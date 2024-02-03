https://ria.ru/20240203/razvedka-1924656136.html

Утечка из ЦРУ вскрыла отставание США на важном направлении

Утечка из ЦРУ вскрыла отставание США на важном направлении - РИА Новости, 03.02.2024

Утечка из ЦРУ вскрыла отставание США на важном направлении

Судя по информации, просочившейся в прессу, бюрократические препоны мешают нормальной работе ЦРУ и других американских спецслужб. В результате могущественные... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:03

технологии

сша

россия

израиль

джон кеннеди (политик)

шерлок холмс

джеймс бонд

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Судя по информации, просочившейся в прессу, бюрократические препоны мешают нормальной работе ЦРУ и других американских спецслужб. В результате могущественные государственные организации оказываются менее эффективными, чем сетевые энтузиасты и даже террористы-подпольщики. Во всяком случае, в одной важной сфере."Круче убийства Кеннеди"События последних лет нанесли удар по репутации американской разведки. В частности, неожиданностью для Запада стал провал контрнаступления ВСУ."Не думаю, что кто-либо правильно оценил глубину минных полей и тот факт, что Россия должным образом выстроила многочисленные линии обороны", — признавал в начале декабря бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.Еще одно фиаско — атака ХАМАС на Израиль 7 октября."Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки? Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди", — писала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Последние сообщения американской прессы приоткрывают завесу этой "тайны": похоже, шпионские госструктуры США просто застряли в прошлом и не поспевают за развитием современных информационных технологий. В силу бюрократических ограничений и инерционности мышления они не замечают даже то, чего никто не прячет."Шерлок Холмс, а не Джеймс Бонд"Традиционно считается, что разведка должна добывать информацию, которую кто-то скрывает. Задача агента — собрать как можно больше таких данных. Цифровая эпоха поставила перед спецслужбами ровно противоположную задачу. Соцсети, мессенджеры, форумы, чаты — объем сообщений, фото- и видеоматериалов в открытом доступе столь огромен, что проблемой становится отсеять потенциально полезные сведения, проанализировать их и правильно интерпретировать. Такую работу принято называть аббревиатурой OSINT (Open source intelligence — разведка по открытым источникам).Термин возник в американских разведывательных кругах в начале 1990-х, однако само явление не новое. История метода уходит в глубину веков, а предтечей подразделений, нацеленных на OSINT, в западной традиции принято считать создание в 1941-м Службы мониторинга зарубежных трансляций США. С тех пор, по словам высокопоставленных американских шпионов, около 90 процентов информации приходит из открытых источников и только десять собирают тайные агенты."Настоящий герой разведки — Шерлок Холмс, а не Джеймс Бонд", — говорил бывший руководитель Разведуправления Минобороны (РУМО) США генерал-лейтенант Самуэль Уилсон.Однако важность направления, видимо, осознавали далеко не все. Как пишет Bloomberg, еще в 1990-х эксперты предупреждали, что США рискуют отстать в области OSINT. Но федеральное разведсообщество отдавало приоритет сведениям, которые собирало своими силами. По мнению главы комитета палаты представителей конгресса по разведке Марка Уорнера, спецслужбисты привыкли строить карьеру на идее, что информацию следует добывать тайно, и не были готовы кардинально менять мышление.В начале XXI века объемы открытых данных в Сети, в том числе в социальных медиа, стали стремительно расти. Неповоротливые госструктуры не могли угнаться за новыми реалиями. И рынок OSINT захватили более гибкие частники. Они специализируются на сборе различной чувствительной информации и продают ее как коммерческим заказчикам, так и государственным. В частности, в покупке таких сведений подозревают контрразведчиков из Агентства национальной безопасности (АНБ).Внимательные зрителиВ последние годы OSINT стала неотъемлемой частью военных конфликтов. По мельчайшим деталям на фото и видео стороны могут определять местоположение противника.Такой метод применяли во время войны в Донбассе, а с началом СВО разведка по открытым источникам приобрела еще большее значение. Обе стороны активно следят за тем, что публикуют в соцсетях и СМИ. Иногда это позволяет выявить место расположения важных объектов. Так, в апреле 2022-го на украинском телеканале "1+1" вышел сюжет о Киевском бронетанковом заводе — и через некоторое время Россия нанесла результативный ракетный удар по цеху предприятия, приводит пример издание Foreign Policy.Результативно использовал OSINT и ХАМАС. Прежде чем совершить нападение 7 мая, боевики собрали и проанализировали большой массив данных — телепередачи, сообщения в израильских соцсетях. Таким образом получили важнейшую информацию о подготовке и дислокации ЦАХАЛ.В то же время государственные спецслужбы США — при всех огромных ресурсах — до сих пор существенно ограничены в сборе и анализе открытых данных, пишут западные СМИ.Основной объем информации по конфликту на Украине сосредоточен в чатах и каналах в Телеграме. Однако сотрудникам ЦРУ этот источник официально недоступен, утверждает Bloomberg со ссылкой на неназванных агентов спецслужбы. По данным издания, аналитикам управления запрещают пользоваться на рабочем месте приложениями. Как и личными устройствами, на которых оно установлено. Чтобы зайти в мессенджер Павла Дурова, агентам приходится выходить из офиса.Еще одна проблема — многочисленные американские разведывательные структуры не знают, как делиться друг с другом собранной информацией. У каждой свои правила сбора и обмена данными. А также — собственное определение понятия OSINT. При этом многие в руководстве осознают перспективность направления и ведут подковерную борьбу за то, чтобы установить над ним контроль, сообщает информационное агентство.Не OSINT единойКондовость американской системы проявляется не только при исследовании открытых источников. Еще украинские курсанты, которых перед провальным контрнаступлением тренировали бойцы США, заметили пренебрежение наставников к разведывательно-ударным возможностям дешевых китайских дронов.А журналист Бенджамин Брэддок в недавнем разговоре с основателем ЧВК Blackwater Эриком Принсом привел свой разговор с офицером ЦРУ в 2015-м. Речь шла о коммерческих квадрокоптерах, только появившихся на рынке."Я спросил его: "Что вы, ребята, будете делать, когда люди начнут привязывать к этим штукам [взрывчатку] С4 и сбрасывать ее в толпу? Какова контрмера?" Помню, подумал про себя, что у них должно быть что-то интересное, чтобы этому противостоять, но офицер ответил: "Ну, мы бы просто глушили сигнал!" — рассказывает журналист.Отметим, что конфликты последних лет показали: абсолютно надежного средства даже против дешевых потребительских дронов не существует — в том числе потому, что его никто не разрабатывал.В свою очередь, Принс в том же интервью жалуется на похожие проблемы в американском Минобороны. По его мнению, американские вооруженные силы в своем нынешнем состоянии не отвечают современным задачам, а их развитие подчинено не столько военной, сколько бюрократической логике. Одно из проявлений — очень раздутый аппарат."Во время Второй мировой войны у нас было 14 миллионов человек под ружьем. Сейчас — 1,4 миллиона, то есть десять процентов от этого. А число персонала в штабе — такое же, как и тогда. И это в эпоху цифровых коммуникаций, видеоконференций и тому подобного", — сказал основатель ЧВК. И констатировал: любая крупная организация по своей сути бюрократична, не склонна к риску и невежественна.И тем не менее иногда она способна меняться. Как сообщает Bloomberg, Управление директора национальной разведки привлекло аналитика и эксперта по кибербезопасности Джейсона Барретта, чтобы он наладил работу с открытыми данными. Среди задач — разработка и внедрение новых инструментов сбора и анализа информации, а также улучшение координации между различными ведомствами.Таким образом, пока одним приходится оперативно учиться на своих — зачастую кровавых — ошибках, другие учатся на чужих. Хоть и медленно.

https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html

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технологии, сша, россия, израиль, джон кеннеди (политик), шерлок холмс, джеймс бонд, центральное разведывательное управление (цру), хамас, вооруженные силы украины