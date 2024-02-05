Спецоперация, 5 февраля: отправленный в Россию груз со взрывчаткой задержан
В Грузии задержан груз со взрывчаткой, отправленный из Одессы в Воронеж
© Служба госбезопасности ГрузииВзрывные устройства, направлявшиеся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
© Служба госбезопасности Грузии
Взрывные устройства, направлявшиеся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Об ударе ВСУ по Лисичанску, задержании в Грузии фургона со взрывчаткой, отправленной в Россию, и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Ход спецоперации
Украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях в совокупности до 885 человек убитыми и ранеными, следует из сводки Минобороны России. На Краснолиманском направлении удалось улучшить положение по переднему краю, на Донецком — занять более выгодные рубежи и позиции. За сутки сбиты 58 беспилотников, поражен склад авиационных боеприпасов.
Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
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В Грузии задержан груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, который вывезли из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины. Груз затем планировалось доставить в Воронеж.
В СГБ сообщили, что взрывные устройства содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. Согласно информации СГБ, к этому причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины и уроженец Батуми Андрей Шарашидзе.
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