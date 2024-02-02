https://ria.ru/20240202/turtsiya-1925142235.html

Глава ЦБ Турции попросила Эрдогана освободить ее от должности

Глава ЦБ Турции попросила Эрдогана освободить ее от должности - РИА Новости, 02.02.2024

Глава ЦБ Турции попросила Эрдогана освободить ее от должности

Глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан сообщила, что попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана освободить ее от должности из-за давления на РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T22:50

2024-02-02T22:50

2024-02-02T23:25

турция

реджеп тайип эрдоган

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148218/04/1482180480_0:182:1366:950_1920x0_80_0_0_433a194e348a54af1a384c3961dbe5f5.jpg

АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан сообщила, что попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана освободить ее от должности из-за давления на нее и семью. "Как известно общественности, в последнее время против меня была организована масштабная кампания по нанесению ущерба репутации. Чтобы моя семья, а тем более мой безгрешный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту с просьбой освободить меня от обязанностей, которые я с честью выполняла с самого первого дня", - написала Гайе в соцсети Х. Эркан стала объектом критики и насмешек в соцсетях, когда в интервью газете Hürriyet посетовала на высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, оставляющие позади расценки на Манхэттене в Нью-Йорке. После своего переизбрания в июне прошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Турции Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой".Также, новым главой Центробанка Турции может стать занимающий ныне пост замглавы регулятора, известный турецкий экономист Джевдет Акчай, сообщили несколько информационных порталов Турции.Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан сообщила в пятницу вечером в соцсети Х, что попросила президента Турции Тайипа Эрдогана освободить ее от должности из-за давления на нее и семью."Утверждается, что Джевдет Акчай станет главой Центрального банка", - пишет, в частности, портал ınternethaber.com.Известный турецкий журналист Джандаш Толга Ишык также сообщил, что имя нового главы Центрального банка Турции станет известно ночью."Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек представил президенту Эрдогану три кандидатуры на пост нового главы Центрального банка. Эрдоган провел личные встречи с этими тремя кандидатами. Новый президент Центрального банка будет объявлен сегодня вечером", - сообщил журналист в соцсети Х.

https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html

https://ria.ru/20240201/turtsiya-1924780350.html

https://ria.ru/20240130/turtsiya-1924338739.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, стамбул