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Устроят ли американцы переворот на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 05.02.2024 (обновлено: 08:01 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
Устроят ли американцы переворот на Украине
Устроят ли американцы переворот на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
Устроят ли американцы переворот на Украине
Слова "переворот" и "мятеж" стали очень популярными среди комментаторов ситуации на Украине. Чем дальше развивается открытый конфликт между Владимиром Зеленским РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:00
2024-02-05T08:01
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
владимир зеленский
сша
россия
валерий залужный
сеймур херш
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Слова "переворот" и "мятеж" стали очень популярными среди комментаторов ситуации на Украине. Чем дальше развивается открытый конфликт между Владимиром Зеленским и генералом Валерием Залужным, тем чаще обсуждаются сценарии силового отстранения украинского президента с его поста."Зеленский станет ходячим мертвецом для армии, которая выступает за генерала. Он получит мятеж", — цитирует неназванного украинского чиновника американский журналист-расследователь Сеймур Херш. "На Украине может произойти переворот. Ни Нуланд, ни ЦРУ не смогут защитить Зеленского, если к власти придут правые. Терпели Зеленского только из-за Залужного", — заявляет германский бизнесмен и популярный блогер Ким Дотком.Бывший советник президента Украины Олег Соскин в своем видеоблоге проводит исторические параллели с нынешней ситуацией, сравнивая Зеленского с идеологом и лидером Центральной рады Владимиром Винниченко, а Залужного — с атаманом Симоном Петлюрой. Буквально на днях исполнится 105 лет перевороту в руководстве УНР, когда по указанию западных союзников (их формулировка была предельно откровенной: "Выгнать как собак!") атаман отстранил от власти некогда популярного драматурга Винниченко от руководства, взяв на себя диктаторские полномочия. Уязвленный деятель искусства, из которого не вышел глава державы, уехал за границу, заявив: "Я уезжаю как писатель, а как политик я хочу умереть". Петлюра же продолжил войну с Советской Россией, сдав в итоге Украину полякам. Классический сценарий для этой местности!Неслучайно на классику украинского прошлого ссылается и бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач, недавно вновь вернувшийся в медийное пространство с обвинениями против Байдена. Анализируя грызню между Зеленским, Залужным и резко оживившимся Порошенко, он назвал это "классической украинской борьбой за власть "трех гетманов", которую мы много раз видели в истории: гетман Левобережной Украины, гетман Правобережной Украины, "бродячий" по заграницам в поисках поддержки гетман". "Фактически Зе сливают", — приходит к выводу Деркач, говоря о дальнейшей судьбе Зеленского.Само собой, на Украине все подобные рассуждения отметают, относя их исключительно к "российской пропаганде". Но любопытно, что на страницах британской The Times одновременно появляется статья "эксперта по России и Украине" Марка Галеотти, которого сложно заподозрить в подыгрывании Москве. Один заголовок его материала чего стоит: "Украинская война изменилась, поэтому Зеленский должен изобрести себя заново". Автор прямо пишет о том, что президент Украины изжил себя как "военный лидер" и должен что-то предпринять, чтобы "снова адаптироваться" к изменениям на фронте и в политике.Там же приводятся слова некоего бывшего украинского дипломата: "Страна видит, что он более лидер, чем политик, — эти качества, которые сделали его незаменимым в 2022 году, могут быть не такими ценными в 2024-м". Прямой намек на то, что теперь Зеленского можно и заменить. Галеотти скромно умалчивает, кто и как будет менять этого "больше лидера, чем политика". Но, ссылаясь на британского дипломата, работавшего в Киеве, подсказывает, что соответствующие изменения произойдут уже нынешней весной. Интересно, откуда у британца такие сведения? Почему-то снова напрашиваются аналогии с призывом европейцев в 1919 году выгнать главу тогдашней Украины "как собаку".Когда рассматриваешь все эти конспирологические сценарии свержений и переворотов, невольно задаешься вопросом: неужели американцы могут согласиться на принудительное отстранение от власти еще недавно боготворимого ими человека 2022 года? Достаточно вспомнить, как Зеленского принимали в конгрессе США, а его спикер целовала ему руки, чтобы отогнать от себя эти мысли. Не могут же после всего этого в Вашингтоне дать добро на свержение столь авторитетного там лидера, украинского Черчилля!Но история знает немало примеров, когда американцы без колебаний устраняли своих вчерашних союзников. О классическом примере одобренного Штатами убийства в 1960-е азиатского Черчилля — лидера Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который верой и правдой служил Америке, мы уже вспоминали. Чтобы понять, как американцы относятся к своим союзникам, не надо далеко углубляться в историю. Достаточно посмотреть на то, как они сейчас бомбят территорию Ирака — своего официального "стратегического партнера". Даже не нужно сомневаться в том, что в случае изменения целей и задач на Украине они будут точно так же относиться и к Зеленскому, и ко всему киевскому режиму.Тем более что в руководстве США никто особых иллюзий по поводу сути этого режима не питает. Если верить хорошо осведомленному Хершу, в прошлом году глава ЦРУ Уильям Бернс прямо сообщил Зеленскому, что Вашингтон в курсе "его личных коррупционных грехов", и потребовал умерить аппетит при дележе украденного. Судя по кампании, которая затем развернулась в западных СМИ против Зеленского, тот предупреждение Бернса недопонял.Так что у США наверняка есть и план Б, и план В относительно украинского Черчилля, выпавшего из фавора. В случае чего рука у них не дрогнет. И выбор будет только в том, превратиться ли Зеленскому в "бродячего гетмана" или же пойти по проторенному пути азиатского Черчилля.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html
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Владимир Корнилов
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аналитика, украина, владимир зеленский, сша, россия, валерий залужный, сеймур херш, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Владимир Зеленский, США, Россия, Валерий Залужный, Сеймур Херш, Верховная Рада Украины

Устроят ли американцы переворот на Украине

© AFP 2024 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AFP 2024 / Sergei Supinsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Слова "переворот" и "мятеж" стали очень популярными среди комментаторов ситуации на Украине. Чем дальше развивается открытый конфликт между Владимиром Зеленским и генералом Валерием Залужным, тем чаще обсуждаются сценарии силового отстранения украинского президента с его поста.
"Зеленский станет ходячим мертвецом для армии, которая выступает за генерала. Он получит мятеж", — цитирует неназванного украинского чиновника американский журналист-расследователь Сеймур Херш. "На Украине может произойти переворот. Ни Нуланд, ни ЦРУ не смогут защитить Зеленского, если к власти придут правые. Терпели Зеленского только из-за Залужного", — заявляет германский бизнесмен и популярный блогер Ким Дотком.
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Бывший советник президента Украины Олег Соскин в своем видеоблоге проводит исторические параллели с нынешней ситуацией, сравнивая Зеленского с идеологом и лидером Центральной рады Владимиром Винниченко, а Залужного — с атаманом Симоном Петлюрой. Буквально на днях исполнится 105 лет перевороту в руководстве УНР, когда по указанию западных союзников (их формулировка была предельно откровенной: "Выгнать как собак!") атаман отстранил от власти некогда популярного драматурга Винниченко от руководства, взяв на себя диктаторские полномочия. Уязвленный деятель искусства, из которого не вышел глава державы, уехал за границу, заявив: "Я уезжаю как писатель, а как политик я хочу умереть". Петлюра же продолжил войну с Советской Россией, сдав в итоге Украину полякам. Классический сценарий для этой местности!
Неслучайно на классику украинского прошлого ссылается и бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач, недавно вновь вернувшийся в медийное пространство с обвинениями против Байдена. Анализируя грызню между Зеленским, Залужным и резко оживившимся Порошенко, он назвал это "классической украинской борьбой за власть "трех гетманов", которую мы много раз видели в истории: гетман Левобережной Украины, гетман Правобережной Украины, "бродячий" по заграницам в поисках поддержки гетман". "Фактически Зе сливают", — приходит к выводу Деркач, говоря о дальнейшей судьбе Зеленского.
Само собой, на Украине все подобные рассуждения отметают, относя их исключительно к "российской пропаганде". Но любопытно, что на страницах британской The Times одновременно появляется статья "эксперта по России и Украине" Марка Галеотти, которого сложно заподозрить в подыгрывании Москве. Один заголовок его материала чего стоит: "Украинская война изменилась, поэтому Зеленский должен изобрести себя заново". Автор прямо пишет о том, что президент Украины изжил себя как "военный лидер" и должен что-то предпринять, чтобы "снова адаптироваться" к изменениям на фронте и в политике.
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Там же приводятся слова некоего бывшего украинского дипломата: "Страна видит, что он более лидер, чем политик, — эти качества, которые сделали его незаменимым в 2022 году, могут быть не такими ценными в 2024-м". Прямой намек на то, что теперь Зеленского можно и заменить. Галеотти скромно умалчивает, кто и как будет менять этого "больше лидера, чем политика". Но, ссылаясь на британского дипломата, работавшего в Киеве, подсказывает, что соответствующие изменения произойдут уже нынешней весной. Интересно, откуда у британца такие сведения? Почему-то снова напрашиваются аналогии с призывом европейцев в 1919 году выгнать главу тогдашней Украины "как собаку".
Когда рассматриваешь все эти конспирологические сценарии свержений и переворотов, невольно задаешься вопросом: неужели американцы могут согласиться на принудительное отстранение от власти еще недавно боготворимого ими человека 2022 года? Достаточно вспомнить, как Зеленского принимали в конгрессе США, а его спикер целовала ему руки, чтобы отогнать от себя эти мысли. Не могут же после всего этого в Вашингтоне дать добро на свержение столь авторитетного там лидера, украинского Черчилля!
Но история знает немало примеров, когда американцы без колебаний устраняли своих вчерашних союзников. О классическом примере одобренного Штатами убийства в 1960-е азиатского Черчилля — лидера Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который верой и правдой служил Америке, мы уже вспоминали. Чтобы понять, как американцы относятся к своим союзникам, не надо далеко углубляться в историю. Достаточно посмотреть на то, как они сейчас бомбят территорию Ирака — своего официального "стратегического партнера". Даже не нужно сомневаться в том, что в случае изменения целей и задач на Украине они будут точно так же относиться и к Зеленскому, и ко всему киевскому режиму.
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Тем более что в руководстве США никто особых иллюзий по поводу сути этого режима не питает. Если верить хорошо осведомленному Хершу, в прошлом году глава ЦРУ Уильям Бернс прямо сообщил Зеленскому, что Вашингтон в курсе "его личных коррупционных грехов", и потребовал умерить аппетит при дележе украденного. Судя по кампании, которая затем развернулась в западных СМИ против Зеленского, тот предупреждение Бернса недопонял.
Так что у США наверняка есть и план Б, и план В относительно украинского Черчилля, выпавшего из фавора. В случае чего рука у них не дрогнет. И выбор будет только в том, превратиться ли Зеленскому в "бродячего гетмана" или же пойти по проторенному пути азиатского Черчилля.
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Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаВладимир ЗеленскийСШАРоссияВалерий ЗалужныйСеймур ХершВерховная Рада Украины
 
 
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