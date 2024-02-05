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Правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы - РИА Новости, 05.02.2024
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10:55 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/bolnitsa-1925431445.html
Правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы
Правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы - РИА Новости, 05.02.2024
Правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы
Правительство выделило финансирование на дооснащение Чукотской окружной больницы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в понедельник. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:55
2024-02-05T10:55
общество
россия
анадырь
хабаровск
татьяна голикова
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство выделило финансирование на дооснащение Чукотской окружной больницы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в понедельник. "Недавно на встрече главы государства с жителями Анадыря речь шла о диагностике и лечении осложнений у новорожденных. Чтобы оказывать высокотехнологичную помощь даже в самых тяжелых случаях ,Чукотской окружной больнице необходимы современные медицинские изделия", - сказал Мишустин. "Для их приобретения выделим средства из федерального бюджета, это распоряжение подписано", - добавил премьер. С помощью федеральных средств в 2024 году будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения. В частности, будут закуплены аппараты ИВЛ, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, транспортный инкубатор с портативным аппаратом ИВЛ для новорожденных. Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос прикрепления округа к перинатальному центру в Хабаровске, чтобы при необходимости пациенты оперативно направлялись туда для получения квалифицированного лечения.
https://ria.ru/20240205/vrachi-1925418948.html
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общество, россия, анадырь, хабаровск, татьяна голикова, михаил мишустин
Общество, Россия, Анадырь, Хабаровск, Татьяна Голикова, Михаил Мишустин
Правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы

Мишустин: правительство выделило средства на дооснащение чукотской больницы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство выделило финансирование на дооснащение Чукотской окружной больницы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в понедельник.
«
"Недавно на встрече главы государства с жителями Анадыря речь шла о диагностике и лечении осложнений у новорожденных. Чтобы оказывать высокотехнологичную помощь даже в самых тяжелых случаях ,Чукотской окружной больнице необходимы современные медицинские изделия", - сказал Мишустин.
"Для их приобретения выделим средства из федерального бюджета, это распоряжение подписано", - добавил премьер. С помощью федеральных средств в 2024 году будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения. В частности, будут закуплены аппараты ИВЛ, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, транспортный инкубатор с портативным аппаратом ИВЛ для новорожденных.
Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос прикрепления округа к перинатальному центру в Хабаровске, чтобы при необходимости пациенты оперативно направлялись туда для получения квалифицированного лечения.
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ОбществоРоссияАнадырьХабаровскТатьяна ГоликоваМихаил Мишустин
 
 
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