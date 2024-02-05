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Постпред заявил, что Россия не собирается выходить из ОЗХО
Постпред заявил, что Россия не собирается выходить из ОЗХО - РИА Новости, 05.02.2024
Постпред заявил, что Россия не собирается выходить из ОЗХО
Вопрос о выходе России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стоит, Москва будет стремиться вернуть ей независимый технический статус,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:08
2024-02-05T07:08
2024-02-05T12:11
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гаага
в мире
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Вопрос о выходе России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стоит, Москва будет стремиться вернуть ей независимый технический статус, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге и постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. "На данный момент такой вопрос не стоит", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос о том, стоит ли сейчас вопрос о выходе России из ОЗХО. По его словам, Россия, оставаясь внутри организации, может предпринимать усилия по недопущению ее окончательного превращения в инструмент "по продвижению политических амбиций евроатлантистов". "Наоборот, будем стремиться вернуть ей независимый технический статус, где превалируют принципы взаимного уважения интересов всех без исключения государств-членов и консенсусного принятия решений", - подчеркнул постпред. Как отметил дипломат, Россия, будучи членом ОЗХО, может оказывать реальное содействие союзникам и близким по духу государствам, в том числе в вопросах полного выполнения статей Конвенции ЗХО номер X (помощь и защита) и XI (экономическое и техническое развитие), а также, борьбы с химическим терроризмом и по многим другим темам. Читайте полный текст интервью >>>
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россия, москва, гаага, в мире, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
Россия, Москва, Гаага, В мире, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Постпред заявил, что Россия не собирается выходить из ОЗХО
Постпред Тарабрин: вопрос о выходе России из ОЗХО не стоит
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Вопрос о выходе России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стоит, Москва будет стремиться вернуть ей независимый технический статус, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге и постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«
"На данный момент такой вопрос не стоит", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос о том, стоит ли сейчас вопрос о выходе России из ОЗХО.
По его словам, Россия, оставаясь внутри организации, может предпринимать усилия по недопущению ее окончательного превращения в инструмент "по продвижению политических амбиций евроатлантистов".
"Наоборот, будем стремиться вернуть ей независимый технический статус, где превалируют принципы взаимного уважения интересов всех без исключения государств-членов и консенсусного принятия решений", - подчеркнул постпред.
Как отметил дипломат, Россия, будучи членом ОЗХО, может оказывать реальное содействие союзникам и близким по духу государствам, в том числе в вопросах полного выполнения статей Конвенции ЗХО номер X (помощь и защита) и XI (экономическое и техническое развитие), а также, борьбы с химическим терроризмом и по многим другим темам.
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