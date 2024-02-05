https://ria.ru/20240205/korm-1925437216.html

Власти рассказали о ситуации с отечественными кормами для домашних животных

Власти рассказали о ситуации с отечественными кормами для домашних животных - РИА Новости, 05.02.2024

Власти рассказали о ситуации с отечественными кормами для домашних животных

Отечественные корма для домашних животных занимают 98% российского рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:15

2024-02-05T11:15

2024-02-05T11:15

экономика

россия

китай

сербия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

евросоюз

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Отечественные корма для домашних животных занимают 98% российского рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. "98% российского рынка занимают корма отечественного производства", - сообщили в пресс-службе. Всего в России в 2023 году, согласно данным Росстата, было произведено порядка 1,4 миллиона тонн готовых кормов для непродуктивных животных. И они занимают большую долю потребления, отметили в пресс-службе; импорт идёт в гораздо меньших объёмах. Поставки идут из стран ЕС, Китая, Сербии, стран-членов ЕАЭС, Бразилии. В пресс-службе также отметили, что доля кормов Hill's и Farmina в 2023 году составляла около 12,5% из общего импорта. "Очевидно, что по сравнению с объёмом российского производства и рынка в целом, их доля будет крайне мала. На российском рынке представлен широкий ассортимент кормов различной ценовой категории, в том числе и специализированные корма, а также других зарубежных брендов", - подчеркнули в ведомстве. В начале февраля ведомство сообщило, что с 6 февраля будет приостановлен ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's. А с 31 января были введены временные ограничения на корма для животных Farmina Pet Foods в связи с повторным выявлением в них мышьяка.

https://ria.ru/20231011/nauka-1901807665.html

https://ria.ru/20240130/semena-1924303356.html

россия

китай

сербия

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экономика, россия, китай, сербия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба государственной статистики (росстат), евросоюз