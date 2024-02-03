https://ria.ru/20240203/koreya-1925181595.html

Сеул не согласился с оценкой МИД России ситуации на Корейском полуострове

Сеул не согласился с оценкой МИД России ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 03.02.2024

Сеул не согласился с оценкой МИД России ситуации на Корейском полуострове

Сеул не согласился со словами официального представителя российского МИД Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:52

2024-02-03T10:52

2024-02-03T16:40

в мире

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россия

корейский полуостров

мария захарова

юн сок ель

мид южной кореи

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СЕУЛ, 3 фев — РИА Новости. Сеул не согласился со словами официального представителя российского МИД Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля, следует из заявления южнокорейского внешнеполитического ведомства. На этой неделе Захарова прокомментировала высказывания президента Южной Кореи о том, что КНДР — единственная в мире страна, законодательно закрепившая возможность нанесения "превентивного ядерного удара". По мнению российского дипломата, риторика Юн Сок Ёля призвана замаскировать агрессивные планы Сеула в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне совместных учений с США. Кроме того, Захарова напомнила, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" ударов по странам-противникам. Южнокорейский МИД резко отреагировал на эти слова. "Такие заявления игнорируют явную и объективную реальность, что угрожающая риторика и постоянные военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе", — заявили в ведомстве.Кроме того, МИД Южной Кореи обвинил Россию в том, что она якобы пытается ввести "ввести международное сообщество в заблуждение", называя ситуацию на Украине специальной военной операцией.Позже внешнеполитическое ведомство вызвало к себе российского посла Георгия Зиновьева и выразило ему протест из-за высказывания Захаровой. Посол, со своей стороны, изложил российские оценки напряженной ситуации на Корейском полуострове и подчеркнул неприемлемый характер заявлений Сеула, в том числе и в отношении спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240131/koreya-1924612393.html

https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html

сеул

россия

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сеул, россия, корейский полуостров, мария захарова, юн сок ель, мид южной кореи