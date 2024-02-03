https://ria.ru/20240203/vsu-1925252483.html

Повторит и усугубит. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Повторит и усугубит. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024

Повторит и усугубит. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

ВСУ столкнулись с серьезной проблемой из-за нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по позициям противника, пишет Business... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:18

2024-02-03T20:18

2024-02-03T22:48

специальная военная операция на украине

украина

москва

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925005623_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_560c8534241190e8e2b60b4b2aa9f3ec.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезной проблемой из-за нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по позициям противника, пишет Business Insider."Нехватка боеприпасов у ВСУ, вероятно, повторит и усугубит трудности, с которыми Украина столкнулась во время своего разочаровывающего контрнаступления в прошлом году, когда она не смогла сдвинуться с мертвой точки", — говорится в материале.Издание напомнило, что осенью российские войска возобновили наступательные операции и успешно восполнили ресурсы. В результате Москва сохраняет преимущество в артиллерийских боеприпасах, причем разрыв только увеличивается. Она наращивает производство, в то время как западные союзники киевского режима продолжают тянуть с предоставлением помощи, подчеркивается в материале.Накануне министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.

https://ria.ru/20240203/katastrofa-1925212862.html

https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925232077.html

украина

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, москва, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины