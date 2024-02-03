Сеул не согласился с оценкой МИД России ситуации на Корейском полуострове
Сеул назвал предвзятыми слова Захаровой о ситуации на Корейском полуострове
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 3 фев — РИА Новости. Сеул не согласился со словами официального представителя российского МИД Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля, следует из заявления южнокорейского внешнеполитического ведомства.
На этой неделе Захарова прокомментировала высказывания президента Южной Кореи о том, что КНДР — единственная в мире страна, законодательно закрепившая возможность нанесения "превентивного ядерного удара". По мнению российского дипломата, риторика Юн Сок Ёля призвана замаскировать агрессивные планы Сеула в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне совместных учений с США. Кроме того, Захарова напомнила, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" ударов по странам-противникам.
Южнокорейский МИД резко отреагировал на эти слова.
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"Такие заявления игнорируют явную и объективную реальность, что угрожающая риторика и постоянные военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе", — заявили в ведомстве.
Кроме того, МИД Южной Кореи обвинил Россию в том, что она якобы пытается ввести "ввести международное сообщество в заблуждение", называя ситуацию на Украине специальной военной операцией.
Позже внешнеполитическое ведомство вызвало к себе российского посла Георгия Зиновьева и выразило ему протест из-за высказывания Захаровой. Посол, со своей стороны, изложил российские оценки напряженной ситуации на Корейском полуострове и подчеркнул неприемлемый характер заявлений Сеула, в том числе и в отношении спецоперации на Украине.