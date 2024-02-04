https://ria.ru/20240204/putin-1925325604.html

Песков раскрыл детали поездки Путина с Лукашенко в автомобиле по Стрельне

Песков раскрыл детали поездки Путина с Лукашенко в автомобиле по Стрельне - РИА Новости, 04.02.2024

Песков раскрыл детали поездки Путина с Лукашенко в автомобиле по Стрельне

Президент РФ Владимир Путин во время совместной поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:22

2024-02-04T15:22

2024-02-04T15:22

стрельна

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совместной поездки на автомобиле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, это могло бы доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Все-таки они передвигались по территории Константиновского дворца, поэтому они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие, вы помните как мы с вами в кортеже тоже попали в пробку" - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240204/putin-1925324487.html

стрельна

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

стрельна, россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко