https://ria.ru/20240205/prodekspo-1925530806.html

Свыше двух тысяч компаний из 40 стран участвуют в выставке "Продэкспо-2024"

Свыше двух тысяч компаний из 40 стран участвуют в выставке "Продэкспо-2024" - РИА Новости, 05.02.2024

Свыше двух тысяч компаний из 40 стран участвуют в выставке "Продэкспо-2024"

В международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024" участвуют более 2,1 тысячи компаний из 40 стран, сообщил... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:07

2024-02-05T18:07

2024-02-05T18:08

россия

экспоцентр

сергей катырин

сергей митин

владимир кашин

продэкспо

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024" участвуют более 2,1 тысячи компаний из 40 стран, сообщил президент торгово-промышленной палаты РФ, председатель совета директоров "Экспоцентра" Сергей Катырин. Выставка стартовала в понедельник, 5 февраля, в Центральном выставочном комплекс "Экспоцентр". Завершится мероприятия 9 февраля. Событие организовано при поддержке министерства сельского хозяйства России, под патронатом торгово-промышленной палаты страны. Экспозиция занимает около 100 тысяч квадратных метров на территории всех павильонов "Экспоцентра" и два временно возведенных - "Центральный" и "Центр-Форум". На церемонии открытия Катырин обратился к гостям с приветственным словом. Он отметил, что выставка в текущем году бьет рекорды по количеству участников. "Нас очень радует то, что российские экспоненты и производители широко представлены на этой выставке. Их более 1,6 тысячи. Но мы очень благодарны и нашим зарубежным коллегам – это представители 40 стран. Из них треть – это представители тех стран, правительство которых ввели санкции против РФ. Несмотря на это представители бизнеса понимают, что такое российский рынок по своей емкости, динамике развития, и я думаю никто бы из них не хотел бы отказываться от работы вместе с нами. Также нас очень порадовало то, что сегодня здесь не только широкое представительство наших и зарубежных компаний, но представлено достаточно много новых брендов, продуктов, в том числе и инновационных. Ну и конечно у нас очень серьезная деловая программа на протяжении всех этих дней: состоится много дискуссий, обсуждений, конкурсов", - сказал Катырин. В церемонии официального открытия выставки "Продэкспо-2024" также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Артем Кирьянов, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, первый заместитель генерального директора "Экспоцентра" Сергей Селиванов, представители и руководители Минсельхоза РФ, Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, Автономной некоммерческой организации "Российская система качества", региональных ТПП, отраслевых союзов и ассоциаций, послы зарубежных стран. По данным Общероссийского рейтинга, "Продэкспо" является крупнейшей продовольственной выставкой России по размерам площадей, охвату рынка, профессиональному интересу и международному признанию.

https://ria.ru/20240131/altay-1924529369.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экспоцентр, сергей катырин, сергей митин, владимир кашин, продэкспо