https://ria.ru/20240205/bolnitsa-1925431445.html

Правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы

Правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы - РИА Новости, 05.02.2024

Правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы

Правительство выделило финансирование на дооснащение Чукотской окружной больницы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в понедельник. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:55

2024-02-05T10:55

2024-02-05T10:55

общество

россия

анадырь

хабаровск

татьяна голикова

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство выделило финансирование на дооснащение Чукотской окружной больницы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в понедельник. "Недавно на встрече главы государства с жителями Анадыря речь шла о диагностике и лечении осложнений у новорожденных. Чтобы оказывать высокотехнологичную помощь даже в самых тяжелых случаях ,Чукотской окружной больнице необходимы современные медицинские изделия", - сказал Мишустин. "Для их приобретения выделим средства из федерального бюджета, это распоряжение подписано", - добавил премьер. С помощью федеральных средств в 2024 году будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения. В частности, будут закуплены аппараты ИВЛ, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, транспортный инкубатор с портативным аппаратом ИВЛ для новорожденных. Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос прикрепления округа к перинатальному центру в Хабаровске, чтобы при необходимости пациенты оперативно направлялись туда для получения квалифицированного лечения.

https://ria.ru/20240205/vrachi-1925418948.html

россия

анадырь

хабаровск

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общество, россия, анадырь, хабаровск, татьяна голикова, михаил мишустин