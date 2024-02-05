Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925480318.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске - РИА Новости, 05.02.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске
Состояние пациентов, пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске, улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются двое пострадавших, еще три человека в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:02
2024-02-05T14:02
в мире
лисичанск
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149267/34/1492673481_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_21b4848a4d71e7a68075e4436455828d.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Состояние пациентов, пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске, улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек ранены. "Состояние пациентов улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются лишь двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один – в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. На 5 февраля запланирована телемедицинская консультация луганских медиков со специалистами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240205/ministr-1925470026.html
лисичанск
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149267/34/1492673481_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0295e751a9b85ee1ba35194d21e104b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лисичанск, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
В мире, Лисичанск, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске

Состояние пострадавших в Лисичанске улучшается, но двое пока крайне тяжелые

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМедсестра
Медсестра - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Медсестра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Состояние пациентов, пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске, улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек ранены.
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска
Вчера, 13:12
«
"Состояние пациентов улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются лишь двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один – в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
На 5 февраля запланирована телемедицинская консультация луганских медиков со специалистами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ, отметили в министерстве.
 
В миреЛисичанскРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала