https://ria.ru/20240204/gretsiya-1925342286.html

В Греции во всех церквях зачитали послание Синода против однополых браков

В Греции во всех церквях зачитали послание Синода против однополых браков - РИА Новости, 04.02.2024

В Греции во всех церквях зачитали послание Синода против однополых браков

Во всех храмах Греции на утренней литургии в воскресенье зачитали послание Синода Элладской православной церкви против однополых браков, сообщает портал... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T17:20

2024-02-04T17:20

2024-02-04T17:20

религия

греция

кириакос мицотакис

элладская православная церковь

религия

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АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Во всех храмах Греции на утренней литургии в воскресенье зачитали послание Синода Элладской православной церкви против однополых браков, сообщает портал newsbomb. Синод 23 января после почти шестичасового заседания единогласно постановил, что не согласен с браком и усыновлением детей для однополых пар. Греческая церковь отвергает однополые браки, она считает, что законопроект об однополых браках отменяет не только христианские ценности и семейную традицию, но и права будущих детей, и намерена донести эту позицию до всего народа. Синод постановил объявить о своей позиции в церквях в воскресенье, 4 февраля, и распространить брошюру "К народу" через церкви и веб-сайт. "В более чем 10 тысячах церквей по всей стране в воскресенье утром была зачитана энциклика Священного Синода, выражающая решительное несогласие церкви с законопроектом об однополых браках, внесенным правительством Кириакоса Мицотакиса. В циркуляре, среди прочего, говорится, что "так называемый "гомосексуальный брак" представляет собой подрыв христианского брака и института традиционной греческой семьи",- отмечает портал. В Священном Синоде поясняют, что законопроект выступает за отмену отцовства и материнства и преобразование их в нейтральное родительство. При этом Церковь подчеркивает, что суррогатное материнство будет стимулировать эксплуатацию женщин и изменение священного института семьи. "Всего этого Церковь не может принять, потому что это предало бы ее миссию", - подчеркивается в послании Синода. "Традиционная христианская семья состоит из отца, матери и детей, и в этой семье дети растут, познавая материнство и отцовство, которые будут важнейшими элементами в их дальнейшем развитии", - говорят иерархи. В послании отмечается, что Синод обращается ко всей пастве, чтобы изложить правду об этом серьезном вопросе. Церковь считает, что государство со своими органами власти имеет право разрабатывать законопроекты и принимать законы, чтобы в обществе царили единство, мир и любовь. "Церковь же — институт древний, она имеет многовековые традиции… Церковь не правит вместе с государством и не противостоит ему, но участвует в политической жизни в соответствии с законами Божьими и она пастырь всех. Вот почему у нее есть особая причина, чтобы ее уважали", - говорится в послании. "По теме так называемого "гражданского брака гомосексуалистов" Священный Синод не только не может молчать, но должен говорить из любви и милосердия ко всем. Именно поэтому Иерархия Элладской Церкви в своем недавнем решении единогласно, по вполне обоснованным причинам, заявила, что "она диаметрально противоположна предложенному законопроекту", - говорится в послании. Церковь заявила, что делает это не только из любви к своим членам, но и из любви к самому государству и его институтам, чтобы они вносили вклад в общество и способствовали его единству. "Мы призываем государство заняться демографической проблемой, "которая превращается в бомбу, готовую взорваться" и является важнейшей национальной проблемой нашего времени, решение которой подрывается законопроектом, который должен быть принят, и мы призываем его поддержать большие семьи, которые многое приносят обществу и нации", - говорится в послании. Между тем в ночь на воскресенье возле одного из храмов города Лариса неизвестные написали лозунги в поддержку гомосексуалистов и с оскорблениями в адрес митрополита Ларисского Иеронима, а также против отношения церкви к спорному законопроекту. "К дьяволу семью, религию и родину", - написали, в частности, вандалы. Официальный представитель правительства Павлос Маринакис осудил вандализм, заявив, что он абсолютно неприемлем и глубоко оскорбителен для религии, для права на свободу религиозной совести. "Слепому фанатизму и его выразителям не место в демократическом обществе. Теперь компетентные государственные органы должны высказать свое слово", - говорится в заявлении Маринакиса.

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https://ria.ru/20231130/rpts-1912958566.html

https://ria.ru/20231128/brak-1912261021.html

https://ria.ru/20231219/vatikan-1916793524.html

https://ria.ru/20230813/serbiya-1889792420.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

греция, кириакос мицотакис, элладская православная церковь, религия