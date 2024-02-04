https://ria.ru/20240204/gaz-1925297824.html
В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.02.2024
В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
При взрыве газа в жилом доме в Дербенте (Дагестан) пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:50
2024-02-04T09:50
2024-02-04T10:58
происшествия
дербент
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. При взрыве газа в жилом доме в Дербенте (Дагестан) пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. "По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Дербенте по улица Далгата, 1а, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека (мужчина и женщина)", — говорится в релизе. По информации ведомства, пострадавших доставили в больницу, оба находятся в состоянии средней степени тяжести.Разрушений в доме нет, но выбиты окна, добавили в МЧС.Прокуратура Дагестана проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html
дербент
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Дербент, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Дербенте
МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости.
При взрыве газа в жилом доме в Дербенте (Дагестан) пострадали два человека, сообщили в пресс-службе
регионального главка МЧС.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Дербенте по улица Далгата, 1а, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека (мужчина и женщина)", — говорится в релизе.
По информации ведомства, пострадавших доставили в больницу, оба находятся в состоянии средней степени тяжести.
Разрушений в доме нет, но выбиты окна, добавили в МЧС.
Прокуратура Дагестана проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.
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