев совет (Совет Баренцева/Евроарктического региона) за последнее время, кроме того, что мы платили в бюджет?" - добавил он. "Мы можем выйти в любую секунду из Арктического совета, потому что главное, в соответствии с поправками в Конституцию, абсолютной доминантой для нас являются национальные интересы России. В отношении любых международных организаций и международных инстанций", - сказал парламентарий. Долгов подчеркнул, что это политическое решение, внешняя политика – это прерогатива президента РФ. "Как только будет сочтено политическим руководством страны, что момент настал, разумеется, выйдем", - сказал законодатель. "Если мы выйдем из этой организации, конечно, мы перестанем выплачивать взносы", - подчеркнул он. При этом, по словам сенатора, Россия настроена на развитие международного сотрудничества в Арктике с теми странами, которые готовы к этому, в частности, это Китай, Индия. "Пострадает ли Россия и наши интересы долговременные (от выхода из Арктического совета) – нет, не пострадают, на мой взгляд. Эта организация за последние годы не дала нам практически ничего с точки зрения реализации наших законных интересов", - заключил Долгов.

https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html

https://radiosputnik.ru/20231109/spg-1908444605.html

https://ria.ru/20231110/sovet-1908596035.html

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москва

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россия, москва, арктика, константин долгов, николай корчунов, арктический совет, политика