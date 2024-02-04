Песков раскрыл детали поездки Путина с Лукашенко в автомобиле по Стрельне
Песков: Путин не выезжал на дороги общего пользования, передвигаясь по Стрельне
© Фото : Пул ПервогоПрезидент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня
Президент России Владимир Путин выходит из автомобиля, на котором вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко передвигается по Стрельне в последние три дня
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совместной поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, это могло бы доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Все-таки они передвигались по территории Константиновского дворца, поэтому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие, вы помните как мы с вами в кортеже тоже попали в пробку" - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин, видео опубликовано в его Telegram-канале.