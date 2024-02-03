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Повторит и усугубит. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 03.02.2024 (обновлено: 22:48 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/vsu-1925252483.html
Повторит и усугубит. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Повторит и усугубит. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
Повторит и усугубит. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
ВСУ столкнулись с серьезной проблемой из-за нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по позициям противника, пишет Business... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T20:18
2024-02-03T22:48
специальная военная операция на украине
украина
москва
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезной проблемой из-за нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по позициям противника, пишет Business Insider."Нехватка боеприпасов у ВСУ, вероятно, повторит и усугубит трудности, с которыми Украина столкнулась во время своего разочаровывающего контрнаступления в прошлом году, когда она не смогла сдвинуться с мертвой точки", — говорится в материале.Издание напомнило, что осенью российские войска возобновили наступательные операции и успешно восполнили ресурсы. В результате Москва сохраняет преимущество в артиллерийских боеприпасах, причем разрыв только увеличивается. Она наращивает производство, в то время как западные союзники киевского режима продолжают тянуть с предоставлением помощи, подчеркивается в материале.Накануне министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
https://ria.ru/20240203/katastrofa-1925212862.html
https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925232077.html
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украина, москва, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Повторит и усугубит. В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

BI: ВСУ тяжелее справляться с российскими ударами из-за нехватки боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ Терминатор ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезной проблемой из-за нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по позициям противника, пишет Business Insider.
"Нехватка боеприпасов у ВСУ, вероятно, повторит и усугубит трудности, с которыми Украина столкнулась во время своего разочаровывающего контрнаступления в прошлом году, когда она не смогла сдвинуться с мертвой точки", — говорится в материале.
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Издание напомнило, что осенью российские войска возобновили наступательные операции и успешно восполнили ресурсы. В результате Москва сохраняет преимущество в артиллерийских боеприпасах, причем разрыв только увеличивается. Она наращивает производство, в то время как западные союзники киевского режима продолжают тянуть с предоставлением помощи, подчеркивается в материале.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваКиевСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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