https://ria.ru/20240202/utechka-1925012845.html

Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов

Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов - РИА Новости, 02.02.2024

Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов

Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после сообщений об утечке информации о пациентах одной из республиканских районных больниц,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:58

2024-02-02T12:58

2024-02-02T12:58

происшествия

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после сообщений об утечке информации о пациентах одной из республиканских районных больниц, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Ранее в соцсетях появилась информация об утечке данных Нижнекамской центральной районной больницы. Отмечалось, что в сеть попали данные о ФИО, датах рождения, адресах и диагнозах пациентов больницы. "Речь не идет об утечке сведений обо всех пациентах Татарстана. По предварительным данным, незаконным путем был получен узкий сегмент записей о пациентах одной из центральных районных больниц. Вероятно, это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников", - говорится в сообщении. По информации Минздрава, в настоящее время по данному поводу проводится служебная проверка с привлечением специалистов по информационной безопасности. По итогам проверки будут приняты меры для предотвращения подобных ситуаций.

https://ria.ru/20240122/utechka-1922826720.html

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)