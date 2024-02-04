https://ria.ru/20240204/gaz-1925297824.html

В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.02.2024

В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

При взрыве газа в жилом доме в Дербенте (Дагестан) пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T09:50

2024-02-04T09:50

2024-02-04T10:58

происшествия

дербент

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. При взрыве газа в жилом доме в Дербенте (Дагестан) пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. "По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Дербенте по улица Далгата, 1а, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека (мужчина и женщина)", — говорится в релизе. По информации ведомства, пострадавших доставили в больницу, оба находятся в состоянии средней степени тяжести.Разрушений в доме нет, но выбиты окна, добавили в МЧС.Прокуратура Дагестана проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html

дербент

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, дербент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан