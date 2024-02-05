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Посол в Гааге опроверг утверждения о риске нападения России на Европу

Посол в Гааге опроверг утверждения о риске нападения России на Европу - РИА Новости, 05.02.2024

Посол в Гааге опроверг утверждения о риске нападения России на Европу

О нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может, у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:06

2024-02-05T03:06

2024-02-05T03:20

в мире

россия

европа

гаага

владимир тарабрин

роб бауэр

йенс столтенберг

организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. О нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может, у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. "Хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может. Хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО – нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла", - сказал посол. Он отметил, что именно из этого следовало бы исходить западным политикам при выстраивании отношений с Россией. "Но они не могут этого допустить – необходимо все время запугивать собственных граждан, поддерживать антироссийскую паранойю, чтобы оправдать перед населением огромные денежные вливания в украинский проект и собственный военно-промышленный комплекс", - добавил Тарабрин. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Позднее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников.

https://ria.ru/20240204/rossiya-1925318329.html

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в мире, россия, европа, гаага, владимир тарабрин, роб бауэр, йенс столтенберг, организация по запрещению химического оружия, нато