https://ria.ru/20240205/podrostki-1925551334.html
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших прохожих на камеру
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших прохожих на камеру - РИА Новости, 05.02.2024
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших прохожих на камеру
Двух подростков, которые нападали на прохожих и снимали это на камеру, чтобы выложить ролики в интернет, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:41
2024-02-05T19:41
2024-02-05T19:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Двух подростков, которые нападали на прохожих и снимали это на камеру, чтобы выложить ролики в интернет, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. ""Жертв гораздо больше". Что натворили школьники из Ярославля", - сообщает пресс-служба.Накануне задержания в ходе мониторинга было выявлено видео, где запечатлен этот момент, а также другие видеозаписи с нападениями и избиениями случайных прохожих, пояснили в пресс-службе ГУМВД. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "Вечером 22 января у дома 24 по Шлиссельбургскому проспекту в Петербурге мужчине на велосипеде с боксом для доставки молодые люди распылили в лицо газ и избили его, снимая происходящее на видео", - сообщает еще об одном эпизоде пресс-служба регионального главка МВД. Уточняется, что 16-летний треш-блогер задержан, а младшему уже избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20240205/kriminal-1925083523.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге задержали двух подростков, избивавших прохожих на камеру
Двух подростков, которые нападали на прохожих на камеру, задержали в Петербурге