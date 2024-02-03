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На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник ВСУ
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник ВСУ
На подлете к Воронежу сбили беспилотник ВСУ, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:33
2024-02-03T00:33
2024-02-03T03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
россия
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На подлете к Воронежу сбили беспилотник ВСУ, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.Так, в четверг утром над Воронежской областью уничтожили два БПЛА.
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воронежская область, безопасность, россия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Россия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник ВСУ
Губернатор: на подлете к Воронежской области уничтожили беспилотник ВСУ