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Правительство Казахстана ушло в отставку - РИА Новости, 05.02.2024
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13:16 05.02.2024 (обновлено: 13:57 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/kazakhstan-1925471063.html
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку - РИА Новости, 05.02.2024
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку, исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр, сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:16
2024-02-05T13:57
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 5 фев — РИА Новости. Правительство Казахстана ушло в отставку, исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр, сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева."В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства &lt;...&gt;. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра &lt;...&gt; на Скляра Романа Васильевича", — говорится в президентском указе.Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.С января 2022 года правительство Казахстана возглавлял Алихан Смаилов. Скляр до сегодняшнего дня занимал пост первого вице-премьера.Ранее 5 февраля пресс-служба Токаева сообщила, что 7 февраля президент проведет расширенное заседание правительства, участники которого подведут итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначат основные задачи.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
Правительство Казахстана ушло в отставку

Токаев принял отставку правительства Казахстана, и.о. премьера будет Роман Скляр

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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АЛМА-АТА, 5 фев — РИА Новости. Правительство Казахстана ушло в отставку, исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр, сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.
"В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства <...>. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра <...> на Скляра Романа Васильевича", — говорится в президентском указе.
Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.
С января 2022 года правительство Казахстана возглавлял Алихан Смаилов. Скляр до сегодняшнего дня занимал пост первого вице-премьера.
Ранее 5 февраля пресс-служба Токаева сообщила, что 7 февраля президент проведет расширенное заседание правительства, участники которого подведут итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначат основные задачи.
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