https://ria.ru/20240205/lekarstvo-1925411306.html

Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам

Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам - РИА Новости, 05.02.2024

Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам

Многие страны активно интересуются российскими радиофармацевтическими препаратами, Россия имеет высокие компетенции и уникальный опыт в этом направлении, заявил РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:32

2024-02-05T09:32

2024-02-05T11:18

общество

бразилия

китай

россия

михаил мурашко

брикс

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Многие страны активно интересуются российскими радиофармацевтическими препаратами, Россия имеет высокие компетенции и уникальный опыт в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "У нас высокие компетенции по разработке хирургических методов лечения, медикаментозных, химиотерапии. И еще один уникальный блок для нашей страны - мы имеем высокие компетенции по радиофармацевтическим препаратам", - сказал Мурашко. Он уточнил, что интерес со стороны зарубежных коллег к радиофармпрепаратам очень высокий - Россия поставляет более 40% изотопов в страны БРИКС. Активно интересуются и приобретают такие препараты Бразилия, Китай и многие другие страны, пояснил министр. По его словам, такие препараты применяют при метастатических заболеваниях печени, предстательной железы. Сейчас разрабатываются препараты для лечения меланомы, добавил Мурашко, отметив, что по ряду направлений есть хорошие результаты. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240204/lekarstva-1925298930.html

https://ria.ru/20240205/kurenie-1925404772.html

бразилия

китай

россия

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общество, бразилия, китай, россия, михаил мурашко, брикс