https://ria.ru/20240205/kazakhstan-1925471063.html

Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку - РИА Новости, 05.02.2024

Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку, исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр, сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:16

2024-02-05T13:16

2024-02-05T13:57

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казахстан

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АЛМА-АТА, 5 фев — РИА Новости. Правительство Казахстана ушло в отставку, исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр, сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева."В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства <...>. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра <...> на Скляра Романа Васильевича", — говорится в президентском указе.Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.С января 2022 года правительство Казахстана возглавлял Алихан Смаилов. Скляр до сегодняшнего дня занимал пост первого вице-премьера.Ранее 5 февраля пресс-служба Токаева сообщила, что 7 февраля президент проведет расширенное заседание правительства, участники которого подведут итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначат основные задачи.

https://ria.ru/20240201/nazarbaev-1924732302.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан