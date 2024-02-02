https://ria.ru/20240202/utechka-1925012845.html
Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов
Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов - РИА Новости, 02.02.2024
Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов
Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после сообщений об утечке информации о пациентах одной из республиканских районных больниц,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:58
2024-02-02T12:58
2024-02-02T12:58
происшествия
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149275/38/1492753899_33:410:2945:2048_1920x0_80_0_0_1cb2319fcf00f4357356ecbbf26335be.jpg
КАЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после сообщений об утечке информации о пациентах одной из республиканских районных больниц, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Ранее в соцсетях появилась информация об утечке данных Нижнекамской центральной районной больницы. Отмечалось, что в сеть попали данные о ФИО, датах рождения, адресах и диагнозах пациентов больницы. "Речь не идет об утечке сведений обо всех пациентах Татарстана. По предварительным данным, незаконным путем был получен узкий сегмент записей о пациентах одной из центральных районных больниц. Вероятно, это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников", - говорится в сообщении. По информации Минздрава, в настоящее время по данному поводу проводится служебная проверка с привлечением специалистов по информационной безопасности. По итогам проверки будут приняты меры для предотвращения подобных ситуаций.
https://ria.ru/20240122/utechka-1922826720.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149275/38/1492753899_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_78190b667545037dd3ca98fcdf93bd16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов
Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке сведений о пациентах больницы
КАЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после сообщений об утечке информации о пациентах одной из республиканских районных больниц, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Ранее в соцсетях появилась информация об утечке данных Нижнекамской центральной районной больницы. Отмечалось, что в сеть попали данные о ФИО, датах рождения, адресах и диагнозах пациентов больницы.
"Речь не идет об утечке сведений обо всех пациентах Татарстана. По предварительным данным, незаконным путем был получен узкий сегмент записей о пациентах одной из центральных районных больниц. Вероятно, это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников", - говорится в сообщении.
По информации Минздрава, в настоящее время по данному поводу проводится служебная проверка с привлечением специалистов по информационной безопасности. По итогам проверки будут приняты меры для предотвращения подобных ситуаций.
РКН проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка