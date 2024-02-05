Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших прохожих на камеру - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/podrostki-1925551334.html
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших прохожих на камеру
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших прохожих на камеру - РИА Новости, 05.02.2024
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших прохожих на камеру
Двух подростков, которые нападали на прохожих и снимали это на камеру, чтобы выложить ролики в интернет, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:41
2024-02-05T19:41
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1920x0_80_0_0_aa496c0c586bfb32575be8d2175977a1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Двух подростков, которые нападали на прохожих и снимали это на камеру, чтобы выложить ролики в интернет, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. &quot;&quot;Жертв гораздо больше&quot;. Что натворили школьники из Ярославля&quot;, - сообщает пресс-служба.Накануне задержания в ходе мониторинга было выявлено видео, где запечатлен этот момент, а также другие видеозаписи с нападениями и избиениями случайных прохожих, пояснили в пресс-службе ГУМВД. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "Вечером 22 января у дома 24 по Шлиссельбургскому проспекту в Петербурге мужчине на велосипеде с боксом для доставки молодые люди распылили в лицо газ и избили его, снимая происходящее на видео", - сообщает еще об одном эпизоде пресс-служба регионального главка МВД. Уточняется, что 16-летний треш-блогер задержан, а младшему уже избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20240205/kriminal-1925083523.html
https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_82aeb9a595ad4e1265d288750f036f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших прохожих на камеру

Двух подростков, которые нападали на прохожих на камеру, задержали в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Двух подростков, которые нападали на прохожих и снимали это на камеру, чтобы выложить ролики в интернет, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
«

""Жертв гораздо больше". Что натворили школьники из Ярославля", - сообщает пресс-служба.

Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
"Задержали не всех". Что устроила банда подростков в Тамбове
Вчера, 08:00
Накануне задержания в ходе мониторинга было выявлено видео, где запечатлен этот момент, а также другие видеозаписи с нападениями и избиениями случайных прохожих, пояснили в пресс-службе ГУМВД. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
«
"Вечером 22 января у дома 24 по Шлиссельбургскому проспекту в Петербурге мужчине на велосипеде с боксом для доставки молодые люди распылили в лицо газ и избили его, снимая происходящее на видео", - сообщает еще об одном эпизоде пресс-служба регионального главка МВД.
Уточняется, что 16-летний треш-блогер задержан, а младшему уже избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Жертв гораздо больше". Что натворили школьники из Ярославля
6 октября 2023, 08:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала