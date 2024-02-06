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В ГД заявили, что Арктический совет без России нежизнеспособен - РИА Новости, 06.02.2024
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11:39 06.02.2024 (обновлено: 18:08 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/arktika-1925632895.html
В ГД заявили, что Арктический совет без России нежизнеспособен
В ГД заявили, что Арктический совет без России нежизнеспособен - РИА Новости, 06.02.2024
В ГД заявили, что Арктический совет без России нежизнеспособен
Арктический совет без России нежизнеспособен, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов (КПРФ), комментируя возможный выход РФ из... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:39
2024-02-06T18:08
космос - риа наука
россия
арктика
норвегия
николай харитонов
николай корчунов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Арктический совет без России нежизнеспособен, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов (КПРФ), комментируя возможный выход РФ из совета. Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. По словам дипломата, совет функционирует "на самых малых оборотах". Норвегия, которая является сейчас председателем в организации, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета. &quot;Арктический совет без России нежизнеспособен. Демарш арктических государств во время председательства в совете России в 2021-2023 годы, безусловно, не останется без внимания. Определяющую геополитическую, экономическую, транспортную и экологическую роль России в Арктике должно осознавать все мировое сообщество&quot;, — сообщил Харитонов.Также он отметил, что у России самая протяженная береговая линия в Арктике, самые большие неразведанные запасы природных ресурсов, в водах российских арктических морей проходит Северный морской путь — трасса, имеющая мировое значение. "При этом у нас есть все основания и предпосылки для расширения сотрудничества в Арктике с дружественными странами. В их числе ключевые наблюдатели совета — Китай и Индия, а также другие страны БРИКС — Бразилия и ЮАР. Китай уже активно участвует в арктических энергетических проектах, проявляет заинтересованность в разработке крупнейших месторождений титана и кварца", — продолжил политик.Кроме того, Харитонов добавил, что у России две основные цели. "Во-первых, защита своих национальных интересов в Арктике. Во-вторых, осуществление взаимовыгодного сотрудничества и мирное разрешение всех споров в Арктике на основе международного права. На них и следует ориентироваться при выборе партнера", — заявил депутат. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны — участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
https://ria.ru/20231110/sovet-1908596035.html
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космос - риа наука, россия, арктика, норвегия, николай харитонов, николай корчунов, госдума рф, кпрф, арктический совет
Космос - РИА Наука, Россия, Арктика, Норвегия, Николай Харитонов, Николай Корчунов, Госдума РФ, КПРФ, Арктический совет
В ГД заявили, что Арктический совет без России нежизнеспособен

Депутат Харитонов: Арктический совет без России нежизнеспособен

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Арктический совет без России нежизнеспособен, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов (КПРФ), комментируя возможный выход РФ из совета.
Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. По словам дипломата, совет функционирует "на самых малых оборотах". Норвегия, которая является сейчас председателем в организации, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.
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"Арктический совет без России нежизнеспособен. Демарш арктических государств во время председательства в совете России в 2021-2023 годы, безусловно, не останется без внимания. Определяющую геополитическую, экономическую, транспортную и экологическую роль России в Арктике должно осознавать все мировое сообщество", — сообщил Харитонов.

Также он отметил, что у России самая протяженная береговая линия в Арктике, самые большие неразведанные запасы природных ресурсов, в водах российских арктических морей проходит Северный морской путь — трасса, имеющая мировое значение.
"При этом у нас есть все основания и предпосылки для расширения сотрудничества в Арктике с дружественными странами. В их числе ключевые наблюдатели совета — Китай и Индия, а также другие страны БРИКСБразилия и ЮАР. Китай уже активно участвует в арктических энергетических проектах, проявляет заинтересованность в разработке крупнейших месторождений титана и кварца", — продолжил политик.
Кроме того, Харитонов добавил, что у России две основные цели. "Во-первых, защита своих национальных интересов в Арктике. Во-вторых, осуществление взаимовыгодного сотрудничества и мирное разрешение всех споров в Арктике на основе международного права. На них и следует ориентироваться при выборе партнера", — заявил депутат.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны — участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
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Космос - РИА НаукаРоссияАрктикаНорвегияНиколай ХаритоновНиколай КорчуновГосдума РФКПРФАрктический совет
 
 
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