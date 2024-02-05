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Спецоперация, 5 февраля: отправленный в Россию груз со взрывчаткой задержан - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 05.02.2024 (обновлено: 20:29 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925541100.html
Спецоперация, 5 февраля: отправленный в Россию груз со взрывчаткой задержан
Спецоперация, 5 февраля: отправленный в Россию груз со взрывчаткой задержан - РИА Новости, 05.02.2024
Спецоперация, 5 февраля: отправленный в Россию груз со взрывчаткой задержан
Об ударе ВСУ по Лисичанску, задержании в Грузии фургона со взрывчаткой, отправленной в Россию, и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:47
2024-02-05T20:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
россия
сергей собянин
сергей шойгу
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Об ударе ВСУ по Лисичанску, задержании в Грузии фургона со взрывчаткой, отправленной в Россию, и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииУкраинские войска за сутки потеряли на всех направлениях в совокупности до 885 человек убитыми и ранеными, следует из сводки Минобороны России. На Краснолиманском направлении удалось улучшить положение по переднему краю, на Донецком — занять более выгодные рубежи и позиции. За сутки сбиты 58 беспилотников, поражен склад авиационных боеприпасов. Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по ЛисичанскуМинистр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко погиб при ударе ВСУ по Лисичанску, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Позже эту информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Также среди погибших от удара ВСУ оказались местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщил глава города Эдуард Сахненко. Алексея Потелещенко назначили на должность главы МЧС ЛНР в сентябре 2023 года. Ранее он возглавлял пожарно-спасательный отряд МЧС по Луганской Народной Республике. Несколько лет с начала конфликта в Донбассе служил в рядах Народной милиции ЛНР. В Грузии задержан груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в ВоронежСлужба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, который вывезли из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины. Груз затем планировалось доставить в Воронеж. В СГБ сообщили, что взрывные устройства содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. Согласно информации СГБ, к этому причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины и уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. ПВО сбила пять беспилотников над Брянской областьюРоссийские средства ПВО минувшей ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны. Около 13:30 над регионом удалось сбить еще один дрон. Шойгу и Собянин проверили работу городского пункта отбора на службу по контрактуМинистр обороны Сергей Шойгу с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту в Вооруженные силы России, сообщили в Минобороны. Главе российского военного ведомства и мэру города доложили о порядке прохождения кандидатами проверочных мероприятий и медицинских исследований. Начальник пункта отбора сообщил Шойгу, что только в течение 2023 года контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тысяч кандидатов. Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Залужного и начальника Генштаба Шапталу Владимир Зеленский планирует уволить не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба Сергея Шапталу, сообщило в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По информации источников "Украинской правды", увольнение Залужного и Шапталы может произойти на этой неделе. Лисичанск восстановят по примеру МариуполяГород Лисичанск в Луганской Народное Республике восстановят по примеру Мариуполя, но полноценные строительные работы начнутся там, как только линия фронта будет отодвинута, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. На сегодняшний день, отметил он, стоит "прикладная" задача — обеспечить население теплом, водой и электричеством, а в целом развивать территории новых регионов планируется комплексно.
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луганская народная республика, лисичанск, россия, сергей собянин, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Россия, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Спецоперация, 5 февраля: отправленный в Россию груз со взрывчаткой задержан

В Грузии задержан груз со взрывчаткой, отправленный из Одессы в Воронеж

© Служба госбезопасности ГрузииВзрывные устройства, направлявшиеся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Взрывные устройства, направлявшиеся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
© Служба госбезопасности Грузии
Взрывные устройства, направлявшиеся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Об ударе ВСУ по Лисичанску, задержании в Грузии фургона со взрывчаткой, отправленной в Россию, и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

Украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях в совокупности до 885 человек убитыми и ранеными, следует из сводки Минобороны России. На Краснолиманском направлении удалось улучшить положение по переднему краю, на Донецком — занять более выгодные рубежи и позиции. За сутки сбиты 58 беспилотников, поражен склад авиационных боеприпасов.
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Алексея Потелещенко назначили на должность главы МЧС ЛНР в сентябре 2023 года. Ранее он возглавлял пожарно-спасательный отряд МЧС по Луганской Народной Республике. Несколько лет с начала конфликта в Донбассе служил в рядах Народной милиции ЛНР.

В Грузии задержан груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, который вывезли из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины. Груз затем планировалось доставить в Воронеж.
В СГБ сообщили, что взрывные устройства содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. Согласно информации СГБ, к этому причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины и уроженец Батуми Андрей Шарашидзе.

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Город Лисичанск в Луганской Народное Республике восстановят по примеру Мариуполя, но полноценные строительные работы начнутся там, как только линия фронта будет отодвинута, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. На сегодняшний день, отметил он, стоит "прикладная" задача — обеспечить население теплом, водой и электричеством, а в целом развивать территории новых регионов планируется комплексно.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРоссияСергей СобянинСергей ШойгуВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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