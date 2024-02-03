https://ria.ru/20240203/irak-1925246607.html

МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак

МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак - РИА Новости, 03.02.2024

МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак

МИД Ирака вызвал в субботу временного поверенного в делах посольства США в Багдаде и вручил ему ноту протеста в связи с ударами США по западу Ирака, в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T19:29

2024-02-03T19:29

2024-02-03T19:48

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БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. МИД Ирака вызвал в субботу временного поверенного в делах посольства США в Багдаде и вручил ему ноту протеста в связи с ударами США по западу Ирака, в результате которых погибли 16 человек, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Ирака."В субботу, 3 февраля, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера. Глава американского департамента министерства Дияри Ахмед Маджид передал временному поверенному официальный меморандум протеста, в котором содержалось осуждение Ираком американской агрессии, направленной против иракских сил безопасности, а также гражданских объектов на территории Ирака в районах Акашат и Эль-Каим, что привело к гибели и ранениям, в том числе мирных жителей, а также к повреждению жилых домов и имущества", - отмечается в сообщении МИД."Ирак также подтвердил отказ позволить использовать свою территорию как арену для сведения счетов между воюющими странами", - добавили в министерстве.В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.Ранее источник РИА Новости в службе безопасности Ирака сообщил, что в результате американских ударов по западу страны погиб один мирный житель, другой человек получил ранения. Пресс-служба народного ополчения шиитских группировок Ирака позднее сообщила о гибели 16 человек и ранении 36 в результате обстрелов авиацией США запада страны.Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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в мире, сша, ирак, министерство обороны сша, сирия