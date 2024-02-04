https://ria.ru/20240204/bibliya-1925090152.html

"Нетипичный катаклизм". Ученые ответили на один из вопросов Библии

"Нетипичный катаклизм". Ученые ответили на один из вопросов Библии - РИА Новости, 04.02.2024

"Нетипичный катаклизм". Ученые ответили на один из вопросов Библии

Археологи разгадали одну из библейских тайн — как погиб знаменитый город Геф. Согласно Писанию, его сожгли арамеи. Но факты говорят, что к разрушению мегаполиса РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T08:00

2024-02-04T08:00

2024-02-04T08:04

религия

ашкелон

иордания

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи разгадали одну из библейских тайн — как погиб знаменитый город Геф. Согласно Писанию, его сожгли арамеи. Но факты говорят, что к разрушению мегаполиса причастны более могущественные силы. Как искали ответ на пепелище — в материале РИА Новости.В гостях у ГолиафаМестечко Телль-эс-Сафи между израильскими городами Ашкелон и Бейт-Шемеш ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Любителям истории интересно воочию увидеть монументальный курган — остатки былой славы могущественных древних царств.Почти три тысячи лет назад на месте живописного холма стоял город Геф — один из центров филистимского Пятиградья. На заре своей истории Иудейское государство вело с филистимлянами ожесточенные войны. Одну из битв каждый знает с детства."И стали Филистимляне на горе с одной стороны, и Израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, из Гефа; ростом он — шести локтей и пяди", — повествует Первая книга Царств.Против гиганта вышел молодой пастух Давид — будущий царь Иудейский. При помощи одного лишь камня и пращи он сразил Голиафа и отрубил ему голову. Современных археологов, однако, Геф привлекает не только как родина знаменитого библейского великана. Из Священного Писания ясно, что после череды военных поражений город практически сразу пришел в упадок.Приблизительно в VIII веке до нашей эры его разрушила армия арамейского царя Азаила, о чем рассказывает Вторая книга Царств. Окончательно же Геф сошел с мировой арены двумя столетиями позже — после завоевания ассирийцами, а затем вавилонянами.Полноценные раскопки, которые начались в 1990-х, поставили перед исследователями непростую задачу — подтвердить или опровергнуть библейские сведения. Дело в том, что результаты первых экспедиций показали: к древней катастрофе причастны не только простые смертные.Дело рук человеческихОдной из главных находок, способных помочь с разгадкой тайны, были руины филистимского храма. В 2010-м их обнаружили на территории города вместе с участком оборонительной стены. Блоки святилища и оборонительного вала лежали как опрокинутые фишки домино — один над другим внахлест.Предположили, что причина тому — землетрясение. Упоминание о катаклизме есть и в Ветхом Завете. Но с увеличением площади раскопок стало понятно: это не так. Остальные постройки в Гефе не сложились как карточный домик.Версию со стихийным бедствием при этом не оставили. Тем более что анализ образцов кирпича, проведенный в 2021-м, показал, что практически все дома сгорели. Причем довольно странно: мощный пожар будто бы полыхал в течение нескольких десятков лет.Возник вопрос, не постигла ли Геф та же участь, что Содом и Гоморру. На сегодняшний день практически не осталось сомнений, что "города грехов" уничтожил "небесный огонь". Три года назад команда американских археологов под руководством профессора Джеймса Кеннета из Калифорнийского университета детально исследовала холм Телль-эль-Хаммам в Иордании. Именно на его месте, судя по библейским описаниям, располагались Содом и Гоморра.Внимание специалистов привлек необычный слой почвы и его содержимое. Полоска грунта полтора метра глубиной почти полностью состояла из пепла. В ней нашли вздувшийся сырцовый кирпич, расплавленные куски стекла, а главное — человеческие кости. Вернее, их частицы. Микроскопический анализ показал наличие в них трещин, забитых расплавленным песком.Также в полутораметровом слое содержалось аномально большое количество платины, никеля и иридия. Этих металлов почти нет в поверхностных слоях Земли. Зато много в астероидах Солнечной системы. Сумма фактов и привела команду Кеннета к выводу: Содом и Гоморру стер с лица земли метеорит.Но в случае с филистимским Гефом эта версия не сработала. Во-первых, аналогичного "космического" слоя — из платины и иридия — там не было. Во-вторых, обнаруженные черепки глиняной посуды и человеческие кости не носили следов мощного температурного воздействия.Кроме того, в том же 2021-м группа археологов из Израильского университета имени Бар-Илана смогла доказать, разрушение Гефа — дело рук человека, а отнюдь не природы. Раскопки проводили у так называемых водных врат — узкого прохода, который осажденные жители использовали как путь к небольшому ручью."Поскольку это место — самая нижняя часть города и точка доступа к его главному источнику воды, мы предположили, что именно там были сосредоточены атаки арамеев, здесь они прорвали оборону филистимлян. <…> Нет ни фундамента, ни кирпичных стен — это выглядит так, словно кто-то специально разобрал стену", — пояснил один из участников экспедиции профессор Арен Мейер.Но как же быть с многолетним пожаром — изначальной версией гибели Гефа?До или послеВ прошлом году специалисты из университетов Тель-Авива, Иерусалима и Рамат-Гана повторно изучили результаты, полученные коллегами. Оказалось, глина, из которой изготовлены кирпичи в Гефе, содержит множество ферромагнитных частиц."Нагревание до 200 градусов и более, как это происходит при пожаре, высвобождает магнитные сигналы этих частиц, и они имеют тенденцию выравниваться с магнитным полем Земли в это конкретное время и в этом конкретном месте. Когда кирпич остывает, магнитные сигналы остаются зафиксированными в новом положении, и строительный материал создает сильное и равномерно ориентированное магнитное поле, которое можно измерить", — рассказал руководитель исследования профессор Института археологии Надлера Йоав Вакнин.Но ведь кирпичи могли быть обожжены и до разрушения Гефа. Ученые парировали и этот аргумент. Во-первых, технология обжига пришла в регион не в VIII веке до нашей эры, а значительно позже.Во-вторых, после предварительного обжига, как пояснил Йоав Вакнин, блоки имели бы разнонаправленные магнитные поля — поскольку рабочие укладывали их в печь в произвольном порядке.Археолог также отметил: вероятно, предыдущие исследователи изучили лишь верхушки зданий. Температура там гораздо выше, и кирпичи претерпевают значительные минералогические изменения. Как следствие, их идентифицировали как предварительно обожженные.

https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1917198327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ашкелон, иордания, аналитика - религия и мировоззрение