https://ria.ru/20240205/lekarstvo-1925411306.html
Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам
Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам
Многие страны активно интересуются российскими радиофармацевтическими препаратами, Россия имеет высокие компетенции и уникальный опыт в этом направлении, заявил РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:32
2024-02-05T09:32
2024-02-05T11:18
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Многие страны активно интересуются российскими радиофармацевтическими препаратами, Россия имеет высокие компетенции и уникальный опыт в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "У нас высокие компетенции по разработке хирургических методов лечения, медикаментозных, химиотерапии. И еще один уникальный блок для нашей страны - мы имеем высокие компетенции по радиофармацевтическим препаратам", - сказал Мурашко. Он уточнил, что интерес со стороны зарубежных коллег к радиофармпрепаратам очень высокий - Россия поставляет более 40% изотопов в страны БРИКС. Активно интересуются и приобретают такие препараты Бразилия, Китай и многие другие страны, пояснил министр. По его словам, такие препараты применяют при метастатических заболеваниях печени, предстательной железы. Сейчас разрабатываются препараты для лечения меланомы, добавил Мурашко, отметив, что по ряду направлений есть хорошие результаты. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240204/lekarstva-1925298930.html
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общество, бразилия, китай, россия, михаил мурашко, брикс
Общество, Бразилия, Китай, Россия, Михаил Мурашко, БРИКС
Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам
Мурашко: многие страны активно интересуются российскими радиофармпрепаратами
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Многие страны активно интересуются российскими радиофармацевтическими препаратами, Россия имеет высокие компетенции и уникальный опыт в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"У нас высокие компетенции по разработке хирургических методов лечения, медикаментозных, химиотерапии. И еще один уникальный блок для нашей страны - мы имеем высокие компетенции по радиофармацевтическим препаратам", - сказал Мурашко.
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Он уточнил, что интерес со стороны зарубежных коллег к радиофармпрепаратам очень высокий - Россия поставляет более 40% изотопов в страны БРИКС. Активно интересуются и приобретают такие препараты Бразилия, Китай и многие другие страны, пояснил министр.
По его словам, такие препараты применяют при метастатических заболеваниях печени, предстательной железы. Сейчас разрабатываются препараты для лечения меланомы, добавил Мурашко, отметив, что по ряду направлений есть хорошие результаты.
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