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Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов - РИА Новости, 02.02.2024
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12:58 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/utechka-1925012845.html
Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов
Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов - РИА Новости, 02.02.2024
Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов
Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после сообщений об утечке информации о пациентах одной из республиканских районных больниц,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:58
2024-02-02T12:58
происшествия
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после сообщений об утечке информации о пациентах одной из республиканских районных больниц, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Ранее в соцсетях появилась информация об утечке данных Нижнекамской центральной районной больницы. Отмечалось, что в сеть попали данные о ФИО, датах рождения, адресах и диагнозах пациентов больницы. "Речь не идет об утечке сведений обо всех пациентах Татарстана. По предварительным данным, незаконным путем был получен узкий сегмент записей о пациентах одной из центральных районных больниц. Вероятно, это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников", - говорится в сообщении. По информации Минздрава, в настоящее время по данному поводу проводится служебная проверка с привлечением специалистов по информационной безопасности. По итогам проверки будут приняты меры для предотвращения подобных ситуаций.
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происшествия, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов

Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке сведений о пациентах больницы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Казани
Автомобили скорой медицинской помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после сообщений об утечке информации о пациентах одной из республиканских районных больниц, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Ранее в соцсетях появилась информация об утечке данных Нижнекамской центральной районной больницы. Отмечалось, что в сеть попали данные о ФИО, датах рождения, адресах и диагнозах пациентов больницы.
"Речь не идет об утечке сведений обо всех пациентах Татарстана. По предварительным данным, незаконным путем был получен узкий сегмент записей о пациентах одной из центральных районных больниц. Вероятно, это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников", - говорится в сообщении.
По информации Минздрава, в настоящее время по данному поводу проводится служебная проверка с привлечением специалистов по информационной безопасности. По итогам проверки будут приняты меры для предотвращения подобных ситуаций.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
РКН проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка
22 января, 18:30
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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