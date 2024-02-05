https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925480318.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске - РИА Новости, 05.02.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске
Состояние пациентов, пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске, улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются двое пострадавших, еще три человека в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:02
2024-02-05T14:02
2024-02-05T14:02
в мире
лисичанск
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149267/34/1492673481_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_21b4848a4d71e7a68075e4436455828d.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Состояние пациентов, пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске, улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек ранены. "Состояние пациентов улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются лишь двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один – в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. На 5 февраля запланирована телемедицинская консультация луганских медиков со специалистами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240205/ministr-1925470026.html
лисичанск
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149267/34/1492673481_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0295e751a9b85ee1ba35194d21e104b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
В мире, Лисичанск, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Лисичанске
Состояние пострадавших в Лисичанске улучшается, но двое пока крайне тяжелые
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Состояние пациентов, пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске, улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек ранены.
Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска
«
"Состояние пациентов улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются лишь двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии и один – в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
На 5 февраля запланирована телемедицинская консультация луганских медиков со специалистами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ, отметили в министерстве.