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В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.02.2024
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09:50 04.02.2024 (обновлено: 10:58 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/gaz-1925297824.html
В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.02.2024
В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
При взрыве газа в жилом доме в Дербенте (Дагестан) пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:50
2024-02-04T10:58
происшествия
дербент
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. При взрыве газа в жилом доме в Дербенте (Дагестан) пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. "По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Дербенте по улица Далгата, 1а, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека (мужчина и женщина)", — говорится в релизе. По информации ведомства, пострадавших доставили в больницу, оба находятся в состоянии средней степени тяжести.Разрушений в доме нет, но выбиты окна, добавили в МЧС.Прокуратура Дагестана проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html
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происшествия, дербент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Дербент, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Дербенте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. При взрыве газа в жилом доме в Дербенте (Дагестан) пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Дербенте по улица Далгата, 1а, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека (мужчина и женщина)", — говорится в релизе.
По информации ведомства, пострадавших доставили в больницу, оба находятся в состоянии средней степени тяжести.
Разрушений в доме нет, но выбиты окна, добавили в МЧС.
Прокуратура Дагестана проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.
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ПроисшествияДербентМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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