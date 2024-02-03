Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 03.02.2024 (обновлено: 19:48 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/irak-1925246607.html
МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак
МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак - РИА Новости, 03.02.2024
МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак
МИД Ирака вызвал в субботу временного поверенного в делах посольства США в Багдаде и вручил ему ноту протеста в связи с ударами США по западу Ирака, в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T19:29
2024-02-03T19:48
в мире
сша
ирак
министерство обороны сша
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. МИД Ирака вызвал в субботу временного поверенного в делах посольства США в Багдаде и вручил ему ноту протеста в связи с ударами США по западу Ирака, в результате которых погибли 16 человек, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Ирака."В субботу, 3 февраля, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера. Глава американского департамента министерства Дияри Ахмед Маджид передал временному поверенному официальный меморандум протеста, в котором содержалось осуждение Ираком американской агрессии, направленной против иракских сил безопасности, а также гражданских объектов на территории Ирака в районах Акашат и Эль-Каим, что привело к гибели и ранениям, в том числе мирных жителей, а также к повреждению жилых домов и имущества", - отмечается в сообщении МИД."Ирак также подтвердил отказ позволить использовать свою территорию как арену для сведения счетов между воюющими странами", - добавили в министерстве.В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.Ранее источник РИА Новости в службе безопасности Ирака сообщил, что в результате американских ударов по западу страны погиб один мирный житель, другой человек получил ранения. Пресс-служба народного ополчения шиитских группировок Ирака позднее сообщила о гибели 16 человек и ранении 36 в результате обстрелов авиацией США запада страны.Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
сша
ирак
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ирак, министерство обороны сша, сирия
В мире, США, Ирак, Министерство обороны США, Сирия
МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак

МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США Беркеру из-за атак

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Читать ria.ru в
БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. МИД Ирака вызвал в субботу временного поверенного в делах посольства США в Багдаде и вручил ему ноту протеста в связи с ударами США по западу Ирака, в результате которых погибли 16 человек, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Ирака.
"В субботу, 3 февраля, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера. Глава американского департамента министерства Дияри Ахмед Маджид передал временному поверенному официальный меморандум протеста, в котором содержалось осуждение Ираком американской агрессии, направленной против иракских сил безопасности, а также гражданских объектов на территории Ирака в районах Акашат и Эль-Каим, что привело к гибели и ранениям, в том числе мирных жителей, а также к повреждению жилых домов и имущества", - отмечается в сообщении МИД.
Авианосец ВМС США Джеральд Форд проходит Гибралтарский пролив - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Скатертью по "Форду": Ближний Восток стал смертельной ловушкой для США
17 января, 08:00
"Ирак также подтвердил отказ позволить использовать свою территорию как арену для сведения счетов между воюющими странами", - добавили в министерстве.
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Для англосаксов настало время расплаты
13 января, 08:00
Ранее источник РИА Новости в службе безопасности Ирака сообщил, что в результате американских ударов по западу страны погиб один мирный житель, другой человек получил ранения. Пресс-служба народного ополчения шиитских группировок Ирака позднее сообщила о гибели 16 человек и ранении 36 в результате обстрелов авиацией США запада страны.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
16 января, 08:00
 
В миреСШАИракМинистерство обороны СШАСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала