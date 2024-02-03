https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925146805.html

На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник ВСУ

На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024

На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник ВСУ

На подлете к Воронежу сбили беспилотник ВСУ, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T00:33

2024-02-03T00:33

2024-02-03T03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

россия

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На подлете к Воронежу сбили беспилотник ВСУ, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.Так, в четверг утром над Воронежской областью уничтожили два БПЛА.

https://ria.ru/20240202/arest-1925135053.html

воронежская область

россия

воронеж

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воронежская область, безопасность, россия, воронеж, александр гусев (губернатор)