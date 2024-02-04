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Песков раскрыл детали поездки Путина с Лукашенко в автомобиле по Стрельне - РИА Новости, 04.02.2024
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15:22 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/putin-1925325604.html
Песков раскрыл детали поездки Путина с Лукашенко в автомобиле по Стрельне
Песков раскрыл детали поездки Путина с Лукашенко в автомобиле по Стрельне - РИА Новости, 04.02.2024
Песков раскрыл детали поездки Путина с Лукашенко в автомобиле по Стрельне
Президент РФ Владимир Путин во время совместной поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:22
2024-02-04T15:22
стрельна
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совместной поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, это могло бы доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Все-таки они передвигались по территории Константиновского дворца, поэтому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие, вы помните как мы с вами в кортеже тоже попали в пробку" - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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стрельна, россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко
Стрельна, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Песков раскрыл детали поездки Путина с Лукашенко в автомобиле по Стрельне

Песков: Путин не выезжал на дороги общего пользования, передвигаясь по Стрельне

© Фото : Пул ПервогоПрезидент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня
Президент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Пул Первого
Президент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совместной поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, это могло бы доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Все-таки они передвигались по территории Константиновского дворца, поэтому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие, вы помните как мы с вами в кортеже тоже попали в пробку" - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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СтрельнаРоссияСанкт-ПетербургДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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