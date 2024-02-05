Правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы
Мишустин: правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство выделило финансирование на дооснащение Чукотской окружной больницы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в понедельник.
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"Недавно на встрече главы государства с жителями Анадыря речь шла о диагностике и лечении осложнений у новорожденных. Чтобы оказывать высокотехнологичную помощь даже в самых тяжелых случаях ,Чукотской окружной больнице необходимы современные медицинские изделия", - сказал Мишустин.
"Для их приобретения выделим средства из федерального бюджета, это распоряжение подписано", - добавил премьер. С помощью федеральных средств в 2024 году будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения. В частности, будут закуплены аппараты ИВЛ, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, транспортный инкубатор с портативным аппаратом ИВЛ для новорожденных.
Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос прикрепления округа к перинатальному центру в Хабаровске, чтобы при необходимости пациенты оперативно направлялись туда для получения квалифицированного лечения.