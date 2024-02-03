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Сеул не согласился с оценкой МИД России ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 03.02.2024
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10:52 03.02.2024 (обновлено: 16:40 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/koreya-1925181595.html
Сеул не согласился с оценкой МИД России ситуации на Корейском полуострове
Сеул не согласился с оценкой МИД России ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 03.02.2024
Сеул не согласился с оценкой МИД России ситуации на Корейском полуострове
Сеул не согласился со словами официального представителя российского МИД Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:52
2024-02-03T16:40
в мире
сеул
россия
корейский полуостров
мария захарова
юн сок ель
мид южной кореи
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СЕУЛ, 3 фев — РИА Новости. Сеул не согласился со словами официального представителя российского МИД Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля, следует из заявления южнокорейского внешнеполитического ведомства. На этой неделе Захарова прокомментировала высказывания президента Южной Кореи о том, что КНДР — единственная в мире страна, законодательно закрепившая возможность нанесения "превентивного ядерного удара". По мнению российского дипломата, риторика Юн Сок Ёля призвана замаскировать агрессивные планы Сеула в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне совместных учений с США. Кроме того, Захарова напомнила, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" ударов по странам-противникам. Южнокорейский МИД резко отреагировал на эти слова. &quot;Такие заявления игнорируют явную и объективную реальность, что угрожающая риторика и постоянные военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе&quot;, — заявили в ведомстве.Кроме того, МИД Южной Кореи обвинил Россию в том, что она якобы пытается ввести "ввести международное сообщество в заблуждение", называя ситуацию на Украине специальной военной операцией.Позже внешнеполитическое ведомство вызвало к себе российского посла Георгия Зиновьева и выразило ему протест из-за высказывания Захаровой. Посол, со своей стороны, изложил российские оценки напряженной ситуации на Корейском полуострове и подчеркнул неприемлемый характер заявлений Сеула, в том числе и в отношении спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240131/koreya-1924612393.html
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в мире, сеул, россия, корейский полуостров, мария захарова, юн сок ель, мид южной кореи
В мире, Сеул, Россия, Корейский полуостров, Мария Захарова, Юн Сок Ель, МИД Южной Кореи
Сеул не согласился с оценкой МИД России ситуации на Корейском полуострове

Сеул назвал предвзятыми слова Захаровой о ситуации на Корейском полуострове

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 фев — РИА Новости. Сеул не согласился со словами официального представителя российского МИД Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля, следует из заявления южнокорейского внешнеполитического ведомства.
На этой неделе Захарова прокомментировала высказывания президента Южной Кореи о том, что КНДР — единственная в мире страна, законодательно закрепившая возможность нанесения "превентивного ядерного удара". По мнению российского дипломата, риторика Юн Сок Ёля призвана замаскировать агрессивные планы Сеула в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне совместных учений с США. Кроме того, Захарова напомнила, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" ударов по странам-противникам.
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Южнокорейский МИД резко отреагировал на эти слова.
«

"Такие заявления игнорируют явную и объективную реальность, что угрожающая риторика и постоянные военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе", — заявили в ведомстве.

Кроме того, МИД Южной Кореи обвинил Россию в том, что она якобы пытается ввести "ввести международное сообщество в заблуждение", называя ситуацию на Украине специальной военной операцией.
Позже внешнеполитическое ведомство вызвало к себе российского посла Георгия Зиновьева и выразило ему протест из-за высказывания Захаровой. Посол, со своей стороны, изложил российские оценки напряженной ситуации на Корейском полуострове и подчеркнул неприемлемый характер заявлений Сеула, в том числе и в отношении спецоперации на Украине.
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