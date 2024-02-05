https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925480318.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске - РИА Новости, 05.02.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске

Состояние пациентов, пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске, улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются двое пострадавших, еще три человека в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:02

2024-02-05T14:02

2024-02-05T14:02

в мире

лисичанск

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149267/34/1492673481_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_21b4848a4d71e7a68075e4436455828d.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Состояние пациентов, пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске, улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек ранены. "Состояние пациентов улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются лишь двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один – в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. На 5 февраля запланирована телемедицинская консультация луганских медиков со специалистами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240205/ministr-1925470026.html

лисичанск

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лисичанск, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске