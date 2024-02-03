МИД Южной Кореи вызвал российского посла
Сеул выразил протест послу РФ из-за позиции Москвы по Корейскому полуострову
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. МИД Южной Кореи выразил послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву протест в связи с позицией МИД России по ситуации на Корейском полуострове, заявил на сайте южнокорейский МИД.
Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чон Бён Вон в субботу пригласил в министерство посла России, чтобы выразить "серьезный протест в связи с недавними заявлениями представителя МИД России".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала "откровенно тенденциозными" высказывания Юн Сок Ёля и том, что КНДР якобы является "единственной в мире страной", законодательно закрепившей возможность нанесения "превентивного ядерного удара", отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.
Позже Сеул выразил недовольство словами Захаровой о ситуации на корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля.
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"Чон Бён Вон выразил крайнее сожаление в связи с тем, что российская сторона, игнорируя правду и безоговорочно поддерживая Северную Корею, критикует высказывания лидера другой страны в грубых выражениях, и подчеркнул, что это только ухудшит отношения между Россией и Южной Кореей", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.
Отмечается, что Зиновьев внимательно выслушал позицию южнокорейской стороны и заявил, что передаст ее российскому правительству.