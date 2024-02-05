https://ria.ru/20240205/oon-1925392699.html

ООН не принимала решений о спецтрибунале по Украине в Гааге, заявил посол

ООН не принимала решений о спецтрибунале по Украине в Гааге, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2024

ООН не принимала решений о спецтрибунале по Украине в Гааге, заявил посол

ООН не принимала никаких решений о создании спецтрибунала по Украине в Гааге и принять не вправе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T05:05

2024-02-05T05:05

2024-02-05T05:05

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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. ООН не принимала никаких решений о создании спецтрибунала по Украине в Гааге и принять не вправе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. "По поводу идеи разместить в Гааге некий спецтрибунал по Украине хочу подчеркнуть, что никакого трибунала на данный момент не создано, и ООН никаких решений по этому вопросу не принимала, да и принять не вправе", - сообщил дипломат. В 2022 году Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, одной из целей которого было бы "привлечение к ответственности" президента РФ Владимира Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мотивировала это тем, что Международный уголовный суд (МУС) не может судить лидеров государств за акт агрессии в отношении другой страны, пока они находятся в этой должности, так как Россия не является подписантом Римского статута. Власти Нидерландов предложили разместить специальный трибунал по Украине на своей территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20240205/oproverzhenie-1925386663.html

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в мире, украина, россия, гаага, владимир тарабрин, урсула фон дер ляйен, организация по запрещению химического оружия, оон, еврокомиссия, владимир путин