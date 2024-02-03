https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925235111.html

Спецоперация, 3 февраля: Британия предложила НАТО послать корпус на Украину

Спецоперация, 3 февраля: Британия предложила НАТО послать корпус на Украину - РИА Новости, 03.02.2024

Спецоперация, 3 февраля: Британия предложила НАТО послать корпус на Украину

Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T18:01

2024-02-03T18:01

2024-02-03T18:01

специальная военная операция на украине

украина

польша

россия

анджей дуда

сергей цеков

сергей миронов

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, сообщил РИА Новости осведомленный источник. По его словам, Лондон рассматривает данный сценарий, так как ситуация на украинском фронте развивается неблагоприятно для Киева. При этом собеседник агентства отметил, что в Великобритании понимают, что большинство стран-членов НАТО на данный момент вряд ли поддержат такую инициативу. В то же время британское руководство надеется, что этот план, подготовку которого планируется завершить к маю 2024 года, будет одобрен по мере ухудшения ситуации для украинских войск и продвижения ВС РФ. По данным источника, предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы Альянса из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра. Также не исключается "превентивный удар" вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровье и развёртывания подразделений Альянса в Финляндии и Норвегии для "распыления сил" РФ. Таким образом Лондон рассчитывает подорвать наступательные возможности России и принудить ее к переговорам. Данные планы прокомментировали российские политики. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что эту идею Британии не поддержит большинство стран НАТО, поскольку это будет означать "объявление войны России" и прямой конфликт с ней. В свою очередь лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов подчеркнул, что участие Альянса в конфликте на Украине нанесет его членам непоправимый ущерб. Лидер эсэров считает, что в НАТО понимают, что для них конфликт с Россией, ядерной державой - это дорога в один конец, в том числе и для Великобритании, которую никакой натовский "зонтик" от возмездия прикрыть не сможет. Ход спецоперацииМинобороны РФ опубликовало сводку о ходе СВО за последнюю неделю (с 27 января по 3 февраля). В военном ведомстве отметили, что за указанный период ВС РФ нанесли 37 групповых ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. По данным министерства, все назначенные объекты были поражены. Согласно сводке, за минувшую неделю совокупные потери ВСУ на всех участках фронта составили более 6 тысяч военнослужащих, 29 солдат сдалось в плен. Удары Киева по РоссииМинобороны РФ сообщило в субботу о перехвате и уничтожении ночью средствами ПВО 4 украинских дронов над территорией Белгородской области, 2 БПЛА - над Волгоградской, еще одного беспилотника над Ростовской областью. О данных ударах также заявили главы указанных регионов. Как написал в своем Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, один из сбитых беспилотников упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Красноармейском районе Волгограда, в результате чего произошел пожар. Как сообщил источник РИА Новости, работа на Волгоградском НПЗ продолжается в штатном режиме, возгорание, ликвидированное утром, не повлияло на работу предприятия. Кроме того, о сбитии украинского дрона на подлёте к Воронежу сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Дуда "признал" КрымНеожиданное "признание" сделал в интервью программе Kanal Zero президент Польши Анджей Дуда. Политик заявил, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. Польский президент констатировал, что Крым для России имеет особое значение "с исторической точки зрения". Данное заявление Дуды было встречено критически как в Польше, так и на Украине.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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украина, польша, россия, анджей дуда, сергей цеков, сергей миронов