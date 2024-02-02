https://ria.ru/20240202/terer-1925123612.html

Йоркширский терьер, найденный среди мусора в Петербурге, обрел семью

Йоркширский терьер, найденный среди мусора в Петербурге, обрел семью - РИА Новости, 02.02.2024

Йоркширский терьер, найденный среди мусора в Петербурге, обрел семью

В Санкт-Петербурге йоркширский терьер, выживший в спрессованном мусоре, обрел новую семью, сообщила компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T20:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге йоркширский терьер, выживший в спрессованном мусоре, обрел новую семью, сообщила компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале.Пса нашли 20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово — в отходах, привезенных из разных районов города. Его оставили на предприятии и назвали Счастливчиком, а затем переименовали в Брюлика. По данным "Первого Спецтранса", ветеринары выявили у собаки некоторые серьезные проблемы со здоровьем. "Сначала пес попал к нашим внимательным и заботливым коллегам, потом — в опытные руки куратора приюта <...> и на лечение, <...> и вот, наконец, в нежные объятия Наталии. Счастливчик, а теперь он Брюлик, дома!" — рассказали в компании. Отмечается, что новая владелица уже отправила все анализы собаки диетологу и купила необходимые лекарства. Женщина имеет опыт спасения животных. "Первый Спецтранс" — компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России.

https://ria.ru/20240201/kot-1924881535.html

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общество, санкт-петербург, россия