https://ria.ru/20240205/samolet-1925565943.html

Авиакомпания назвала причину ЧП с самолетом в Саранске

Авиакомпания назвала причину ЧП с самолетом в Саранске - РИА Новости, 05.02.2024

Авиакомпания назвала причину ЧП с самолетом в Саранске

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска, предварительно, из-за ее плохого состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T22:05

2024-02-05T22:05

2024-02-05T23:02

происшествия

саранск

татьяна тарасова

москва

ссср

алексей тихонов

светлана соколовская

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска, предварительно, из-за ее плохого состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия"."По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам", — сказал представитель перевозчика.Как сообщила ранее Росавиация, в понедельник в 20:34 мск в аэропорту Саранск самолет Superjet авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от ВПП, предварительно, на десять метров. В 21:12 мск пассажиров высадили с помощью штатного трапа. Superjet готовится к буксировке на стоянку. Аэропорт Саранска временно закрыли на прилет и вылет самолетов.В ведомстве добавили, что воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Москвы. На борту было 93 человека: шесть членов экипажа и 87 пассажиров. Предварительно, никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.По информации издания Sport24, на борту находились заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала. Они прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.Глава Мордовии Артем Здунов подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, сейчас комиссия выявляет причины произошедшего.В свою очередь, транспортная прокуратура также проверяет обстоятельства посадки самолета.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html

https://ria.ru/20240115/samolet-1921360253.html

саранск

москва

ссср

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саранск, татьяна тарасова, москва, ссср, алексей тихонов, светлана соколовская, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)