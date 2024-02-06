https://ria.ru/20240206/arest-1925791949.html

Экс-главе НИИ вакцин и сывороток в Петербурге продлили арест

Экс-главе НИИ вакцин и сывороток в Петербурге продлили арест - РИА Новости, 06.02.2024

Экс-главе НИИ вакцин и сывороток в Петербурге продлили арест

Бывшему директору Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктору Трухину по делу о растрате продлили РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:39

2024-02-06T19:39

2024-02-06T19:39

никарагуа

россия

санкт-петербург

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Бывшему директору Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктору Трухину по делу о растрате продлили арест по 7 мая, сообщает объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале ведомства."Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Трухина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 (Присвоение или растрата) УК РФ", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что Трухин причинил институту ущерб на 436,7 миллиона рублей. Пресс-служба судов тогда отмечала, что Трухин имеет гражданство Никарагуа, но соответствующие органы об этом не уведомил. В ноябре министерство внутренних дел Никарагуа лишило гражданства Трухина, опубликовав соответствующий указ. Региональный главк МВД ранее сообщал, что Трухин в 2021 году совершил нецелевой платеж бюджетных средств на 5,94 миллиона долларов на счет акционерного общества, созданного для научных исследований "в одном из латиноамериканских государств". Как директор СПбНИИВС Трухин курировал работу Института биотехнологии Мечников - дочернего предприятия по производству вакцин, открытого в Манагуа в 2016 году. Как уточняли в полиции, экс-главу НИИВС задержали 7 сентября "при попытке покинуть Российскую Федерацию на границе с Белоруссией". Гражданство Никарагуа вспомнили и на судебном заседании о продлении меры пресечения, сообщает пресс-служба судов. Так, следователь, обосновывая ходатайство о продлении ареста, в том числе указал, что необходимо еще назначить экспертизу оценки стоимости акций Латиноамериканского института биотехнологии Мечников. Сам же Трухин просил домашний арест, указывая на то, что лишен гражданства Никарагуа. "Отдельно суд отметил, что лишение Трухина гражданства Никарагуа не является достаточным основанием для изменения меры, гораздо важнее то, что, обладая данными о проведении проверки его деятельности, Трухин пытался покинуть территорию РФ", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240201/delo-1924862395.html

https://ria.ru/20240201/srok-1924772497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

никарагуа, россия, санкт-петербург, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)