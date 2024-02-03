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МИД Южной Кореи вызвал российского посла - РИА Новости, 03.02.2024
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13:37 03.02.2024 (обновлено: 13:57 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/protest-1925200246.html
МИД Южной Кореи вызвал российского посла
МИД Южной Кореи вызвал российского посла - РИА Новости, 03.02.2024
МИД Южной Кореи вызвал российского посла
МИД Южной Кореи выразил послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву протест в связи с позицией МИД России по ситуации на Корейском полуострове, заявил на... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:37
2024-02-03T13:57
в мире
южная корея
россия
георгий зиновьев
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. МИД Южной Кореи выразил послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву протест в связи с позицией МИД России по ситуации на Корейском полуострове, заявил на сайте южнокорейский МИД.Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чон Бён Вон в субботу пригласил в министерство посла России, чтобы выразить "серьезный протест в связи с недавними заявлениями представителя МИД России".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала "откровенно тенденциозными" высказывания Юн Сок Ёля и том, что КНДР якобы является "единственной в мире страной", законодательно закрепившей возможность нанесения "превентивного ядерного удара", отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.Позже Сеул выразил недовольство словами Захаровой о ситуации на корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля."Чон Бён Вон выразил крайнее сожаление в связи с тем, что российская сторона, игнорируя правду и безоговорочно поддерживая Северную Корею, критикует высказывания лидера другой страны в грубых выражениях, и подчеркнул, что это только ухудшит отношения между Россией и Южной Кореей", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.Отмечается, что Зиновьев внимательно выслушал позицию южнокорейской стороны и заявил, что передаст ее российскому правительству.
https://ria.ru/20240129/posolstvo-1924050351.html
https://ria.ru/20240126/konflikt-1923543793.html
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в мире, южная корея, россия, георгий зиновьев
В мире, Южная Корея, Россия, Георгий Зиновьев
МИД Южной Кореи вызвал российского посла

Сеул выразил протест послу РФ из-за позиции Москвы по Корейскому полуострову

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. МИД Южной Кореи выразил послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву протест в связи с позицией МИД России по ситуации на Корейском полуострове, заявил на сайте южнокорейский МИД.
Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чон Бён Вон в субботу пригласил в министерство посла России, чтобы выразить "серьезный протест в связи с недавними заявлениями представителя МИД России".
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29 января, 04:23
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала "откровенно тенденциозными" высказывания Юн Сок Ёля и том, что КНДР якобы является "единственной в мире страной", законодательно закрепившей возможность нанесения "превентивного ядерного удара", отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.
Позже Сеул выразил недовольство словами Захаровой о ситуации на корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля.
«
"Чон Бён Вон выразил крайнее сожаление в связи с тем, что российская сторона, игнорируя правду и безоговорочно поддерживая Северную Корею, критикует высказывания лидера другой страны в грубых выражениях, и подчеркнул, что это только ухудшит отношения между Россией и Южной Кореей", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.
Отмечается, что Зиновьев внимательно выслушал позицию южнокорейской стороны и заявил, что передаст ее российскому правительству.
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В миреЮжная КореяРоссияГеоргий Зиновьев
 
 
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