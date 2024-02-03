Повторит и усугубит. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
BI: ВСУ тяжелее справляться с российскими ударами из-за нехватки боеприпасов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезной проблемой из-за нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по позициям противника, пишет Business Insider.
"Нехватка боеприпасов у ВСУ, вероятно, повторит и усугубит трудности, с которыми Украина столкнулась во время своего разочаровывающего контрнаступления в прошлом году, когда она не смогла сдвинуться с мертвой точки", — говорится в материале.
Издание напомнило, что осенью российские войска возобновили наступательные операции и успешно восполнили ресурсы. В результате Москва сохраняет преимущество в артиллерийских боеприпасах, причем разрыв только увеличивается. Она наращивает производство, в то время как западные союзники киевского режима продолжают тянуть с предоставлением помощи, подчеркивается в материале.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.