https://ria.ru/20240203/protest-1925200246.html

МИД Южной Кореи вызвал российского посла

МИД Южной Кореи вызвал российского посла - РИА Новости, 03.02.2024

МИД Южной Кореи вызвал российского посла

МИД Южной Кореи выразил послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву протест в связи с позицией МИД России по ситуации на Корейском полуострове, заявил на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:37

2024-02-03T13:37

2024-02-03T13:57

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южная корея

россия

георгий зиновьев

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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. МИД Южной Кореи выразил послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву протест в связи с позицией МИД России по ситуации на Корейском полуострове, заявил на сайте южнокорейский МИД.Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чон Бён Вон в субботу пригласил в министерство посла России, чтобы выразить "серьезный протест в связи с недавними заявлениями представителя МИД России".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала "откровенно тенденциозными" высказывания Юн Сок Ёля и том, что КНДР якобы является "единственной в мире страной", законодательно закрепившей возможность нанесения "превентивного ядерного удара", отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.Позже Сеул выразил недовольство словами Захаровой о ситуации на корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля."Чон Бён Вон выразил крайнее сожаление в связи с тем, что российская сторона, игнорируя правду и безоговорочно поддерживая Северную Корею, критикует высказывания лидера другой страны в грубых выражениях, и подчеркнул, что это только ухудшит отношения между Россией и Южной Кореей", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.Отмечается, что Зиновьев внимательно выслушал позицию южнокорейской стороны и заявил, что передаст ее российскому правительству.

https://ria.ru/20240129/posolstvo-1924050351.html

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в мире, южная корея, россия, георгий зиновьев