Рейтинг@Mail.ru
Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 05.02.2024 (обновлено: 11:18 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/lekarstvo-1925411306.html
Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам
Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам
Многие страны активно интересуются российскими радиофармацевтическими препаратами, Россия имеет высокие компетенции и уникальный опыт в этом направлении, заявил РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:32
2024-02-05T11:18
общество
бразилия
китай
россия
михаил мурашко
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925344730_0:65:2974:1738_1920x0_80_0_0_12576af155f10f5147c96cf8c95fa28c.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Многие страны активно интересуются российскими радиофармацевтическими препаратами, Россия имеет высокие компетенции и уникальный опыт в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "У нас высокие компетенции по разработке хирургических методов лечения, медикаментозных, химиотерапии. И еще один уникальный блок для нашей страны - мы имеем высокие компетенции по радиофармацевтическим препаратам", - сказал Мурашко. Он уточнил, что интерес со стороны зарубежных коллег к радиофармпрепаратам очень высокий - Россия поставляет более 40% изотопов в страны БРИКС. Активно интересуются и приобретают такие препараты Бразилия, Китай и многие другие страны, пояснил министр. По его словам, такие препараты применяют при метастатических заболеваниях печени, предстательной железы. Сейчас разрабатываются препараты для лечения меланомы, добавил Мурашко, отметив, что по ряду направлений есть хорошие результаты. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240204/lekarstva-1925298930.html
https://ria.ru/20240205/kurenie-1925404772.html
бразилия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925344730_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_712f36ba6f5231c44751b8c352004764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, бразилия, китай, россия, михаил мурашко, брикс
Общество, Бразилия, Китай, Россия, Михаил Мурашко, БРИКС
Мурашко заявил о растущем интересе стран к российским радиофармпрепаратам

Мурашко: многие страны активно интересуются российскими радиофармпрепаратами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Многие страны активно интересуются российскими радиофармацевтическими препаратами, Россия имеет высокие компетенции и уникальный опыт в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"У нас высокие компетенции по разработке хирургических методов лечения, медикаментозных, химиотерапии. И еще один уникальный блок для нашей страны - мы имеем высокие компетенции по радиофармацевтическим препаратам", - сказал Мурашко.
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Минздрав рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства
4 февраля, 10:12
Он уточнил, что интерес со стороны зарубежных коллег к радиофармпрепаратам очень высокий - Россия поставляет более 40% изотопов в страны БРИКС. Активно интересуются и приобретают такие препараты Бразилия, Китай и многие другие страны, пояснил министр.
По его словам, такие препараты применяют при метастатических заболеваниях печени, предстательной железы. Сейчас разрабатываются препараты для лечения меланомы, добавил Мурашко, отметив, что по ряду направлений есть хорошие результаты.
Читайте полный текст интервью >>>
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Мурашко рассказал о борьбе с курением
Вчера, 08:40
 
ОбществоБразилияКитайРоссияМихаил МурашкоБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала