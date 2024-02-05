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Посол в Гааге опроверг утверждения о риске нападения России на Европу - РИА Новости, 05.02.2024
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03:06 05.02.2024 (обновлено: 03:20 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/oproverzhenie-1925386663.html
Посол в Гааге опроверг утверждения о риске нападения России на Европу
Посол в Гааге опроверг утверждения о риске нападения России на Европу - РИА Новости, 05.02.2024
Посол в Гааге опроверг утверждения о риске нападения России на Европу
О нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может, у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:06
2024-02-05T03:20
в мире
россия
европа
гаага
владимир тарабрин
роб бауэр
йенс столтенберг
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. О нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может, у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. "Хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может. Хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО – нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла", - сказал посол. Он отметил, что именно из этого следовало бы исходить западным политикам при выстраивании отношений с Россией. "Но они не могут этого допустить – необходимо все время запугивать собственных граждан, поддерживать антироссийскую паранойю, чтобы оправдать перед населением огромные денежные вливания в украинский проект и собственный военно-промышленный комплекс", - добавил Тарабрин. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Позднее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников.
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в мире, россия, европа, гаага, владимир тарабрин, роб бауэр, йенс столтенберг, организация по запрещению химического оружия, нато
В мире, Россия, Европа, Гаага, Владимир Тарабрин, Роб Бауэр, Йенс Столтенберг, Организация по запрещению химического оружия, НАТО
Посол в Гааге опроверг утверждения о риске нападения России на Европу

Посол в Гааге: о нападении России на страны Европы речи быть не может

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкВладимир Тарабрин
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Владимир Тарабрин. Архивное фото
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. О нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может, у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«
"Хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может. Хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО – нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла", - сказал посол.
Он отметил, что именно из этого следовало бы исходить западным политикам при выстраивании отношений с Россией.
"Но они не могут этого допустить – необходимо все время запугивать собственных граждан, поддерживать антироссийскую паранойю, чтобы оправдать перед населением огромные денежные вливания в украинский проект и собственный военно-промышленный комплекс", - добавил Тарабрин.
В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Позднее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
В Кремле прокомментировали заявления политиков в Европе о войне с Россией
Вчера, 13:58
 
В миреРоссияЕвропаГаагаВладимир ТарабринРоб БауэрЙенс СтолтенбергОрганизация по запрещению химического оружияНАТО
 
 
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