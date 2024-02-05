https://ria.ru/20240205/tarabrin-1925434316.html

Владимир Тарабрин: ООН не вправе принимать решение о трибунале по Украине

Владимир Тарабрин: ООН не вправе принимать решение о трибунале по Украине - РИА Новости, 05.02.2024

Владимир Тарабрин: ООН не вправе принимать решение о трибунале по Украине

Новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин начал работу в Гааге в конце января. В эксклюзивном интервью... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:00

2024-02-05T12:00

2024-02-05T12:29

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Новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин начал работу в Гааге в конце января. В эксклюзивном интервью руководителю корпункта РИА Новости в Нидерландах Анастасии Ивановой дипломат рассказал о том, что происходит в российско-нидерландских отношениях, поделился ожиданиями от будущего коалиционного правительства Нидерландов во главе с крайне правой партией и прокомментировал решение суда ЕС, разрешившего Нидерландам не раскрывать данные о ситуации в небе над востоком Украины до катастрофы рейса МН17. Тарабрин также высказался о заработавших в Гааге антироссийских структурах по Украине и обозначил задачи и перспективы России в Организации по запрещению химоружия.– В конце января вы начали свою миссию в качестве посла России в Нидерландах и постпреда РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Были ли у вас уже контакты с властями Нидерландов после приезда, и есть ли вообще сейчас диалог на каком-то уровне между Москвой и Гаагой?– Тридцать первого января состоялась церемония вручения верительных грамот Королю Виллему-Александру в королевском дворце Ноордейнде. Ранее я посетил МИД королевства, еще две рабочие встречи с руководством министерства запланированы на ближайшее время. Так что определенная динамика диалога присутствует, но о каких-либо подвижках в плане "разморозки" двусторонних отношений пока говорить не приходится.Кстати говоря, сама церемония вручения верительных грамот прошла в строгом соответствии с установленным здесь протоколом в торжественной обстановке: был исполнен государственный гимн РФ, и никакой дискриминации в отношении российского посла допущено не было.Как известно, Россию и Нидерланды объединяет многовековая история традиционно дружественных, добрососедских отношений, фундамент которых закладывался еще до всем известных визитов Петра Первого в королевство. Однако на современном этапе, к сожалению, мы являемся свидетелями турбулентного периода в двусторонних контактах, когда почти все тесные взаимовыгодные экономические, политические, культурные и иные связи между нашими странами оказались разорваны по инициативе нидерландской стороны. В стране искусственно подогреваются русофобские настроения, отвергается все, что имеет отношение к России.Все это, разумеется, дополнительно усложняет деятельность посольства. Однако наши дипломаты не опускают руки, продолжают в сложившихся обстоятельствах последовательно и эффективно отстаивать национальные интересы Российской Федерации.Хочу подчеркнуть, что наша страна всегда выступала и продолжает выступать за выстраивание российско-нидерландских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга.– В Нидерландах 22 ноября прошли досрочные парламентские выборы, победу в которых одержала крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса. Новое правительство пока все еще в процессе формирования, однако популярность партии набирает обороты в Нидерландах по опросам. Ожидаете ли вы улучшения российско-нидерландских отношений при новой правящей коалиции с Вилдерсом?– Парламентские выборы в Нидерландах состоялись по местным меркам совсем недавно – два месяца назад. В прошлый раз, например, на формирование правительства ушло почти 10 месяцев – своего рода рекорд.Надо иметь в виду следующее. Политический ландшафт в королевстве чрезвычайно разнообразен – в парламенте страны присутствуют представители 15 партий, которым не всегда просто найти общий язык. В настоящее время ни одна партия не имеет абсолютного большинства, и, следовательно, не может реализовывать самостоятельный курс – необходимо создавать коалицию. Это будет непростой задачей для "Партии свободы": несмотря на то, что она обошла всех конкурентов, в парламенте королевства (точнее нижней его палате) у нее лишь 37 мест из 150. Чтобы действовать абсолютно независимо от кого-либо, надо иметь 76 мест.Переговоры между потенциальными участниками коалиции, как известно, уже идут. Следует отметить, что ранее господин Вилдерс делал очень взвешенные заявления по поводу выстраивания отношений с нашей страной. Однако царящая здесь антироссийская атмосфера, конечно, ограничивает возможности для кого-либо из голландских политиков занять конструктивную позицию в этом вопросе. В целом, прежде чем делать какие-либо прогнозы, хорошо бы все-таки дождаться итогов формирования нового кабинета министров.– Нынешнее правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте находится в авангарде усилий западных стран по военной помощи Украине. Как вы считаете, удастся ли Герту Вилдерсу, который выступает против поставок оружия Украине, изменить этот курс? Или партнеры по будущей коалиции не дадут ему это сделать?– Нидерланды действительно всеми силами стараются удержаться на лидерских позициях среди стран ЕС в том, что касается накачки Украины западным оружием. В общей сложности с начала конфликта голландские власти передали киевскому режиму военной техники и финансовых средств для укрепления оснащенности ВСУ на сумму 2,6 миллиарда евро. В текущем году в бюджете страны эти цели уже заложено 2 миллиарда евро.Предпосылок отказа официальной Гааги от этой деструктивной политики пока не наблюдаем. Потенциальные участники нового правительства, среди которых главный "драйвер" курса широкомасштабной военной помощи Киеву – "Народная партия за свободу и демократию" – в первую очередь обсуждают острые внутриполитические темы, например, миграционный кризис. Пока что непонятно, как результаты переговоров и сформированный по их итогам состав Кабинета министров скажутся на курсе Королевства в отношении Украины. Но, возможно, какие-то подвижки произойдут.– Уходящее правительство Нидерландов решило направить в феврале три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию, чтобы, как отмечало издание Het Parool, следить за Россией. Как вы оцениваете такие действия? При том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России.– Данное решение для нас неудивительно. Это также идет в русле общего курса правительства Нидерландов. Нидерланды давно и активно содействуют усилиям по укреплению "восточного фланга" НАТО. В 2022-2023 годах голландцы участвовали в миссиях альянса по воздушному патрулированию стран Балтии. В течение 2022 года 200 военнослужащих 11-й аэромобильной бригады национальных вооруженных сил королевства привлекались к работе многонациональной "боевой группы" НАТО в Румынии. Решение о размещении там голландских БПЛА было принято еще в октябре 2023 года и является продолжением линии официальной Гааги на демонстрацию своей твердой приверженности блоковой дисциплине.Что касается недавних заявлений Йенса Столтенберга, то не надо забывать – в концепции стратегической безопасности альянса Россия в любом случае закреплена в качестве "самой значительной и прямой угрозы для НАТО".Тем не менее, хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может. Хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО – нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла. Именно из этого следовало бы исходить западным политикам при выстраивании отношений между Россией и Западом. Но они не могут этого допустить, необходимо все время запугивать собственных граждан, поддерживать антироссийскую паранойю, чтобы оправдать перед населением огромные денежные вливания в украинский проект и собственный военно-промышленный комплекс.– Уже почти два года перед зданием посольства России в Гааге висит большой украинский флаг с разрешения местных властей. Наблюдались ли какие-либо инциденты или угрозы в адрес сотрудников дипмиссии за последнее время и продолжает ли голландская полиция охранять посольство?– В целом, обстановку вокруг дипмиссии на протяжении последних нескольких месяцев можно назвать удовлетворительной. Украинский флаг напротив здания посольства хоть и является абсолютно неуместной и неуклюжей политической провокацией, препятствий нашей работе фактически не создает. Да мы и не обращаем на него внимания. Несмотря на то, что прямых угроз в адрес сотрудников не отмечается, мы, конечно, продолжаем внимательно следить за любой потенциально опасной активностью вокруг нашей дипмиссии.Что касается действий нидерландских правоохранительных органов, то свою работу по охране посольства они выполняют без существенных нареканий. В случае возникновения ситуаций, так или иначе угрожающих безопасности загранучреждения, они стремятся обеспечивать правопорядок.– В Нидерландах в прошлом году заработал реестр для подсчета ущерба в результате СВО на Украине и Международный центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине. Следит ли Россия за их деятельностью? Нидерланды также предлагали разместить у себя спецтрибунал по Украине под эгидой ООН. Влияют ли на что-то подобные шаги?– За последнее время коллективный Запад развил бурную деятельность в вопросе подготовке антироссийских инициатив. Хотел бы внести в него ясность. Что касается "реестра ущерба", якобы нанесенного Россией в результате так называемой агрессии против Украины, то речь идет об инициативе в рамках Совета Европы, оформленной в виде "расширенного частичного соглашения". Как известно, Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Следовательно, все политико-правовые изыскания, осуществляемые Западом на страсбургской площадке, не влекут и не могут влечь для нашей страны никаких юридических последствий.Относительно второй упомянутой инициативы (ее официальное название "Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины"), то это – структура Евроюста, входящего в систему органов Евросоюза, "творчество" которого Россия тем более может не принимать во внимание.По поводу же идеи разместить в Гааге некий спецтрибунал по Украине хочу подчеркнуть, что никакого трибунала на данный момент не создано, и ООН никаких решений по этому вопросу не принимала, да и принять не вправе. Вы спрашиваете, влияют ли на что-то подобные шаги. Конечно же, влияют – они, к сожалению, в очередной укрепляют раз нашу убежденность в незаинтересованности Запада вести нормальный профессиональный диалог, что способствует еще большей антагонизации наших с ним отношений.– В январе Европейский суд в Люксембурге постановил, что правительство Нидерландов не обязано раскрывать данные о ситуации в небе над востоком Украины до катастрофы рейса МН17 в 2014 году. Как вы оцениваете это решение?– Я думаю, лучше всего этот вопрос могли бы прокомментировать мои коллеги из постпредства России при ЕС в Брюсселе. Но, со своей стороны, мы убеждены в том, что данное решение суда ЕС вновь подтверждает неготовность западных стран, практически сразу "оседлавших" единственную версию событий вокруг трагедии рейса MH17, докопаться до истинных причин этой ужасной катастрофы. Такого желания мы не видим. Россия неоднократно озвучивала многочисленные претензии, касающиеся хода как технического расследования обстоятельств гибели самолета, так и уголовного, однако мы услышаны не были.В этом смысле никакого сюрприза в том, что суд ЕС принял именное такое решение, мы не видим. Это было вполне ожидаемо.– Вернемся к двусторонним отношениям. Что происходит сейчас с торговым оборотом между Россией и Нидерландами? Удается ли удерживать на плаву экономические связи, несмотря на европейские санкции против РФ?– К сожалению, мы вынуждены констатировать, что торговый оборот между Россией и Нидерландами в течение 2023 года снизился практически на 84%. Спад внешнеэкономического взаимодействия объясняется санкционным давлением со стороны ЕС, а именно введением эмбарго на приобретение российской нефти, природного газа и каменного угля, что привело к фактическому сокращению потребления российских углеводородов.Другие недружественные шаги Евросоюза – запрет на грузовые автоперевозки между Россией и государствами-членами ЕС, внесение российских банков в "черные списки", – стали фактором стагнации экономического сотрудничества.Королевство продолжает выискивать у себя российские активы, подлежащие аресту. Помимо этого, голландцы в соответствии с есовскими правилами запрещают экспорт в Россию товаров, имеющих двойное назначение, а заподозренных в этой деятельности бизнесменов задерживают.На этом фоне компании боятся вести дела с Россией, и поддержание прочных экономических связей в таких условиях является сложно реализуемым.– А продолжают ли Нидерланды закупать российский сжиженный газ у третьих стран? В каких объемах?– Закупки российского сжиженного природного газа европейскими потребителями продолжаются, поскольку в отношении этого вида топлива ЕС санкции не вводил. В СМИ отмечается, что количество импортированного в Евросоюз российского СПГ по итогам прошлого года выросло чуть ли не в два раза по сравнению с 2022 годом. Нидерланды не являются здесь лидерами, но, тем не менее, цифры противоречат заявлениям Гааги о "преодолении зависимости от России": с января по июль 2023 года королевство импортировало 0,8 миллиарда кубометров голубого топлива. Это немалая цифра.– Какие основные задачи сейчас стоят перед вами как постоянным представителем России при ОЗХО?– Как бы этот факт не раздражал наших политических оппонентов, но Россия была и остается одним из главных гарантов международного мира и безопасности. При этом мы всегда выступали против усилий некоторых стран обеспечить собственное благополучие и процветание за счет других. Равная и неделимая безопасность для всех – один из главных принципов нашей внешней политики.Что касается непосредственно ОЗХО, то Россия принимала самое деятельное участие в разработке и согласовании текста Конвенции о запрещении химического оружия, стояла у истоков создания ОЗХО, и является наиболее активным и уважаемым членом этой организации.К сожалению, в последние годы ОЗХО приходится сталкиваться с серьезными трудностями, которые не только подрывают ее работу, но и ставят под угрозу ее эффективность и международный авторитет.США и их союзники наращивают усилия по переформатированию ОЗХО, стремятся превратить ее из авторитетной профильной международной организации в инструмент по обслуживанию своих интересов. Естественно, такое положение дел беспокоит не только нас, но и другие государства-члены ОЗХО.Из этого и вытекают основные задачи, стоящие перед Россией в организации. Это, прежде всего, отстаивание политических, экономических, научно-технических интересов России, поддержка союзников, недопущение и по возможности нивелирование усилий коллективного Запада по превращению организации в послушный инструмент по оказанию давления на неугодных. Важно вместе с другими делегациями, а таких большинство, активно работать над возвращением деятельности ОЗХО в техническое деполитизированное русло. В этой связи продолжим усилия, направленные на то, чтобы повестка дня ОЗХО состояла исключительно из профильных вопросов. Разъясняем и будем продолжать разъяснять губительность для организации продавливания голосованием решений, выходящих за пределы мандата КЗХО и вторгающихся в исключительную прерогативу СБ ООН.Естественно, в поле нашего внимания будет находиться не только разоруженческий трек. Перед ОЗХО стоят задачи по осуществлению контроля за деятельностью предприятий химической промышленности и международного оборота химикатов. Эффективный режим проверки химпромышленности – это одно из важнейших условий, исключающих возможность воссоздания химического оружия. В последнее время в полный рост встает вопрос о противодействии химическому терроризму.На базе ОЗХО реализовываются также программы сотрудничества и оказания помощи государствам, не имеющим достаточного экспертного потенциала для реагирования на химугрозы.Продолжим добиваться равного доступа всех государств-участников КЗХО к возможностям "мирной химии". В этой связи будем и дальше прилагать усилия с тем, чтобы обязать всех членов ОЗХО без изъятий выполнять свои обязательства по статье XI Конвенции (экономическое и техническое). Для выполнения этих задач продолжим тесно взаимодействовать с мыслящими делегациями ОЗХО.Словом, работы предстоит много, но мы к ней готовы.– Россия не получила места в Исполсовете ОЗХО по итогам голосования в конце ноября 2023 года. Каковы в этом случае перспективы России в ОЗХО? Планирует ли наша страна и далее оставаться в этой организации?– В итоге навязанного на 28-й сессии Конференции государств-участников КЗХО (27 ноября – 1 декабря 2023 года) голосования по вопросу членства России в Исполсовете ОЗХО на период 2024-2026 годов мы не были переизбраны в этот руководящий орган организации. Однако следует отметить, что, несмотря на активное противодействие нашему переизбранию со стороны США, Великобритании, Франции и других членов евроатлантического сообщества России удалось набрать 65 голосов (половина из участвующих в волеизъявлении), что четко продемонстрировало, что ни о какой изоляции России речи не идёт.Что касается наших планов на будущее, то будем руководствоваться при принятии решений как нашими международными обязательствами, так и национальными интересами. Как я уже говорил, ОЗХО – это не только про вопросы уничтожения химоружия, но и о международном сотрудничестве, обмене технологиями и оборудованием, торговле товарами двойного применения. Многое будет зависеть и от поведения наших оппонентов: насколько далеко они решатся зайти по пути разрушения базовых основ ОЗХО. Демонстративное пренебрежение западниками мандатом КЗХО и мнениями коллег по ОЗХО в угоду собственным задачам, вызывает все большее возмущение среди государств-участников.Оставаясь внутри организации, мы можем предпринимать усилия по недопущению ее окончательного превращения в инструмент по продвижению политических амбиций евроатлантистов. Наоборот, будем стремиться вернуть ей независимый технический статус, где превалируют принципы взаимного уважения интересов всех без исключения государств-членов и консенсусного принятия решений. Будучи членом ОЗХО, мы можем оказывать реальное содействие нашим союзникам и близким по духу государствам, в том числе в вопросах полного, без изъятий, выполнения статей X (помощь и защита) и XI (экономическое и техническое развитие), борьбы с химтерроризмом и по многим другим темам. Так что, несмотря на целый ряд негативных факторов, связанных с действиями коллективного Запада, перед нами стоят задачи не только по отстаиванию национальных интересов нашей страны, но и по защите международного права в лице КЗХО.В статусе наблюдателя при Исполсовете за нами остается возможность публично доносить свою точку зрения по всем вопросам повестки дня ОЗХО, выступать с заявлениями. Намерены этим правом пользоваться. Есть у нас и право голоса в высшем руководящем органе ОЗХО – Конференции государств-участников.– Значит речи о выходе из организации не идет?– На данный момент такой вопрос не стоит.

https://ria.ru/20231223/mid-1917619454.html

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916483199.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924876889.html

https://ria.ru/20240124/krushenie-1923314576.html

https://ria.ru/20231129/ozkho-1912677023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, владимир тарабрин, россия, нидерланды